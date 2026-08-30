"Lovitura de ciocan" a lui Putin: plănuiește o ofensivă terestră asupra Kievului cu 300.000 de soldați, susțin oficiali ucraineni

Rusia pregătește mai multe scenarii operaționale pentru o posibilă ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv în direcția Kievului și a regiunii Cernihiv, potrivit lui Pavlo Palisa, adjunct al șefului Cancelariei prezidențiale de la Kiev.

Declarațiile vin într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele europene sunt tot mai tensionate, iar autoritățile ucrainene avertizează asupra posibilității unei noi escaladări militare și a intensificării operațiunilor de război hibrid.

Palisa a declarat, vineri, 28 august, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, că informațiile privind planurile militare ruse au fost verificate și provin din mai multe surse de informații. El nu a precizat dacă acestea sunt ucrainene sau străine.

„Într-adevăr, în Rusia au fost analizate mai multe variante", a afirmat Palisa.

Potrivit acestuia, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a elaborat, la rândul său, mai multe scenarii de răspuns, inclusiv măsuri pentru apărarea teritoriului și contracararea unei eventuale operațiuni ruse.

Palisa a precizat însă că, în prezent, nu sunt observate noi concentrări de trupe ruse în direcțiile Kiev și Cernihiv.

„Prioritatea noastră este să prevenim apariția condițiilor care ar permite Rusiei să lanseze orice fel de operațiune ofensivă", a spus el.

Evaluări occidentale și ucrainene citate de presa internațională susțin că armata rusă ar analiza modalități de extindere rapidă a efectivelor. Potrivit unor informații, proceduri de mobilizare și recrutare de urgență ar fi fost testate în regiuni puternic militarizate, inclusiv în enclava Kaliningrad.

Nu există însă o confirmare independentă că Moscova ar fi decis mobilizarea unei forțe de 300.000 de militari sau că o asemenea forță ar fi destinată unei operațiuni împotriva Kievului.

Expertul în problemele Rusiei, Mark Galeotti, a declarat pentru presa britanică că o nouă mobilizare ar putea reprezenta o creștere semnificativă a efectivelor disponibile pentru armata rusă. Potrivit acestuia, o asemenea măsură ar putea fi folosită pentru refacerea unităților afectate de pierderile suferite pe front.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o fază caracterizată de lupte de uzură, iar Moscova încearcă să mențină presiunea militară asupra mai multor sectoare ale frontului.

Regiunile Kiev și Cernihiv sunt deosebit de sensibile din punct de vedere strategic deoarece se află în apropierea Belarusului. În nord, regiunea Kiev se învecinează cu Belarus, iar regiunea Cernihiv are frontieră atât cu Belarus, cât și cu Rusia.

Tensiunile dintre Kiev și Minsk s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul cooperării militare dintre Rusia și Belarus. În mai, cele două țări au desfășurat exerciții militare comune care au inclus și componenta nucleară.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat anterior că Rusia ar putea lua în calcul noi operațiuni în direcția Kievului și Cernihivului, inclusiv de pe teritoriul Belarusului. El a avertizat, de asemenea, asupra unor posibile amenințări la adresa statelor NATO din regiune.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat, la 31 mai, că Belarus are în vedere o țintă importantă în Ucraina. Declarația a fost făcută la câteva zile după ce Kievul a afirmat că identificase aproximativ 500 de ținte în Belarus care ar putea fi vizate în cazul unei escaladări.

Ulterior, Lukașenko și-a nuanțat declarațiile și a afirmat că Belarus nu reprezintă o amenințare pentru Ucraina.

În prezent, nu sunt raportate concentrări semnificative de trupe ruse sau belaruse în regiunile de frontieră din nordul Ucrainei. Totuși, opoziția belarusă aflată în exil i-a transmis lui Zelenski, în iunie, o listă de indicatori pe care îi consideră semnale ale unei posibile implicări mai directe a Belarusului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Un alt element urmărit de autoritățile ucrainene este dezvoltarea infrastructurii militare din sudul Belarusului.

Potrivit Comunității Lucrătorilor Feroviari din Belarus, Minsk construiește infrastructură feroviară nouă în regiunea Gomel, capabilă să primească trenuri militare care transportă personal și echipamente grele.

Organizația subliniază însă că lucrările la infrastructura feroviară și la un poligon de instruire nu reprezintă, în sine, o dovadă că Belarus pregătește o ofensivă împotriva Ucrainei. Aceste facilități ar putea permite însă consolidarea rapidă a unei grupări militare în cazul schimbării situației de securitate.

„Belarus continuă să își dezvolte infrastructura militară", a declarat Andrii Demcenko, purtător de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, pentru presa ucraineană.

El a menționat facilitățile destinate personalului militar, infrastructura logistică și poligoanele de instruire. Demcenko a adăugat că Belarus anunță periodic formarea unor noi unități militare și organizează exerciții și verificări ale nivelului de pregătire pentru luptă.

În același timp, oficialul ucrainean a avertizat că Minsk folosește frecvent astfel de activități și pentru a exercita presiune informațională.

Pe lângă evoluțiile de pe front, oficialii occidentali avertizează asupra posibilității intensificării operațiunilor de sabotaj și a altor forme de război hibrid atribuite Rusiei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat că instalațiile și echipamentele militare britanice „din Ucraina și din afara granițelor sale" ar putea deveni ținte legitime.

Un consilier al Kremlinului, Andrei Fedorov, a sugerat, de asemenea, că fabricile britanice care produc componente pentru drone și rachete ar putea fi atacate de surse pe care Rusia nu le-ar identifica public.

Declarațiile au alimentat temerile privind extinderea confruntării dincolo de teritoriul ucrainean.

Experta în securitate internațională Elisabeth Braw a avertizat că Europa ar putea asista la noi atacuri asupra infrastructurii logistice, inclusiv asupra unor aeroporturi și rețele feroviare.

Un alt domeniu de îngrijorare îl reprezintă războiul electronic. Expertul militar Keir Giles a indicat posibilitatea extinderii operațiunilor ruse de bruiaj al semnalelor GPS.

Un astfel de scenariu ar putea provoca perturbări importante ale transporturilor și ale altor servicii care depind de sistemele de navigație prin satelit.

Analiștii avertizează că utilizarea unor asemenea metode face parte dintr-o strategie mai largă de presiune și intimidare. Unele operațiuni atribuite Rusiei în Europa au devenit, potrivit experților, din ce în ce mai greu de separat de acțiunile militare convenționale.