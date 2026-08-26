Șeful CIA a mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. John Ratcliffe l-a avertizat personal pe Putin să nu îndrăznească așa ceva

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova după ce Statele Unite au obținut informații de la serviciile secrete care indică pregătiri incipiente ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal.

Potrivit publicației americane, informațiile colectate de serviciile americane sugerează că Moscova ar putea face primii pași în vederea unei eventuale mobilizări și ar analiza, de asemenea, modalități de a testa hotărârea NATO.

Analiștii citați de WSJ consideră că Ratcliffe s-ar fi putut întâlni cu Vladimir Putin pentru a-i transmite un avertisment din partea administrației americane.

Prima informație privind deplasarea directorului CIA la Moscova a fost publicată de CBS News. Vizita a devenit publică după ce un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA a fost observat pe un aeroport din Moscova, în apropierea unui convoi diplomatic american.

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Washingtonul i-ar fi cerut Kievului să evite atacurile asupra unor ținte din Rusia pe durata vizitei delegației americane.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Ratcliffe s-a aflat în Rusia și a spus că vizita a fost legată de relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington.

Peskov a precizat că deplasarea directorului CIA a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații americane și ruse, fără a oferi alte detalii, potrivit The Washington Post.

Ultima deplasare a unui director al CIA la Moscova a avut loc în 2021, cu aproape cinci ani în urmă.

La acea vreme, directorul CIA, William Burns, s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, și cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev. Burns a purtat, de asemenea, o discuție telefonică cu Vladimir Putin.

Deși tema oficială a vizitei era combaterea terorismului, CNN a relatat atunci că președintele american Joe Biden îl trimisese personal pe Burns în Rusia pentru a avertiza Kremlinul în legătură cu acumularea de trupe ruse la granița cu Ucraina.

Invazia rusă pe scară largă a Ucrainei a început la mai puțin de patru luni după acea vizită.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că statele baltice ar trebui să fie apărate de NATO în cazul unui eventual atac rusesc.

Declarația a fost făcută la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Estoniei, Alar Karis. Întrebat dacă Ucraina și-ar trimite militarii pentru a ajuta Estonia în cazul unui atac rusesc, Zelenski a subliniat că Estonia este membră NATO, în timp ce Ucraina nu face parte din Alianță.

„Dacă credem în forța NATO, atunci Estonia - doamne ferește - dacă se va confrunta cu anumite riscuri, are mai mult de 30 de țări care, în opinia mea, ar trebui să apere simultan orice stat aliat al NATO", a spus Zelenski.

El a adăugat că responsabilitatea principală pentru apărarea statelor baltice revine Alianței Nord-Atlantice.

În ultimele luni, au existat relatări potrivit cărora Polonia, Lituania, Letonia și Estonia cooperează pentru protejarea infrastructurii strategice împotriva unor eventuale atacuri rusești.

Serviciile de informații ale unor state aliate au avertizat în repetate rânduri cu privire la posibilitatea unor operațiuni desfășurate „sub steag fals", menite să provoace instabilitate sau să testeze reacția NATO.

Luna trecută, Lituania a trimis militari pentru a consolida forțele speciale însărcinate cu protejarea unor obiective strategice. Printre acestea se numără terminalul pentru importul de gaze naturale lichefiate, un terminal pentru produse petroliere, o linie de înaltă tensiune care leagă Lituania de Polonia și centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj de la Kruonis.

Liderii statelor de pe flancul estic al NATO au lansat recent avertismente publice privind riscul unor provocări pe teritoriul lor, invocând informații furnizate de serviciile de informații potrivit cărora Rusia ar pregăti astfel de operațiuni.

Vizita neanunțată a lui Ratcliffe la Moscova are loc, astfel, într-un context în care Washingtonul încearcă să evalueze intențiile Kremlinului, în timp ce aliații europeni urmăresc cu atenție semnalele privind o eventuală extindere a conflictului.