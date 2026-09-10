Iranul ar putea realiza inginerie inversă asupra unei drone subacvatice americane capturate

Capturarea de către Iran a unei drone subacvatice militare americane oferă Teheranului posibilitatea de a-i analiza componentele și, eventual, de a încerca să realizeze inginerie inversă asupra tehnologiei, într-un episod considerat un eșec pentru Pentagon și pentru producătorul Anduril, relatează Reuters.

Armata SUA și compania americană au minimalizat importanța capturării aparatului, despre care oficialii americani susțin că era un model mai vechi și nu transporta echipamente clasificate. Drona, un vehicul subacvatic autonom Dive-LD, este concepută pentru misiuni de supraveghere pe distanțe lungi și alte operațiuni subacvatice și face parte dintr-o categorie de sisteme militare capabile să opereze zile întregi cu intervenție umană redusă.

Pentru Washington, pierderea unor astfel de sisteme în fața Iranului este însă un subiect sensibil. În 2011, după ce Iranul a capturat o dronă americană stealth RQ-170 Sentinel, președintele Barack Obama a cerut public Teheranului să returneze aparatul. Iranul a susținut ulterior că a realizat inginerie inversă asupra RQ-170 și a prezentat drone produse pe plan intern despre care a afirmat că se bazează pe tehnologia aparatului american.

SUA au încercat anterior să împiedice Iranul să captureze drone

Un incident similar a avut loc în 2022, când Marina SUA a intervenit după ce o navă militară iraniană a încercat să remorcheze o navă de suprafață Saildrone în Golful Persic.

O navă de patrulare americană și un elicopter MH-60S Seahawk au fost mobilizate pentru a împiedica forțele iraniene să intre în posesia tehnologiei.

Analiștii consideră că este puțin probabil ca Iranul să obțină un avantaj militar decisiv din analiza Dive-LD.

Capturarea aparatului reprezintă însă o victorie propagandistică pentru Teheran și poate permite inginerilor iranieni să obțină informații utile pentru dezvoltarea propriilor sisteme.

„Desigur, Iranul va profita de orice ocazie ca pe o victorie propagandistică", a declarat Farzin Nadimi, cercetător principal la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

„Acest lucru poate ajuta (Garda Revoluționară Islamică) să realizeze versiuni îmbunătățite ale propriilor proiecte."

Iranul susține că a recuperat drona intactă

Ambasadele iraniene din mai multe țări au ironizat Statele Unite după capturarea aparatului.

Ambasada Iranului în Ghana a afirmat, într-o postare pe X, că a recuperat submersibilul dintr-o „strâmtoare controlată de oameni care pot auzi un crevete strănutând".

Reprezentanța diplomatică a susținut că „Băieții noștri au recuperat-o ca pe o sticlă de plastic dintr-o plasă de pescuit. Complet intactă".

La rândul său, ambasada Iranului la Hyderabad a scris pe X: „Ceremonia de despachetare realizată de inginerii noștri specializați în inginerie inversă, mâine dimineață!"

Căpitanul Tim Hawkins, din cadrul Comandamentului Central al SUA, a declarat că „drona defectă era un model mai vechi care nu colecta date sensibile și nu transporta niciun echipament sonar sau radar clasificat".

Ce ar putea afla inginerii iranieni

Bryan Clark, cercetător principal și director al Centrului pentru Concepte și Tehnologii de Apărare de la Institutul Hudson, consideră că Iranul va încerca aproape sigur să examineze hardware-ul aparatului.

El a precizat însă că software-ul dronei include mecanisme de apărare concepute pentru a proteja anumite informații.

Inginerii iranieni „ar putea cu siguranță să realizeze inginerie inversă asupra sistemelor mecanice", a spus Clark, făcând referire la experiența Teheranului în analizarea unor aeronave americane capturate.

Incidentul scoate în evidență și o diferență între modul în care Marina SUA descrie Dive-LD și modul în care Anduril a prezentat capacitățile sistemului.

Oficialii Marinei au spus că aparatul era un vehicul de generație mai veche care a suferit o defecțiune și a fost recuperat de forțele iraniene după ce a rămas „imobilizat în apă".

Anduril a prezentat însă Dive-LD drept „cel mai fiabil și flexibil" vehicul subacvatic autonom de mari dimensiuni disponibil și a afirmat că acesta poate opera până la 10 zile în condiții dificile.

Pe lângă utilizarea sa de către Marina SUA, Dive-LD a fost folosit și ca platformă de testare pentru dezvoltarea Ghost Shark, noul vehicul subacvatic autonom de mari dimensiuni dezvoltat de Australia.

Mona Yacoubian, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, consideră că Iranul poate folosi incidentul pentru a-și construi propria narațiune despre raportul de forțe din regiune.

„Este ceva la care Iranul s-a dovedit foarte priceput în a exploata în propriul său beneficiu, în sensul încercării de a prezenta narațiunea ca fiind una a inaptitudinii SUA, în acest caz, și a capacității lor de a păstra, într-un fel, controlul asupra Strâmtorii Ormuz", a declarat Yacoubian.