Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei

Comandamentul militar sud-coreean a indicat că a detectat un foc de armă, fără a oferi detalii suplimentare.

Coreea de Nord a lansat sâmbătă un proiectil neidentificat spre Marea Japoniei, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap. Statul Major Interarme sud-coreean a raportat că a detectat lansarea, dar nu a oferit alte detalii.

Phenianul a lansat o salvă de rachete balistice în mare în august, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un înainte de sfârșitul anului.