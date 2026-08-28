Ucraina știa despre vizita neanunțată a directorului CIA la Moscova. Budanov dă detalii

Șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a confirmat că autoritățile de la Kiev știau despre deplasarea directorului CIA la Moscova, John Ratcliffe, dar a avertizat împotriva unor concluzii premature privind semnificația acesteia.

El a confirmat, totodată, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-a numărat printre subiectele discutate.

„Din câte știu, aceasta este o vizită care fusese planificată într-un alt loc, dar a fost mutată și, în cele din urmă, a avut loc. Principalele teme au fost, să spunem așa, relațiile dintre cele două țări", a declarat Budanov.

Șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, a confirmat la rândul său întâlnirea cu Ratcliffe și a descris-o drept o întrevedere de lucru, parte a activității obișnuite a serviciilor de informații.

Un avertisment privind evoluția războiului

Potrivit The New York Times, Ratcliffe le-ar fi transmis oficialilor ruși o evaluare pesimistă a situației de pe front și a perspectivelor economice ale Rusiei.

Mesajul ar fi fost că Moscova ar trebui să intre în negocieri serioase înainte ca poziția sa militară și economică să se înrăutățească și mai mult.

Publicația relatează că oficialii americani au considerat că un mesaj transmis direct de șeful CIA ar putea avea o greutate mai mare la Kremlin decât unul comunicat prin canalele diplomatice tradiționale.

CIA a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării calitatea informațiilor pe care Vladimir Putin le primește de la consilierii săi, în special în ceea ce privește evoluția războiului și amploarea pierderilor rusești.

Evaluarea atribuită lui Ratcliffe ar fi evidențiat costul ridicat plătit de Rusia pentru câștiguri teritoriale limitate.

Directorul CIA a vorbit public și în luna precedentă despre pierderile suferite de armata rusă și despre ritmul redus al avansului trupelor Moscovei. El a atribuit o parte din dificultățile Rusiei de pe front capacității Ucrainei de a utiliza drone.

Mai multe instituții media au relatat că scopul călătoriei a fost de a avertiza Moscova cu privire la inadmisibilitatea unui atac asupra uneia dintre țările NATO . Liderii europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați și au avertizat public că Moscova ar putea încerca să testeze hotărârea NATO - și disponibilitatea lui Trump de a respecta Articolul 5 privind apărarea colectivă a alianței - printr-un atac limitat sau alte provocări militare.

Politico, citând surse, a scris că directorul CIA, John Ratcliffe, a avertizat Rusia împotriva escaladării conflictului cu aliații SUA din NATO, în special cu Estonia, Letonia și Lituania, pe fondul impasului din războiul împotriva Ucrainei. Ratcliffe a folosit, de asemenea, această rară călătorie pentru a îndemna Rusia să reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat joi,27 august, într-un interviu telefonic acordat Axios, că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Rusia să atace țările NATO.

„Nu sunt îngrijorat... deloc. Nu există nicio problemă", a spus Trump când a fost întrebat despre o posibilă provocare rusească împotriva țărilor NATO.

Președintele a numit călătoria lui Ratcliffe „o treabă de rutină" și și-a exprimat surprinderea față de relatările din presă despre scopul acesteia.

„Ratcliffe se întâlnește cu omologul său rus la fiecare șase luni sau o dată pe an. Au o relație foarte bună. Nu a existat niciun mesaj și nu s-a întâmplat nimic neobișnuit", a spus Trump.

Două ore mai târziu, în timp ce vorbea cu reporterii, președintele SUA a fost din nou întrebat dacă Statele Unite l-au avertizat pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la un posibil atac asupra țărilor NATO.

Trump a spus că nu dorește să comenteze pe această temă, dar a repetat:„Nu vor ataca teritoriul NATO."

Kremlinul confirmă vizita

Kremlinul a confirmat că Ratcliffe s-a aflat la Moscova și că a purtat discuții cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații ruse. Potrivit Moscovei, acesta nu s-a întâlnit însă cu președintele Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin a fost informat despre rezultatul întâlnirilor, fără să precizeze ce anume a fost discutat.

Vizita lui Ratcliffe ar fi prima deplasare cunoscută la Moscova a unui director CIA după noiembrie 2021. La acel moment, directorul agenției era William Burns, care s-a întâlnit cu oficiali ruși cu câteva luni înainte de declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Deplasarea are loc într-un moment în care negocierile privind încheierea fazei active a războiului par să fi ajuns într-un impas.

Potrivit The New York Times, misiunea lui Ratcliffe ar reprezenta o nouă încercare a administrației Trump de a relansa negocierile dintre Moscova și Kiev. Nu este însă clar dacă mesajul transmis de directorul CIA indică o schimbare mai amplă a politicii Washingtonului față de Rusia sau Ucraina.

Budanov a anunțat că negocierile dintre Ucraina și Rusia ar urma să continue în luna septembrie.