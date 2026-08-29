Fostul ministru al Apărării din Ucraina, destituit de Zelenski, a primit un post de consilier într-o țară NATO. După demitere, Fedorov criticase corupția de la Kiev
Postat la: 29.08.2026 |
Fostul ministru ucrainean al apărării, Mîhailo Fedorov, care a devenit un critic al președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 28 august 2026, că va deveni consilier al omologului său italian în funcție, Guido Crosetto.
Potrivit lui Fedorov, care fusese demis în iulie de Zelenski în cadrul unei remanieri guvernamentale controversate, ministrul italian al apărării i-a propus să devină consilierul său în materie de inovare în domeniul apărării.
„În această calitate, voi ajuta Italia să dezvolte tehnologii adaptate războiului modern, să-și îmbunătățească sectorul apărării și să se adapteze la noile provocări globale în materie de securitate", a precizat el pe Facebook. Fedorov a afirmat totuși că „continuă să lucreze în Ucraina la proiecte care consolidează apărarea țării și contribuie la atragerea de resurse internaționale".
Fostul ministru a precizat că a demarat împreună cu echipa sa „un turneu internațional dedicat dezvoltării de noi proiecte în domeniile digitalizării și tehnologiilor de apărare".
Președinția ucraineană nu a făcut niciun comentariu până în acest moment.
Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Italia a calificat acest anunț drept o „oportunitate importantă" pentru Italia și a precizat că Fedorov va ocupa funcția de „consilier pentru inovare".
Italia se bucură să „colaboreze cu parteneri care au dobândit o experiență semnificativă în acest domeniu, în special în ceea ce privește sistemele autonome și apărarea aeriană", menționează textul.
Mîhailo Fedorov, susținător al utilizării noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special a dronelor, a fost demis după ce a intrat în conflict cu comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, care a fost la rândul său înlocuit între timp de Zelenski.
Demiterea lui Fedorov a provocat manifestații de protest în Ucraina.
Fedorov l-a provocat apoi în mod deschis pe președintele Zelenski, multiplicându-și intervențiile publice pentru a denunța corupția și „cultura minciunii" din Ucraina. El a cerut, de asemenea, organizarea de alegeri în Ucraina, în condițiile în care legea marțială instituită după invazia rusă din 2022 împiedică orice scrutin. Zelenski, al cărui mandat prezidențial a expirat în mai 2024, a respins acest apel, considerând că alegerile ar constitui un „tsunami care ar diviza" țara.
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