Joc periculos: mișcările prin care Beijingul anulează sancțiunile SUA împotriva Iranului

Avertismentele venite de la Washington privind sancțiunile economice secundare au întâmpinat un zid de nepătruns la Beijing. În ciuda presiunilor exercitate de Statele Unite pentru a izola complet Teheranul, China refuză categoric să se alinieze dictatului american. Poziția Beijingului nu reprezintă un simplu gest de sfidare ideologică, ci rezultatul unei ecuații pragmatice în care interesele naționale de securitate și economice primează.

Rețeaua din umbră care neutralizează presiunile Washingtonului

Potrivit Al Jazeera, Principalul motiv pentru care amenințările americane nu își găsesc ecoul la Beijing este structura paralelă pe care China a construit-o pentru a-și proteja schimburile comerciale. În prezent, China absoarbe aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, menținând în viață economia de la Teheran.

Aceste tranzacții nu au loc prin canale financiare convenționale. Achizițiile sunt derulate prin intermediul unei flote fantomă de nave comerciale și prin intermediul rafinăriilor private chineze, cunoscute sub numele de „teapots".

Deoarece plățile se fac exclusiv în yuani sau prin sisteme de barter, fără a atinge sistemul financiar bazat pe dolari, companiile chineze implicate devin imune la sancțiunile secundare impuse de SUA. După ani de războaie comerciale directe cu Washingtonul, China a dezvoltat o rezistență crescută la presiunile externe și o toleranță nulă față de ingerințele în politica sa comercială.

Miza energetică și spectrul hegemoniei americane în Golf

Din perspectiva Beijingului, o eventuală prăbușire a regimului de la Teheran sub presiunea sancțiunilor ar avea consecințe geopolitice grave. O schimbare de regim sau o înfrângere a Iranului ar readuce întreaga regiune a Orientului Mijlociu sub orbita directă a Statelor Unite.

Această realiniere ar pune în pericol securitatea energetică a Chinei, care își asigură aproximativ 40% din importurile de petrol din Golful Persic. Dacă Washingtonul ar prelua controlul politic asupra întregii regiuni, „linia de viață" energetică a Beijingului ar fi direct dependentă de deciziile americane. În plus, o victorie a SUA în Iran ar crea un precedent periculos pentru alte state partenere ale Chinei, slăbind capacitatea Beijingului de a-și proteja investițiile globale.

Echilibrul pe sârmă: între sprijin economic și distanțare strategică

Deși sprijină economia iraniană prin achizițiile masive de petrol, China adoptă o poziție extrem de prudentă pe scena diplomatică. Beijingul evită o alianță formală sau o îmbrățișare totală a Teheranului, conștient că o dominare regională a Iranului ar strica relațiile strânse pe care le-a construit cu alte state din Golf, precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite.

Păstrarea acestei distanțe calculate este vizibilă și în plan diplomatic, unde contactele de cel mai înalt nivel sunt evitate, prioritate având doar consultările tehnice și ministeriale.

Totodată, China refuză categoric să furnizeze armament Iranului, menținându-se în afara conflictului militar. Beijingul aplică astfel o strategie duală: garantează supraviețuirea economică a Teheranului pentru a-și proteja propriile interese, dar refuză să devină un aliat militar direct, păstrând o neutralitate pragmatică în raportul cu Casa Albă.