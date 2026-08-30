Se naște versiunea musulmană a NATO. Țările semnatare ale Pactului de la Mecca se întâlnesc la Istanbul

Trei mari puteri sunnite se reunesc, luni, la Istanbul, pentru a pune bazele unei variante musulmane a NATO formată, pentru început, din a doua cea mai mare forţă militară a NATO (Turcia), principala putere economică din Golf (Arabia Saudită) şi singura putere nucleară din lumea musulmană (Pakistan), au anunţat duminică surse ministeriale turce, conform AFP.

Pe lângă securitatea internaţională, participanţii intenţionează să discute despre consolidarea capacităţilor lor de apărare, interoperabilitatea forţelor lor armate şi cooperarea în industria de apărare, a indicat Ankara.

Turcia a reiterat că „un atac comis împotriva oricăruia dintre statele părţi ale acordului va fi considerat un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor", o prevedere similară clauzei de apărare colectivă din tratatul NATO.

Acordul de apărare dintre cele trei mari puteri sunnite a fost semnat pe 7 august la Mecca, în Arabia Saudită, de către prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Care e scopul primei întâlniri

Această primă reuniune are ca scop înfiinţarea unui „Comitet Strategic Politic şi de Apărare, compus din miniştrii de externe şi ai apărării şi şefii de Stat Major ai celor trei ţări, pentru a oferi îndrumări strategice pentru activităţile viitoare", au indicat aceste surse din Ministerul de Externe de la Ankara, relatează Agerpres.

Întâlnirea de luni va fi prezidată de miniştrii turci ai afacerilor externe şi apărării, Hakan Fidan şi Yasar Guler, precum şi de şeful Statului Major, generalul Selcuk Bayraktaroglu.

Pakistanul îl trimite pe viceprim-ministrul şi ministrul de externe Ishaq Dar, împreună cu ministrul federal al apărării şi comandantul forţelor de apărare.

În ceea ce priveşte Arabia Saudită, aceasta îşi trimite ministrul de externe, prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, ministrul Apărării şi şeful Statului Major General, potrivit unor surse turceşti.

Iranul încearcă să creeze la rândul său o coaliție musulmană

În paralel, liderul suprem al Iranului, Mujtaba Khamenei, a cerut duminică ţărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite şi a Israelului într-un mesaj scris transmis duminică, la şase luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

"Soluţia la problemele Ummah (comunitatea musulmană) constă în unitatea cuvântului, prietenie şi cooperare pe calea binelui", a declarat ayatollahul, conform site-ului său oficial.

El a cerut liderilor din regiune să îşi "recunoască adevăratul duşman, să-i înţeleagă planul şi să-l combată", desemnând Statele Unite şi Israelul drept duşmani ai tuturor, nu doar ai Iranului.

Ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, Iranul a vizat aliaţii Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweitul, Qatarul şi Bahrainul.

Relaţiile Teheranului cu capitalele regiunii s-au deteriorat de atunci.