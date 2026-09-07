Omul momentului în AfD ține să-i mulțumească în mod special lui Elon Musk: Miliardarul american s-a implicat masiv în alegerile din Germania
Postat la: 07.09.2026 |
Omul momentului pentru AfD, Ulrich Siegmund, ține să-i mulțumească în mod special miliardarului american Elon Musk, cel care a susținut deschis AfD-ul din Germania. Siegmund îi transmite lui Elon Musk că va transforma Germania într-o țară în care să-și dorească să investească.
Siegmund: Germania ar redeveni un loc în care merită să investești
"Îți mulțumesc, Elon Musk, pentru sprijinul tău și pentru perspectiva ta clară și extrem de importantă asupra evoluțiilor politice ale epocii noastre - inclusiv aici, în Germania.
Dacă ne asumăm responsabilitatea în acest sens, aș aprecia foarte mult oportunitatea unei cooperări solide și constructive. Germania ar redeveni un loc în care merită să investești.
Cu cele mai bune urări din Saxonia-Anhalt!", scrie Ulrich Siegmund.
Elon Musk a sprijinit puternic AfD
Elon Musk și-a exprimat în mod repetat public și pe rețeaua X sprijinul pentru partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), stârnind controverse majore și acuzații de imixtiune în politica germană.
În timpul unei discuţii cu Alice Weidel, care a durat peste o oră şi a avut loc pe platforma sa, X, Elon Musk a repetat că, în opinia sa, doar AfD ar putea „salva Germania". „Oamenii chiar trebuie să susţină AfD, altfel lucrurile vor deveni foarte, foarte rele în Germania", a spus el, înaintea alegerilor parlamentare germane din 23 februarie.
AfD câștigă alegerile în Saxonia-Anhalt
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, însă a ratat majoritatea absolută în parlamentul landului est-german, potrivit rezultatelor preliminare.
AfD a obținut 43,8% din voturi la scrutinul de duminică, cu mult înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), clasată pe locul al doilea cu 17,2%. Pentru CDU, acesta este cel mai slab rezultat înregistrat vreodată la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, informează agenția dpa.
În parlamentul regional vor mai intra Partidul Social-Democrat (SPD) cu 9,3%, Verzii cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW) cu 5,3%.
Partidul Liber Democrat (FDP), formațiune liberală favorabilă mediului de afaceri, a obținut doar 2,6% și a rămas în afara legislativului.
Prezența la vot s-a apropiat de 78%, cea mai ridicată înregistrată în Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei, în 1990, potrivit rezultatelor preliminare.
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