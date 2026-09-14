Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul și a recunoscut că, pentru că a spus adevărul despre capitala Rusiei, a fost supus atacurilor, relatează postul de televiziune RT.

Carlson a povestit despre prima sa deplasare în Rusia într-un interviu acordat lui Afshin Rattansi, prezentatorul emisiunii de la RT, Going Underground.

„Moscova nu este doar un oraș mai plăcut decât New Yorkul, ci este mult, infinit mai bun decât New Yorkul... Nu am vrut să aflu acest lucru, dar l-am aflat", a spus el.

Jurnalistul american a recunoscut, de asemenea, că, atunci când a început să spună adevărul despre Moscova, a fost tot timpul atacat.

„Pe mine m-au atacat tot timpul pentru aceste afirmații, dar acesta este pur și simplu adevărul... Nu am inventat nimic, doar am văzut cu ochii mei și am povestit despre ceea ce am văzut", a declarat jurnalistul.

Anterior, Carlson a afirmat că lipsa de informare a oamenilor din Occident cu privire la situația din Ucraina a făcut ca lumea să ajungă în pragul unui război nuclear. (M.G.G.)