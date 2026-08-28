Rusia nu va ataca NATO așa cum a făcut în cazul Ucrainei. Moscova pregătește un scenariu diferit
Postat la: 28.08.2026 |
O recentă vizită a directorului CIA la Moscova indică posibilitatea ca Rusia să pregătească o provocare militară împotriva unui stat membru NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
Cum vrea să atace Rusia
Spre deosebire de invazia din Ucraina, scenariul analizat de experți nu are în vedere un război convențional de amploare, ci o acțiune limitată menită să pună la încercare mecanismul de apărare colectivă al Alianței.
Conform analiștilor occidentali și oficialilor din statele baltice, o astfel de provocare s-ar putea traduce prin atacuri punctuale cu drone sau rachete, efectuate sub pretextul unor incursiuni accidentale. Scopul principal al Moscovei ar fi evaluarea vitezei de reacție și a unității de decizie din cadrul NATO.
Incidentele recente din regiune confirmă creșterea presiunii
Zeci de drone sau fragmente ale acestora au fost depistate pe teritoriul României, Poloniei, Bulgariei, Republicii Moldova și în țările baltice.
De asemenea, alerte majore de securitate au fost înregistrate și în Europa Centrală, precum incidentul de pe aeroportul din Leipzig,Germania, nod logistic crucial pentru sprijinul militar acordat Ucrainei.
Cea mai expusă regiune rămâne zona Mării Baltice, unde proximitatea enclavei militarizate Kaliningrad favorizează acțiunile de tip hibrid.
În timp ce Kremlinul respinge oficial orice intenție agresivă față de NATO, experții recomandă consolidarea imediată a apărării aeriene și maritime pe tot flancul estic pentru a descuraja eventualele acțiuni ale Moscovei.
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