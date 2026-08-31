Problema este că apar informații despre vizita efectuată de șeful CIA la Casa Albă imediat după întoarcerea de la Moscova, precizează politologul Serghei Markov într-o nouă postare pe pagina lui de pe rețeaua Telegram, preluate de Bloomberg.

Analizând evenimentul, analistul comentează ce anume ar putea înseamnă consfătuirea de la Casa Albă, la care au participat:

1.⁠ ⁠Trump. 2. Șeful CIA. 3. Șeful Pentagonului. 4. Șeful Statului Major Interarme.

Asta înseamnă că, destul de probabil, s-a dezbătut o chestiune militară.

Înseamnă că nu s-a vorbit despre sancțiuni economice împotriva Iranului.

Înseamnă că nu s-a vorbit despre relaxarea sancțiunilor în schimbul a ceva.

Înseamnă că nu s-a vorbit despre un nou plan de pace pentru Ucraina. Dar ce ar putea fi de natură militară? Au fost vehiculate următoarele variante - una mai înfricoșătoare decât alta:

1.⁠ ⁠Dorința SUA de a folosi arma nucleară tactică împotriva Iranului.

2.⁠ ⁠O prognoză a serviciilor de informații americane privind folosirea de către junta ucraineană a „bombei nucleare murdare" și o posibilă ripostă cu folosirea armei nucleare tactice împotriva juntei ucrainene. Se știe că Europa ajută junta ucraineană să pregătească o "bombă murdară".

3.⁠ ⁠O acutizare drastică a relațiilor dintre Rusia și Europa, ca urmare a unei provocări dramatice aflate în pregătire de Partidului european al Războiului - poate povestea de la Leipzig?

4.⁠ ⁠Starlink începe să ajute la ghidarea rachetelor Forțelor Armate ale Ucrainei spre ținte aflate în adâncimea teritoriului Rusiei, iar ca răspuns ar putea fi lansat un atac asupra sateliților Starlink. Războiul Stelelor.

Sunt acele versiuni formulate de diferiți experți în presa internațională și care au un caracter strict militar, nu economic și nici politic.

Îmi este greu să evaluez probabilitatea lor. Pot doar să evaluez potențialul lor de escaladare - este uriaș. Iar acest lucru l-ar putea determina pe șeful CIA să zboare de urgență în Rusia.

Iar acest lucru poate fi motivul pentru care nici Trump, nici Kremlinul nu vor să facă declarații. Și a apărut o scurgere de informații în Bloomberg despre posibilitatea utilizării armelor nucleare tactice în viitorul apropiat.

Marian Gârleanu