Saci cu oseminte ascunși în Slatina, sub o criptă falsă. Primarul Mario De Mezzo: „Urmează să facem săpături"

Miercuri, 16 septembrie 2026, lucrătorii care au preluat de curând administrarea Cimitirului Strehareț din municipiul Slatina au făcut o descoperire de oseminte umane. Rămășițele se aflau în saci de rafie și erau îngropate pe terenul din noul cimitir.

Descoperirea a fost făcută în momentul în care lucrătorii cimitirului au vrut să sape un mormânt nou. Într-o criptă falsă, aceștia au găsit mai mulți saci cu ceea ce par a fi oase umane. A fost sesizată poliția, iar criminaliștii se află la fața locului pentru cercetări.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au confirmat că a fost făcută o sesizare privind descoperirea unor oseminte și că polițiști se află la fața locului pentru cercetări.

„Saci întregi de oase. Și sunt mult mai mulți, dar urmează să facem săpături în urma unui mandat pe care îl emite procurorul. Oase umane. Lucrătorii trebuiau să facă o groapă pentru cineva care a concesionat și au găsit oase și s-au oprit, pentru că lângă o criptă au dat cu cazmaua de câteva ori și cazmaua a alunecat, a intrat în pământ sub o criptă falsă. (...) Era o criptă falsă, ca să ascundă oasele de sub. De asta eu cred că vor fi mult mai mulți saci, dar așteptăm ordonanță să continue săpăturile. Vor fi mult mai mulți saci acolo, cu oase umane", a declarat Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, pentru Adevărul.

Cimitirul Strehareț, aflat în proprietatea Municipiului Slatina, a fost administrat până de curând de o societate privată, în baza unui contract de concesiune. Primăria Slatina a acționat în instanță societatea, după ce Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre de anulare a concesiunii, iar societatea a fost evacuată în urma unei sentințe judecătorești. Un proces între autoritatea locală și firma concesionară este în continuare pe rol.