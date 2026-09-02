Medvedev a admis posibilitatea unui atac direct asupra fabricilor germane de echipament militar destinat Kievului
Postat la: 02.09.2026 |
După ce Rusia a fost acuzată fără dovezi de atacul asupra aeroportului din Leipzig, Germania merită un atac direct asupra tuturor fabricilor unde se produce echipament militar pentru Forțele Armate ale Ucrainei, consideră vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris acesta pe rețeaua MAX.
Cei care aduc asemenea acuzații merită un atac direct asupra tuturor fabricilor germane de echipamente militare destinate clicăi banderoviste. Și este foarte probabil ca acesta să vizeze și alte locuri din Berlin, a scris politicianul în rețeaua MAX.
Anterior, ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a acuzat oficial, în cadrul unei conferințe de presă, Rusia de implicare în atacul asupra aeroportului din Leipzig, care a avut loc pe 4 august. În paralel, ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadepuhl, a anunțat decizia Berlinului de a denunța acordul privind Casa Rusă și de a închide Consulatul General al Rusiei din Bonn până la 18 septembrie. (M.G.G.)
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