Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei
Postat la: 12.09.2026 |
Comandamentul militar sud-coreean a indicat că a detectat un foc de armă, fără a oferi detalii suplimentare.
Coreea de Nord a lansat sâmbătă un proiectil neidentificat spre Marea Japoniei, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap. Statul Major Interarme sud-coreean a raportat că a detectat lansarea, dar nu a oferit alte detalii.
Phenianul a lansat o salvă de rachete balistice în mare în august, la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un înainte de sfârșitul anului.
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