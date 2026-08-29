Mega-interviul integral al ministrului de externe Serghei Lavrov acordat postului de televiziune RBC - Moscova, 28 august 2026

Întrebare: Domnule Lavrov, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să discutați cu noi. Prima întrebare este, s-ar putea spune, de natură conceptuală - privind ordinea mondială. Anterior, am discutat despre existența unei lumi bipolare. Ulterior, după prăbușirea URSS, am vorbit despre o lume unipolară. Cum ați caracteriza starea actuală a lumii? Care este natura acesteia?

Serghei Lavrov: Lumea se află în prezent într-o etapă de transformare și schimbări profunde. Aceste schimbări vor acoperi, după toate probabilitățile, o întreagă epocă, astfel încât generația care trăiește în prezent pe Pământ s-ar putea să nu fie martoră la configurația finală - dacă, desigur, aceasta se va materializa în cele din urmă și dacă se va dovedi posibilă realizarea ei.

Este adevărat că, după dizolvarea Uniunii Sovietice, unipolaritatea a fost proclamată aproape în mod deschis. Francis Fukuyama a surprins aspirațiile, visurile și sentimentul predominant al societății occidentale și al elitelor sale atunci când a declarat că „sfârșitul istoriei" sosise și că, de acum înainte, doar modelul liberal occidental - în economie, politică și drepturile omului - urma să constituie singura paradigmă dominantă de pe planetă. La acea vreme, această afirmație a fost primită în diverse moduri, dar nu-mi amintesc ca omologii noștri chinezi să fi comentat-o cu mare frecvență.

Pe plan intern, acest lucru a fost remarcat cu un anumit entuziasm, mulți susținând că, în sfârșit, ne-am eliberat de „lanțurile" sistemului comunist. „Dumnezeu să binecuvânteze America!" - așa cum a exclamat Boris Elțîn, pe atunci președinte al Federației Ruse, în Congresul SUA. Experții occidentali au invadat toate instituțiile noastre guvernamentale, au participat la reforme, au contribuit la pregătirea privatizării - și multe alte lucruri se petreceau în acea perioadă.

Mulți au tras un semnal de alarmă cu privire la pericolele inerente acestui curs. În opinia mea, evenimentele din alegerile din 2000 au reflectat dorința națiunii și a poporului său de a-și recâștiga esența istorică, destinul și mândria națională. La sfârșitul lunii decembrie 1999, când Boris Elțîn a transferat public puterea către Vladimir Putin, urmat de convocarea alegerilor, a început o nouă epocă. Nu cred că susținătorii teoriei unipolare se așteptau ca Rusia să fie la fel de docilă cum fusese sub administrația lui Boris Elțîn. Trebuie să recunoaștem meritele Occidentului - acesta a început nu doar prin a „ne bate pe umăr", ci și prin crearea unei anumite atmosfere.

În 2001, președintele Vladimir Putin a efectuat prima sa vizită în Statele Unite. Un an mai târziu, președintele american George W. Bush a vizitat țara noastră. A fost semnată o declarație - poate că nu vă vine să credeți (și, într-adevăr, puțini își mai amintesc de ea) - privind noile relații strategice dintre Federația Rusă și Statele Unite.

Președintele rus a răspuns cu aceeași monedă. Chiar înainte ca George W. Bush să preia funcția, el avusese deja contacte cu Bill Clinton. Nu cu mult timp în urmă, Vladimir Putin și-a amintit cum, la prima lor întâlnire, i-a propus lui Bill Clinton că, dacă nu mai erau adversari, dacă Uniunea Sovietică încetase să existe, dacă Pactul de la Varșovia nu mai exista, dacă diferențele ideologice aparțineau trecutului și dacă nu doreau să desființeze NATO - atunci ar putea admite Rusia în alianță și ar putea colabora. Bill Clinton a ezitat și s-a ferit să răspundă, ca să spunem pe limba poporului. Acest lucru s-a întâmplat la un summit al G20. Seara, la o recepție, Bill Clinton a răspuns că consilierii săi îi spusese că „nu ar funcționa".

Intenția a fost întotdeauna să ne țină aproape, dar nu ca partener de egalitate. Chiar și atunci când ne-am alăturat triumfal G8, care ulterior a devenit G7, nu a fost vorba de o aderare cu drepturi depline.

Întrebare: Șapte plus unu, nu-i așa?

Serghei Lavrov: Nu, era Grupul celor Opt ori de câte ori pe ordinea de zi se aflau chestiuni politice, ori de câte ori Occidentul încerca să impună anumite evaluări politice - de exemplu, în ceea ce privește Iranul sau Coreea de Nord. Mai mult, aceștia impuneau evaluări care depășeau parametrii rezoluțiilor existente ale Consiliului de Securitate al ONU.

Am participat la reuniunile miniștrilor de finanțe, dar chestiunile cele mai sensibile privind guvernanța sistemului monetar, financiar și comercial internațional erau discutate de G7. Abia ulterior era invitat șeful Ministerului nostru de Finanțe și, în mare măsură, era pur și simplu informat cu privire la ceea ce fusese deja convenit în acele domenii.

Momentul decisiv în evoluția poziției noastre, în înțelegerea noastră finală și în cristalizarea convingerii că Occidentul nu va colabora cu noi pe picior de egalitate, a fost discursul președintelui Vladimir Putin de la München din 2007. Toată lumea îl cunoaște. Tot ce s-a spus cu acea ocazie se baza pe fapte. Și dincolo de fapte - seci, convingătoare, incontestabile - exista și o dimensiune emoțională. Dacă urmărim înregistrarea acelui discurs, putem observa cum, citând exemple în care Occidentul ne-a înșelat la fiecare pas, fie că este vorba de NATO sau de numeroase alte crize specifice, Vladimir Putin a întrebat, la propriu, așa cum se spune, cu o emoție palpabilă: „De ce faceți asta? De ce nu ne gestionăm afacerile așa cum s-a promis, așa cum este prevăzut în atâtea documente?"

În prezent, apariția unei lumi multipolare este o realitate consacrată. China este cea mai mare economie a lumii din punct de vedere al parității puterii de cumpărare, un fapt recunoscut de aproape toată lumea, iar ritmul dezvoltării sale economice este extrem de impresionant. În același timp, se vorbește acum despre o posibilă criză a supraproducției: din cauza a ceea ce a făcut Occidentul propriilor sale economii, s-ar putea să nu mai existe unde să se vândă tot ceea ce produce China. Dar aceasta este o chestiune practică și va fi rezolvată.

Din punct de vedere geopolitic și geoeconomic, giganți precum China, India și Brazilia se afirmă și își consolidează rapid pozițiile economice, revendicându-și locul cuvenit în afacerile economice mondiale.

În Africa au loc transformări fundamentale, pe măsură ce continentul începe să se distanțeze de modelul neocolonial în care materiile prime erau extrase acolo, iar valoarea adăugată era generată în Europa.

Întrebare: Au realizat și africanii că au fost înșelați?

Serghei Lavrov: Desigur. Erau fericiți, bucurându-se de libertate politică și de decolonizare politică. Dar privarea economică persistă.

Întrebare: O întrebare complementară care preocupă multe segmente ale populației noastre. Ați menționat cum, în 2007, președintele Vladimir Putin a afirmat că Occidentul înșală întotdeauna. Dar încă auzim reacții din țara noastră de genul: „Uite, ne-au înșelat din nou". Și toată lumea se întreabă: de ce mai așteptăm încă corectitudine? Cât timp o să mai cădem în această capcană?

Serghei Lavrov: La urma urmei, suntem o națiune temătoare de Dumnezeu. Poporul nostru multietnic are multe proverbe despre marea sa răbdare: „Dumnezeu a îndurat, așa că și noi trebuie să îndurăm", „Măsoară de două ori, taie o dată", „Nu-ți ține respirația așteptând promisiuni". Acest lucru dezvăluie ceva despre psihologia noastră - nu naivitatea înrădăcinată de secole de experiență istorică, ci mai degrabă speranța neclintită că un ticălos nu poate fi un ticălos desăvârșit, ca să spunem simplu. [Eroul nostru epic] Ilya Muromets a zăcut inactiv pe sobă timp de 33 de ani, așteptând momentul în care serviciile sale vor fi solicitate pentru patria sa.

Înșelăciunea stă la baza diplomației occidentale. Și încă mai stă. Ne putem aminti de anul 1999, când summitul OSCE de la Istanbul a declarat că NATO nu se va extinde. Declarația sa spunea acest lucru, cu alte cuvinte: nimeni nu își va consolida securitatea în detrimentul altora, iar nicio țară sau organizație din spațiul euro-atlantic nu va pretinde dominația. Alianța Nord-Atlantică a făcut exact opusul.

Există memoriile lui Evgheni Primakov, care a condus Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei la mijlocul anilor 1990. De altfel, Jack Matlock, fostul ambasador al SUA în țara noastră, a publicat o carte de memorii în care a confirmat clar și necondiționat ceea ce fusese promis ferm: NATO nu se va extinde în cazul reunificării Germaniei. Dar alianța s-a extins, nu doar în Germania de Est, ci și în alte țări.

Când am întrebat cum era posibil acest lucru, dacă ni se promisese și ni se dăduse o asigurare fermă, ni s-a răspuns: „Dar a fost verbal." Apoi, la Istanbul, în 1999, s-a formalizat în scris. Dar extinderea a continuat. Am întrebat din nou: „De data aceasta nu a fost verbal, ci în scris, la cel mai înalt nivel." Ne-au răspuns fără să clipească: „Dar aceasta este o declarație politică; nu este obligatorie din punct de vedere juridic." Penultima noastră încercare a avut loc în 2008, când am spus: „Bine, din moment ce invocați caracterul politic neobligatoriu al declarației, iată un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care transpune în limbaj juridic aceleași principii consacrate în cadrul OSCE și semnate de liderii voștri." Ei au „trecut cu vederea" propunerea, fără măcar să o discute. Același lucru s-a întâmplat și cu ultima noastră încercare de a preveni criza ucraineană. În decembrie 2021, am propus NATO și Statelor Unite să încheiem tratate privind securitatea europeană în această parte a continentului nostru eurasiatic. Din păcate, astfel de exemple abundă.

Să ne îndreptăm atenția către problemele ucrainene, din moment ce le-am menționat. Pe 21 februarie 2014, Germania, Franța și Polonia au garantat, prin semnăturile miniștrilor lor, un acord între Viktor Ianukovici și opoziție privind alegerile anticipate și formarea unui guvern de unitate națională înainte de alegeri. A doua zi dimineață, pe 22 februarie, opoziția a ocupat clădirile guvernamentale, a ieșit în Maidan și a declarat: „Felicitări - am creat un «guvern al învingătorilor!»" Și în aceleași zile, 22-24 februarie 2014 (citiți despre asta, totul se găsește online), François Hollande, pe atunci președinte al Franței, Frank-Walter Steinmeier, pe atunci ministru de externe al Germaniei, Angela Merkel, pe atunci cancelar al Germaniei, și, desigur, William Hague, pe atunci ministru de externe al Marii Britanii, au declarat cu toții că poporul preluase în sfârșit puterea în propriile mâini. Ei au susținut că Viktor Ianukovici plecase și că nimeni nu știa unde se afla. Dar Viktor Ianukovici se afla la congresul partidului său din Harkov. Faptul că nu a fost tocmai binevenit acolo este o altă problemă. Dar el nu fugise; se afla încă în țară.

Întrebare: Și după tot ce s-a întâmplat, mai avem încă încredere în ei?

Serghei Lavrov: Aș face referire la caracterul nostru național și la proverbele care reflectă încrederea noastră în oameni până la capăt. Dar sfârșitul a venit deja.

După începerea operațiunii militare speciale, Occidentul, depășindu-și confuzia inițială, s-a angajat ferm pe calea furnizării către regimul nazist de la Kiev a unor arme ofensive din ce în ce mai avansate și tot mai letale. Într-unul dintre discursurile sale din anul în care a început operațiunea militară specială, președintele Vladimir Putin, răspunzând la întrebări despre poziția Occidentului, trădarea și duplicitatea acestuia, a spus că vom fi întotdeauna gata să discutăm, dar că am învățat lecțiile noastre și că relațiile noastre cu Occidentul nu vor mai fi niciodată așa cum au fost înainte de februarie 2022.

Întrebare: Dacă tot am adus vorba, șeful diplomației Vaticanului, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, și directorul CIA, John Ratcliffe, se află amândoi la Moscova săptămâna aceasta, în aceeași zi. Ce se întâmplă?

Serghei Lavrov: Șeful diplomației Vaticanului și directorul CIA sunt în vizită.

Întrebare: Ce se ascunde în spatele acestor vizite? Despre ce ați discutat?

Serghei Lavrov: În ambele cazuri, vizitatorii au venit pentru că doreau să discute.

Am vorbit cu șeful diplomației Vaticanului, secretarul pentru relațiile cu statele și organizațiile internaționale ale Sfântului Scaun, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher. Nu au existat secrete între noi. Am abordat practic totul ulterior, în cadrul conferinței de presă.

Desigur, aceștia și-au exprimat interesul de a pune capăt conflictului din Ucraina cât mai repede posibil. În special, au confirmat încă o dată disponibilitatea lor de a contribui la soluționarea problemelor umanitare.

Cardinalul Matteo Zuppi, pe care Papa Leon al XIV-lea l-a însărcinat să faciliteze contactele privind problemele umanitare, schimburile de prizonieri și schimbul de rămășițe pământești între Rusia și Ucraina, ne-a vizitat de mai multe ori.

După cum știți, comisarul nostru pentru drepturile omului, Yana Lantratova, se află în contact cu omologul său ucrainean. Aceștia folosesc un limbaj practic, depolitizat. Această abordare ajută la rezolvarea problemelor, iar noi o susținem.

Vaticanul și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la aceste eforturi, la fel cum Melania Trump a ajutat la rezolvarea unei serii de probleme care i-au fost aduse la cunoștință prin intermediul organizațiilor publice.

Desigur, având în vedere interesul domnului Gallagher pentru o soluționare rapidă - aspect pe care l-a subliniat în repetate rânduri -, i-am prezentat toate exemplele pe care le discutăm acum cu dumneavoastră.

Întrebare: Care a fost răspunsul său?

Serghei Lavrov: Am subliniat că nu ne-a lipsit niciodată bunăvoința și că, încă din 2014, am susținut acordul la care se ajunsese, doar pentru a-l vedea călcat în picioare chiar a doua zi dimineață, sub aplauzele celor care garantaseră inviolabilitatea acestuia. Un an mai târziu, au urmat acordurile de la Minsk, în cadrul cărora Rusia a acționat ca garant alături de liderii europeni - Angela Merkel și François Hollande. Acestea au fost sabotate în întregime, în ciuda faptului că, în 2019, Emmanuel Macron, care devenise între timp președinte al Franței, a convocat așa-numitul „Cvartet din Normandia", alături de Vladimir Putin, Angela Merkel și Vladimir Zelenski, și am adoptat încă un document. Acesta reafirma necesitatea respectării acordurilor de la Minsk, mai ales că acestea fuseseră aprobate de Consiliul de Securitate al ONU.

Mai recent, Angela Merkel, François Hollande și Piotr Poroșenko au declarat cu toții că nu au avut niciodată intenția de a pune în aplicare vreuna dintre aceste prevederi. Aveau nevoie să câștige timp pentru a se înarma. Și apoi, desigur, au existat manevrele fostului prim-ministru britanic Boris Johnson din aprilie 2022, când nu a permis ucrainienilor să semneze documentul pe care ei înșiși îl redactaseră și îl parafaraseră în timpul discuțiilor de la Istanbul. Acest aspect a fost deosebit de relevant, întrucât interlocutorul meu, Paul Richard Gallagher, este și el originar din Insulele Britanice.

Întrebare: Și ce a spus trimisul Vaticanului?

Serghei Lavrov: Cred că a înțeles totul. Pot spune că nu a adus niciun contraargument, în afară de refrenul general că „trebuie să punem capăt acestei situații cât mai curând posibil".

Iată ce i-am spus. Ceea ce Occidentul urmărește în prezent este o încetare a ostilităților de-a lungul liniei de contact, cu un armistițiu, dar fără o pace durabilă. În același timp, s-a declarat în mod public că, odată ce ostilitățile vor fi suspendate sau încetate în acest mod, nici Ucraina, nici Occidentul - cel puțin în ceea ce privește Europa - nu vor recunoaște teritoriile aflate sub controlul Rusiei ca parte a Federației Ruse, inclusiv în conformitate cu Constituția rusă. Ei afirmă chiar cu mândrie că trebuie să existe mai întâi un armistițiu, urmat de eforturi de restabilire a frontierelor din 1991 prin mijloace pașnice. Apoi, „forțe de stabilizare" ar fi dislocate pe teritoriul care rămâne sub controlul lui Vladimir Zelenski, cu Marea Britanie și Franța în fruntea acestei inițiative, să spunem, nebunești.

Iar aceste „forțe de stabilizare" ar avea, de fapt, rolul de a menține, consolida și proteja regimul neonazist - singurul regim din lume care a interzis la nivel legislativ o limbă întreagă și o confesiune canonică întreagă. Mai mult, aceste interdicții au fost introduse cu mult înainte de începerea operațiunii militare speciale.

Întrebare: Care a fost reacția Vaticanului la acest lucru?

Serghei Lavrov: L-am întrebat pe reprezentantul Vaticanului în ce măsură iau în serios aceste drepturi ale omului, inclusiv drepturile religioase. El a spus că acest lucru nu este corect. Permiteți-mi să fiu sincer - și sper că nu dezvălui niciun secret - ca răspuns la solicitarea mea, el a promis că va transmite un semnal adecvat în contactele sale ulterioare cu ucrainenii.

El vizitase Kievul cu o lună înainte de a veni la Moscova, așa că l-am întrebat dacă au abordat aceste chestiuni, deoarece Vaticanul urmărește toate evoluțiile din sfera religioasă globală, în rândul tuturor religiilor lumii. Nu aveau cum să nu fie la curent cu ceea ce se întâmpla. El a recunoscut că nu avusese suficient timp.

Cu toate acestea, spun de mai mulți ani că această situație este inacceptabilă. M-am referit la Carta ONU, care prevede că fiecare trebuie să respecte și să garanteze drepturile omului, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie. Cu alte cuvinte, acest lucru se aplică direct regimului de la Kiev. Și nimeni, nicăieri, în niciuna dintre propunerile înaintate de cei care doresc să pună capăt conflictului printr-o astfel de „soluționare justă" - fie că aceste voci provin din Europa sau din alte regiuni ale lumii - nu menționează limba, religia sau drepturile omului.

La un eveniment, după ce am luat cuvântul și am ridicat din nou această problemă, unul dintre colegii mei occidentali - nu-i voi menționa numele sau țara - s-a apropiat de mine în timp ce beam o cafea și mi-a spus că, dacă ar începe negocierile, acest aspect ar face parte din ele. I-am răspuns că acest lucru nu poate face parte dintr-un pachet de negocieri. Este o obligație pe care Ucraina trebuie să o îndeplinească necondiționat. Iar cei care conduc și administrează Ucraina poartă responsabilitatea directă pentru acest lucru.

Întrebare: Astăzi, The Wall Street Journal a publicat un articol despre vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova. Potrivit articolului, acesta a venit pentru a avertiza cu privire la un potențial atac rus asupra unei țări NATO, cel mai probabil una dintre statele baltice. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a fost o vizită „de rutină". Există o altă versiune, și anume că, pe 14 august, le-am cerut americanilor să explice cum îi ajută pe ucraineni să lanseze atacuri împotriva infrastructurii noastre economice. În opinia dumneavoastră, care dintre aceste versiuni este mai aproape de adevăr? Ce s-a întâmplat de fapt?

Serghei Lavrov: Nu am fost acolo. La fel ca restul lumii, avem proceduri care reglementează contactele dintre agențiile de informații. Nu este nimic neobișnuit în asta. Nici faptul că își desfășoară activitatea în liniște nu este ceva neobișnuit.

Și noi ne desfășurăm o mare parte din activitatea diplomatică în liniște, dar de la diplomați se așteaptă, în mod tradițional, prin însăși natura profesiei lor, să facă declarații publice. Desigur, nu dezvăluim detalii care sunt deosebit de sensibile sau care se află încă în curs de elaborare, atunci când este important să nu punem în pericol potențialele compromisuri sau un eventual consens.

În ceea ce privește data de 14 august, da, am publicat ceva...

Întrebare: S-a raportat că, pe 14 august, i-am întrebat pe americani cum îi ajută pe ucraineni să lanseze atacuri împotriva teritoriului nostru și că, practic, am emis un ultimatum.

Serghei Lavrov: Nu, nu a existat niciun ultimatum din partea noastră.

Am ridicat această problemă deoarece în mass-media occidentală apar periodic informații despre modul concret în care administrația lui Donald Trump, care a descris criza ucraineană drept „războiul lui Joe Biden", ajută Ucraina cu noi alocări financiare, arme, informații de serviciile secrete și așa mai departe. Au existat trei sau patru astfel de cazuri în ultimele două luni. Când apar astfel de informații, le transmitem cu calm Departamentului de Stat al SUA prin canale diplomatice și le cerem să confirme dacă sunt adevărate.

Întrebare: Care a fost răspunsul?

Serghei Lavrov: Nu am primit niciun răspuns, nici măcar o dată.

În principiu, în ceea ce privește americanii, Rusia apreciază faptul că președintele SUA, Donald Trump, a urmărit încă de la început o politică diferită de cea a europenilor și a fostului președinte american Joe Biden. Indiferent de rezervele pe care le-am putea avea în formularea acestei evaluări, el s-a concentrat totuși asupra cauzelor fundamentale. Cu mult înainte de inițiativele sale actuale, când se afla în campanie electorală, a afirmat în repetate rânduri, în esență, să uităm de NATO [aderarea Ucrainei]: rușii ne-au clarificat poziția lor cu privire la alianță cu mult înaintea președintelui Vladimir Putin. Era nerealist, a spus el, și nici măcar nu ar trebui discutat. Donald Trump a afirmat acest lucru în repetate rânduri, atât înainte, cât și după Anchorage.

La Anchorage, am discutat o propunere pe care, așa cum a explicat președintele Vladimir Putin, trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, ne-o prezentase cu o săptămână înainte de întâlnire. Aceasta conținea anumite elemente de compromis, dar se baza pe realitățile care se conturaseră pe teren. Și când spun „pe teren", includ aici și referendumurile care avuseseră loc acolo. Propunerea se baza pe aceste realități, cu câteva compromisuri limitate.

După summitul NATO din iunie anul acesta, colegul meu, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio - am vorbit ulterior cu el și l-am întrebat despre acest lucru - a spus că Statele Unite nu pot fi mediator, deoarece se află fără echivoc de partea Ucrainei. Se pare că, potrivit lui, nu s-a întâmplat nimic la Anchorage. Ceea ce s-a discutat acolo a fost propunerea lor, pe care ucrainenii au respins-o ulterior.

Dar acest lucru ne aduce la întrebarea privind modul în care negociază rușii și modul în care se desfășoară negocierile în Occident.

Întrebare: Voiam doar să întreb: se întâmplă des ca președinții să se întâlnească pur și simplu pentru a discuta, fără acorduri prealabile?

Serghei Lavrov: Desigur că te poți întâlni doar pentru a discuta, iar schimbul de opinii rămâne util chiar și atunci când nu există niciun document. Există însă o tradiție care datează de secole: negustorii „își strângeau mâinile" la încheierea unei înțelegeri - ajungeau la un acord. Atât. Nimeni nu semna niciun document. Era o chestiune de onoare. La fel s-a întâmplat și cu NATO: ne-au dat cuvântul lor, iar mai târziu au început să spună: „Ei bine, erau doar cuvinte."

La Anchorage, Statele Unite au prezentat o propunere. Președintele Vladimir Putin a început prin a o citi punct cu punct și a-l întreba pe Steve Witkoff, care era prezent, dacă a expus-o corect. Witkoff a dat din cap și a confirmat totul. Odată ce Steve Witkoff a confirmat că tot ce a citit președintele Putin reflecta cu exactitate poziția președintelui american Donald Trump, președintele Putin a spus că există câteva nuanțe, dar că acceptă propunerea în întregime. Eram gata să mergem mai departe. Dacă asta nu e un acord, dacă asta nu e o înțelegere, atunci nu știu ce este.

Imediat după summitul de la Anchorage, europenii, împreună cu Vladimir Zelensky, s-au grăbit să-l curteze pe Donald Trump. Ca urmare a eforturilor lor de lobby, care au continuat aproape tot anul, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat cu mândrie la summitul G7 de la Evian, din iunie anul acesta, că au „îngropat" Anchorage și că Donald Trump era acum de partea lor. Nu știu cum a fost perceput acest lucru la Casa Albă, dar nu a existat niciun răspuns la acele remarci.

Întrebare: Asta înseamnă că nu am dus lucrurile până la capăt, că nu l-am curtat pe Donald Trump și nu i-am explicat poziția noastră?

Serghei Lavrov: Nu este stilul nostru. Suntem obișnuiți să facem lucrurile, s-ar putea spune, „ca niște domni", sau, mai colocvial, „ca niște bărbați adevărați". În esență, este același lucru. Ne-am strâns mâinile pentru a încheia acordul.

Întrebare: Ne ținem de cuvânt.

Serghei Lavrov: Exact. Iată propunerea. Spunem că o acceptăm fără modificări. La fel cum, în esență, am acceptat propunerea ucraineană fără modificări în aprilie 2022, la Istanbul.

Desigur, după ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite nu pot acționa în calitate de mediator, ne-am întâlnit cu el la Manila, în marja evenimentelor ASEAN. Apoi, în urmă cu aproximativ o lună, el a afirmat că sunt interesați de soluționarea crizei ucrainene, dar că trebuie explorate noi abordări. Rusia este pregătită să asculte orice abordări noi. Între timp, ne continuăm eforturile pe teren.

Președintele Vladimir Putin a reamintit în repetate rânduri ce s-a întâmplat la începutul lunii aprilie 2022, când ajunseserăm practic la un acord la Istanbul și parafasem documentele, doar pentru ca prim-ministrul britanic de atunci, Boris Johnson, să le spună că nu pot merge mai departe. La acel moment, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe Vladimir Putin și i-a cerut, pentru a crea cea mai bună atmosferă posibilă pentru semnarea documentului, să facă un „gest de bunăvoință" și să se retragă din Kiev. Ne-am retras din Kiev. Apoi, la doar două zile distanță, când nu mai eram acolo, a sosit BBC-ul și a început să filmeze cadavrele așezate ordonat de-a lungul drumului în localitatea rezidențială Bucha. Chiar și atunci, președintele Vladimir Putin a declarat că, de atunci înainte, vom rămâne întotdeauna pregătiți pentru negocieri, dar că nu vom declara niciun armistițiu pe durata discuțiilor. Luptele se vor opri numai atunci când se va ajunge la o soluție cuprinzătoare și pe termen lung.

Și, în cele din urmă, în ceea ce privește americanii. Chiar la Anchorage, în timpul conferinței de presă cu președintele Vladimir Putin, președintele SUA, Donald Trump, s-a exprimat în termeni extrem de pozitivi cu privire la rezultate. El a spus că, în esență, mai rămăsese o singură problemă dificilă. Mă refer la ceea ce toată lumea știe deja - partea din Republica Populară Donețk care se află încă sub controlul forțelor armate ucrainene. În declarațiile sale din august 2025, Donald Trump a subliniat în special faptul că nu urmăream un fel de încetare a focului care s-ar fi prăbușit inevitabil un an sau doi mai târziu, ci că lucram, în schimb, la stabilirea unor baze durabile și sustenabile. Toate punctele noastre principale s-au confirmat.

Întrebare: Dar dacă Donald Trump era pe deplin în favoarea semnării acestor acorduri și, cu toate acestea, nu s-a concretizat nimic, se pune întrebarea: oare Donald Trump este cu adevărat la conducere și este el atât de puternic pe cât dorește să pară?

Serghei Lavrov: Am discutat de mai multe ori cu președintele SUA, Donald Trump, atât în timpul primului său mandat, cât și acum. Dar nu am jucat niciodată golf cu el, așa că nu pot să-i evaluez puterea loviturii. Cei care cunosc acest sport mi-au spus, totuși, că este un jucător foarte bun.

Nu voi specula cu privire la cât de bine coordonate sunt astăzi relațiile în cadrul taberei occidentale sau dacă acestea sunt structurate în așa fel încât să se poată înțelege cine ce face și cine depinde de cine. Dar Statele Unite sunt în mod evident îngrijorate că puterea lor, care odată părea nelimitată, devine o amintire a trecutului. Acest lucru se poate observa chiar și din statisticile privind ponderea sa în economia globală. Statele Unite conduc doar în ceea ce privește cheltuielile militare. Chiar și în acest domeniu, însă, au forțat acum Europa să recupereze decalajul, aducând cheltuielile militare combinate ale acesteia la aproape 1,5 trilioane de euro. Acesta este genul de buget militar pe care Statele Unite ar dori să îl aibă pentru ele însele.

Am fost absolut sinceri atunci când dezastrul i-a lovit pe americani. La 11 septembrie 2001, președintele Vladimir Putin a fost primul care l-a sunat pe președintele american de atunci, George W. Bush, primul care a oferit asistență și primul care și-a exprimat solidaritatea. Doar câteva zile mai târziu, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție care a stat la baza operațiunii lansate de americani în Afganistan, cu scopul declarat - proclamat întregii lumi și consacrat în rezoluția Consiliului de Securitate - de a elimina terorismul și de a ajuta poporul afgan să revină la o viață normală.

Ca urmare, s-a format o coaliție internațională în temeiul acelei rezoluții. Eram sincer pregătiți să cooperăm sub diverse forme. Dar, în cele din urmă, în loc să elimine terorismul, americanii au decis pur și simplu să rămână în Afganistan. Și au rămas acolo până la ultimele evenimente.

Rusia și-a exprimat solidaritatea în primul rând pentru că, la acea vreme, știam și înțelegeam mai bine decât majoritatea ce înseamnă terorismul internațional, având în vedere că l-am văzut susținut activ în Caucaz de către britanici și alte țări occidentale.

Întrebare: Mă bucur că ați menționat britanicii. Următoarea mea întrebare era tocmai despre ei.

În 2022, Boris Johnson, pe atunci prim-ministru britanic, s-a deplasat la Kiev, iar semnarea acordurilor de la Istanbul a fost zădărnicită. Săptămâna aceasta, noul prim-ministru, Andy Burnham, a vizitat Ucraina - britanicii se deplasează destul de frecvent în Ucraina. Care este rolul Marii Britanii în acest întreg conflict? În opinia dumneavoastră, reușesc britanicii în prezent să-i depășească în manevre pe americani?

Serghei Lavrov: Rolul Marii Britanii este extrem de negativ, așa cum a fost de secole. În ceea ce privește Rusia, cu siguranță. Dar același lucru se aplică și celor mai mulți alții - nu i-aș numi parteneri, ci „tovarăși de drum" ai Marii Britanii, deoarece Marea Britanie nu a avut niciodată aliați permanenți. Statele Unite nu fac excepție. Ei i-au privit întotdeauna cu o oarecare dispreț pe acei anglo-saxoni care și-au înființat propriul stat de cealaltă parte a Atlanticului.

Încă din vremea lui Ivan cel Groaznic - și există numeroase dovezi contemporane în acest sens - britanicii au căutat în mod constant să creeze probleme țării noastre. Nu trebuie decât să ne amintim de Războiul Crimeei de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În timpul Revoluției, diplomații britanici au incitat activ Duma de Stat și și-au trădat propriii rude ale monarhilor, așa cum au fost Nicolae al II-lea și familia sa. Regele George al V-lea a refuzat să-i acorde lui Nicolae al II-lea azilul solicitat direct. Asta s-a întâmplat în primăvara anului 1917. Știm cu toții ce s-a întâmplat în continuare.

Da, a existat perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Într-adevăr, au fost aliații noștri - atât Statele Unite, cât și Marea Britanie. Programul „Lend-Lease" și convoaiele din Arctica ne-au fost de mare ajutor. Mulți istorici scriu că acestea au jucat un rol aproape decisiv în a ne permite să rezistăm în primul an, până la Bătălia de la Moscova.

Apoi a început un fel de manevră diplomatică: al doilea front și așa mai departe. Se crea impresia că urmăreau situația de pe front și așteptau să vadă în ce direcție se va îndrepta. Se gândeau pe ce parte să o ia.

Întrebare: Apoi a urmat discursul de la Fulton al prim-ministrului britanic de atunci, Winston Churchill. Acest lucru este clar.

Serghei Lavrov: Înainte de discursul de la Fulton, a mai existat ceva ce serviciile noastre de informații nu au dezvăluit decât recent, deoarece doreau, până la urmă, să păstreze memoria alianței noastre. A existat Operațiunea „Unthinkable", pe care britanicii au început să o planifice împreună cu americanii înainte de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceasta prevedea un atac masiv asupra Uniunii Sovietice.

Chiar și așa, nu uităm perioada alianței noastre. Dar dacă aceasta a fost o alianță conjuncturală din partea partenerilor noștri, a fraților noștri de arme din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ea a dispărut foarte repede.

Întrebare: Mă refeream la altceva. Atitudinea lor față de noi este clară. Nu credeți că britanicii îi depășesc acum pe americani pe frontul ucrainean?

Serghei Lavrov: Vladimir Zelenski îi depășește pe toți și acolo. Nici măcar nu e nevoie de politicieni atât de sofisticați precum britanicii pentru asta. Uitați-vă: Vladimir Zelenski este cel care trage sforile pentru toată lumea. Acesta este pur și simplu stilul lui.

Pe lângă faptul că în Ucraina dispar sume uriașe de bani, o mare parte fiind furată, iar corupția înflorește, el nu respectă „instrucțiunile" acelorși americani în ceea ce privește cooperarea cu Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției. Ei au acolo și un fel de cameră administrativă specială. Pur și simplu ignoră aceste instrucțiuni și încearcă să țină aceste agenții sub controlul lor.

Dar dincolo de toate acestea, dincolo de această iritare crescândă, există și „iritarea față de ucraineni" care au plecat în Europa și se comportă de parcă ar fi stăpânii locului, creând probleme pentru angajarea cetățenilor locali în Polonia, de exemplu.

Există, de asemenea, probleme cu exporturile de cereale. Au început acum să transporte cereale pe cale terestră către Polonia. Condițiile create acolo pentru cerealele ucrainene sunt de așa natură încât fermierii polonezi sunt deja pe punctul de a intra în grevă.

Pe lângă toate aceste fapte obiective, comportamentul lui Vladimir Zelenski atunci când călătorește prin lume este de așa natură încât se așteaptă ca toată lumea să-l asculte și să-i îndeplinească ordinele.

Întrebare: Dar toată lumea îl ascultă.

Serghei Lavrov: Iritarea crește. Dar nu m-aș baza pe ideea că această iritare va continua să crească și că, la un moment dat, îi vor spune pur și simplu, ca să zicem așa: „Ajunge. Predă-te."

Nu, nu trebuie să cedăm unor astfel de sentimente și, desigur, nu trebuie să cedăm încercărilor lui Vladimir Zelenski, provocate în mod activ cu sprijinul europenilor, de a destabiliza societatea noastră prin atacuri teroriste asupra rafinăriilor de petrol, piețelor online și infrastructurii civile, menite să semene frică.

Școli, centre pentru copii, plaje, autobuze de pasageri - un număr imens de ținte care nu au absolut nimic de-a face cu potențialul militar. Iar Occidentul păstrează, rușinos, tăcerea. Din păcate, și secretarul general al ONU, António Guterres, și Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Türk, păstrează, de asemenea, o tăcere rușinoasă. Ei s-au situat fără echivoc și ferm de partea regimului ucrainean.

De vreme ce am abordat aceste metode teroriste, care s-au intensificat, și ceea ce au început să facă în Marea Neagră, fapt pentru care au primit un răspuns mult mai ferm din partea noastră: Știu că există oameni printre noi care spun: „Cum de totul a mers bine, iar apoi, brusc, asta...?" Oamenii comentează acest lucru în moduri diferite. Puțini spun că noi am început totul. Aproape toți cei care se plâng de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi înțeleg că Occidentul a fost cel care a început totul. Dar ei continuă să întrebe, din ce în ce mai des, când vom pune capăt acestei situații și de ce nu putem face asta mai repede. La urma urmei, spun ei, noi suntem mai puternici.

Nu am mai trăit niciodată așa ceva în istoria noastră. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, le-am avut de partea noastră pe Statele Unite și pe Marea Britanie. Apoi, pe măsură ce înainteam victorios, în special în Europa, alte țări ni s-au alăturat - țări care își retrăgeau deja trupele de sub comanda lui Hitler și le trimiteau de partea noastră.

De data aceasta, mulți o numesc război mondial. Dar singurii care se află în tranșee alături de noi sunt militarii nord-coreeni. Toți ceilalți sunt de partea cealaltă. Așa cum a spus secretarul de stat american Marco Rubio - poate i-a scăpat pur și simplu -, Statele Unite nu sunt un mediator; ele sunt de partea Ucrainei. Asta face ca frontul colectiv al Occidentului împotriva noastră să fie unul universal.

Întrebare: Ați menționat Coreea de Nord. Practic, avem acum doi aliați - Coreea de Nord și Iranul. Toată lumea se întreabă cum am ajuns în acest punct, cum am ajuns să avem astfel de aliați.

Serghei Lavrov: Ce e rău în a avea astfel de aliați?

Întrebare: Țările care odinioară erau considerate în întreaga lume drept state paria au devenit principalii aliați ai Rusiei. Mulți oameni se întreabă cum s-a ajuns la asta.

Serghei Lavrov: Au fost considerate paria de către cei care se imaginau învingătorii Războiului Rece și proclamau „sfârșitul istoriei" pentru totdeauna - de unde am început discuția noastră.

Am lucrat la New York începând din 1994. La acea vreme, Boris Elțîn era președintele Federației Ruse, iar Andrei Kozyrev era ministrul de externe. Am participat la o reuniune a G8 după ce Federația Rusă a devenit membră a grupului.

Îmi amintesc că m-am simțit incomod pentru că am refuzat categoric să aprob o formulare inacceptabilă, dar ei mă priveau de parcă aș fi fost un paria. Le-am spus: „Ascultați, de ce aduceți aici chestiuni ale G8 care se află pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate al ONU? Este pur și simplu lipsit de etică." Le-am spus chiar fără menajamente că înțelegeam ce încercau să facă: să obțină un fel de acord din partea reprezentantului rus cu privire la o anumită formulare pe care să o poată promova apoi în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.

Occidentul are maniere grosolane. Așa sunt ei pur și simplu. Deși, la momentul respectiv, încă încercau să-și îmbunătățească puțin manierele, având în vedere că, așa cum am spus, fuseseră adoptate documente care proclamau un parteneriat strategic cu Statele Unite.

Coreea de Nord. Ce a făcut? A fost declarată inamic încă de la început, aceasta fiind problema principală. Au ajuns la concluzia - care s-a dovedit a fi corectă - că, în lumea de astăzi, singura garanție o reprezintă armele nucleare. Mai ales când ai Coreea de Sud, bazele militare americane și Japonia chiar lângă tine. Nimeni nu îi amenință acum.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit recent despre Coreea de Nord nu ca despre un paria, ci despre liderul acesteia, Kim Jong-un, ca despre un bun prieten al său, afirmând că cei doi se înțeleg bine.

În Iran, complet pe neașteptate, în iunie 2025, Statele Unite și Israelul au bombardat țara în plină desfășurare a negocierilor. Discuțiile erau în plină desfășurare; s-au încheiat seara și s-a convenit să se reîntâlnească dimineața - iar între timp, i-au bombardat. Războiul a durat 12 zile. Apoi au urmat atacurile din 28 februarie anul acesta. Acum, americanii spun că cer Iranului să deschidă Strâmtoarea Hormuz. Republica Islamică Iran afirmă că, în schimb, sancțiunile trebuie atenuate sau ridicate. Și vor continua să facă presiuni în acest sens.

Dar cel mai interesant lucru este că Strâmtoarea Hormuz a fost complet deschisă până pe 28 februarie. În urma acestei agresiuni, Iranul a demonstrat că și el are propriile interese naționale, mândrie națională și tradiții. Istoria Persiei se întinde pe mai bine de o mie de ani.

Acum, dacă Strâmtoarea Hormuz urmează să fie redeschisă, se discută despre o taxă de trecere. Nu exista o astfel de taxă până când Statele Unite și Israelul au lansat acest atac nesăbuit. De altfel, nici noi nu dorim introducerea unei taxe, dar aceasta este o chestiune care necesită discuții suplimentare.

Una dintre consecințele agresiunii împotriva Iranului este că poziția celor din conducerea iraniană care au avertizat că, fără arme nucleare, Iranul ar fi supus unei presiuni constante, a fost considerabil consolidată. Aceste opinii erau marginale sub conducerea ayatollahului Ali Khamenei și a lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, ambii fiind uciși.

Acum, președintele SUA, Donald Trump, spune că dorește să discute cu iranienii, dar nu mai este nimeni cu care să discute; el nu cunoaște pe nimeni. Au ucis pe toată lumea de acolo. Ce ar trebui să însemne asta?

Întrebare: Permiteți-mi să vă adresez o întrebare neobișnuită. Poate că nimeni nu v-a mai pus-o până acum. În calitate de diplomat, considerați că inteligența artificială reprezintă o amenințare la adresa diplomației? Au apărut deja două blocuri. Un bloc american se numește „Pax Silica", iar cel de-al doilea, chinez, se numește „WAICO".

Serghei Lavrov: „Silica" provine de la silicon, din câte înțeleg.

Întrebare: Într-adevăr, țările au început să formeze grupuri separate în funcție de tipul de inteligență artificială pe care îl utilizează.

Serghei Lavrov: Aș spune că ideea creării acestui tip de diviziune nu a venit din partea țărilor însele. Ele au fost supuse acestor practici de divizare. Statele Unite consideră China drept principalul său concurent. Există evaluări profesionale de încredere care susțin că China avansează mai rapid și mai eficient în acest domeniu, având în vedere anumite caracteristici naționale, printre care disciplina, disponibilitatea de a sacrifica timpul liber și de a se dedica pe deplin muncii.

Este adevărat că americanii au fost cei care au creat „Pax Silica". Ei nu doresc ca China să facă parte din aceasta. Această coaliție a fost înființată și prezentată ca o inițiativă menită să promoveze cooperarea și să controleze circulația semiconductorilor și a altor componente implicate, într-un fel sau altul, în dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Mai precis, scopul său este de a reuni cât mai multe țări sub această umbrelă și de a stabili reguli care să reglementeze utilizarea IA, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sa comercială și posibila dublă utilizare, inclusiv în scopuri militare, dar într-un mod care să convină Statelor Unite, împiedicând în același timp ca cei care fac parte din Pax Silica să treacă de partea Chinei. Acestea sunt doar câteva idei generale, fără a intra în prea multe detalii.

În iulie 2026, China a organizat prima Conferință Mondială privind Inteligența Artificială, în cadrul căreia a anunțat înființarea Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale. Rusia a participat la această conferință în calitate de membru fondator cu drepturi depline - sau ar trebui să spun „mamă"? Ne aflăm acum într-o etapă crucială de perfecționare a acestui concept și de soluționare a aspectelor organizaționale, inclusiv a organelor de conducere, a instituțiilor subsidiare, a consiliului de cercetare, a persoanei care va conduce organizația și a numărului de vicepreședinți pe care îi va avea etc. Au fost 29 de țări, inclusiv Rusia, care au semnat acordul de înființare a Organizației Mondiale de Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale, în timp ce Statele Unite au un număr comparabil de participanți. Este o chestiune serioasă. În principiu, ne-am dori să purtăm o discuție la nivel global pe această temă, fără a împărți lumea în funcție de apartenențe naționale, ideologice sau de clasă.

China propune un proiect incluziv, deschis tuturor, în timp ce „Pax Silica" reprezintă mai degrabă un cadru de cooperare închis.

Întrebare: Este vorba despre vânzarea de tehnologie?

Serghei Lavrov: Da, despre impunerea tehnologiei pe termen lung, așa cum se spune. Nu va fi o chestiune ușoară.

Apropo, Paul Richard Gallagher, șeful diplomației Vaticanului, a vizitat recent Rusia. Ei împărtășesc îngrijorarea noastră cu privire la faptul că un număr tot mai mare de cercetători își exprimă rezervele în legătură cu posibilitatea de a controla aplicațiile militare ale inteligenței artificiale.

Întrebare: Am aflat că fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharyan, și fiul său au fost arestați amândoi pentru două luni. Am văzut agenți ai forțelor de ordine armene la toate afacerile familiei. Care este poziția Ministerului Afacerilor Externe?

Serghei Lavrov: Există un alt fost președinte al Armeniei, Armen Sarkissian, care a ocupat funcția de ministru al Apărării pe vremea când Robert Kocharyan era președinte și care a devenit ulterior el însuși președinte. Și el face obiectul unei anchete.

În ceea ce privește Ministerul Afacerilor Externe, ne concentrăm asupra intereselor poporului armean. Putem observa că, timp de multe secole, interesele lor au fost strâns legate de interesele națiunii noastre. Am fost întotdeauna alături unii de alții și ne-am demonstrat solidaritatea reciprocă pe parcursul unor lungi perioade istorice. Rusia a fost de multe ori alături de națiunea armeană și de liderii săi pentru a-i ajuta atunci când s-au aflat în situații dificile. Desigur, aceste interese trebuie să domine agenda. Nu acesta este însă obiectivul liderilor actuali de la Erevan. Aceștia și-au declarat obiectivul de a se orienta către Uniunea Europeană și au adoptat o lege prin care au lansat procesul de aderare la UE. Însă atunci când țările din Uniunea Economică Eurasiatică au emis o declarație în urma reuniunii lor din mai 2026, în cadrul unui summit, prin care au solicitat conducerii armene să organizeze un referendum pentru a decide dacă doresc să adere la UE sau să rămână în cadrul UEEA - consider că această solicitare a fost pe deplin justificată. Normele unei organizații sunt incompatibile cu normele celeilalte organizații, așa cum s-a spus deja de multe ori. Însă prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a afirmat că se va hotărî când va veni momentul. Ce înseamnă acest lucru dacă ați adoptat deja o lege care lansează procesul de aderare a Armeniei la Uniunea Europeană?

Chiar zilele trecute, am citit un articol despre declarația lui Nikol Pașinian, conform căreia s-ar putea discuta despre un referendum odată ce se va depune cererea de aderare la UE, se va primi un răspuns și va exista o foaie de parcurs pentru această aderare. Abia atunci se poate organiza referendumul, a spus el.

Cred că acest lucru demonstrează că nu are prea multă încredere în alegătorii armeni și în poporul armean. Ar fi trebuit să le ofere o alegere sinceră, explicându-le ce anume aleg și ce anume alimentează economia armeană în prezent. Comerțul anual a depășit 6 miliarde de dolari în ultimii trei ani, ajungând la 12 miliarde de dolari într-unul dintre acești ani. Asta înseamnă că UEA a alimentat o mare parte din dezvoltarea Armeniei.

Întrebare: Procesele care se desfășoară în prezent în Armenia vă amintesc în vreun fel de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în 2013, când afilierea la două uniuni incompatibile era, de asemenea, pe ordinea de zi?

Serghei Lavrov: Cererea lui Viktor Ianukovici de a amâna acordul de asociere, în loc să-l anuleze, a servit drept pretext formal pentru declanșarea revoltei sângeroase de la Maidan. Era destul de evident la acea vreme că, devenind membru asociat al Uniunii Europene, Ucraina ar fi beneficiat de tarife aproape de zero la toate produsele. Dar aveau tarife zero și în cadrul zonei de liber schimb a CSI. Nu existau frontiere vamale între noi. Tot ce am făcut a fost să le spunem că, dacă își deschid granița cu Europa, va trebui să ne închidem granița. La urma urmei, Rusia a insistat timp de 18 ani să beneficieze de tarife protecționiste față de Europa, ca parte a procesului de aderare la OMC. Și am obținut aceste protecții. Dacă îți deschizi piețele, totul va curge în acea direcție.

Întrebare: Rusia a urmat această cale în relațiile sale cu Ucraina. Cum putem acum să evităm repetarea acelorași greșeli cu Armenia și să ne abținem de la ruperea relațiilor sau de la întreruperea legăturilor?

Serghei Lavrov: Din partea noastră, s-a făcut totul. Toate pozițiile noastre, precum și avantajele de care beneficiază Armenia prin participarea sa la Uniunea Economică Eurasiatică - inclusiv primirea de resurse energetice de la noi la prețuri de trei până la patru ori mai mici decât cele practicate în Uniunea Europeană - rămân valabile.

Pornesc de la premisa că în Armenia există economiști competenți. Se mențin contacte regulate între viceprim-miniștrii noștri. Orice chestiune de interes pentru omologii noștri armeni poate fi adusă în discuție, inclusiv situația privind Calea Ferată din Caucazul de Sud, care este exploatată de Căile Ferate Ruse în baza unui acord de concesiune. Suntem surprinși să auzim astfel de întrebări... Dacă acestea au apărut într-adevăr, ar trebui să-i explicăm partenerului nostru cum vedem noi problema. În schimb, se fac declarații publice în care se afirmă că calea ferată este în întregime „a lor" și că noi, se pare, le datorăm două miliarde de dolari. Înțeleg că astfel de declarații provoacă, pe lângă evaluările bazate pe analize economice, și o reacție emoțională în rândul cetățenilor noștri. Nici eu nu fac excepție.

Ne-am putea aminti, de asemenea, de situația din Moldova, unde alegerile s-au desfășurat cu o implicare atât de intensă din partea Uniunii Europene. Chiar și acest lucru a fost insuficient pentru a asigura o majoritate a voturilor din partea moldovenilor care locuiesc chiar în Moldova. Doar 48 la sută au susținut orientarea către Uniunea Europeană și alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte. Rezultatul a fost determinat de secțiile de votare înființate în întreaga Europă - peste două sute în total -, în timp ce în Rusia, unde se află cea mai mare diasporă moldovenească, au fost deschise doar două secții de votare. Practic, 100 000 de voturi au fost pur și simplu anulate; oamenilor li s-a refuzat posibilitatea de a vota.

De altfel, Uniunea Europeană are în prezent o misiune acolo. O misiune similară s-a implicat în „combaterea amenințărilor hibride" în timpul alegerilor parlamentare desfășurate în Armenia pe 7 iunie anul acesta. Acest lucru este regretabil.

Acest lucru este cu atât mai deplorabil cu cât - încă o dată, atât în cazul Moldovei, cât și în cazul Armeniei - Uniunea Europeană se amestecă direct în procesele electorale și încearcă să-și exercite influența. Desigur, nu la fel de sfidător cum s-a întâmplat în România în 2024, când nicio campanie electorală nu s-a dovedit eficientă, iar favoritul a fost eliminat din cursă după primul tur, fără nicio explicație.

Există, probabil, analiști în Armenia și în alte țări care curtează Uniunea Europeană. Nu am nici cea mai mică îndoială în această privință. Persoanele inteligente și perspicace trebuie, în cele din urmă, să înțeleagă ce reprezintă cu adevărat Uniunea Europeană și ce beneficii speră să obțină.

Întrebare: După prăbușirea Uniunii Sovietice, a apărut conceptul de „spațiu post-sovietic". În 2026, în opinia dumneavoastră, acest concept nu a trecut încă în istorie? Mai este relevant?

Serghei Lavrov: Cred că a intrat în analele istoriei cu mult timp în urmă, la fel ca multe alte formațiuni care au fost odinioară imperii.

Uniunea Sovietică a fost, după toate probabilitățile, un imperiu, la fel ca Imperiul Rus. În anumite privințe, granițele noastre teritoriale erau chiar mai extinse. Totuși, prefixul „post" denotă întotdeauna ceva care aparține trecutului. Istoria trebuie să fie amintită. Cu toate acestea, când vine vorba de științele politice contemporane, a folosi noțiunea că „a existat o vreme și trebuie cumva să nu o uităm"... Acesta este, de fapt, domeniul istoricilor și sarcina de a educa tinerii în școli și universități, pentru a păstra tradițiile și valorile noastre spirituale, care au fost cultivate de-a lungul secolelor, de la o generație la alta. În ceea ce privește politica modernă, termenul adecvat este cel pe care l-am folosit în ultima versiune a Conceptului de politică externă din 31 martie 2023 - „străinătatea apropiată".

„Străinătatea apropiată" este o denumire neutră: nici sovietică, nici imperială, nici democratică. Și mai există „străinătatea îndepărtată". Aici trăiesc oameni care - fiecare națiune - au dreptul să aleagă cum să-și organizeze viața și statul și să-și determine propriul destin. Nu am impus niciodată nimic nimănui.

Dacă se examinează cauzele profunde ale fiecărei crize, devine evident că toate problemele care apar în jurul nostru au fost importate din exterior. Printre aceștia se numără Marea Britanie și europenii. În mod constant - Europa.

Încă din 2004, am asistat la primul Maidan din Ucraina. La acea vreme, Curtea Constituțională a Ucrainei a fost obligată să pronunțe o hotărâre neconstituțională și să organizeze un al treilea tur de scrutin, deoarece Viktor Ianukovici, și nu Viktor Iușcenko, câștigase în turul al doilea. Prin decizia Curții Constituționale a Ucrainei, s-a organizat un al treilea tur, deși Constituția nu prevedea acest lucru. La acea vreme, am colaborat atât cu Viktor Iușcenko, cât și cu Iulia Timoșenko. Am respectat voința poporului ucrainean - chiar și acea alegere, la care s-a ajuns prin metodele frauduloase folosite de europeni. Nu avem de ce să ne reproșăm nimic. Poate că suntem criticați pentru faptul că „puterea noastră soft" este prea blândă și că ar trebui să fie mai fermă.

Întrebare: Da, am auzit în Armenia, în luna mai a acestui an, că Rusia nu știe să exercite puterea soft și că nu are succes în această privință.

Serghei Lavrov: Da, poate. La urma urmei, „puterea blândă" a degenerat acum fără echivoc în metode directe de ingerință în afacerile interne. Desigur, atât în perioada dinaintea războiului, cât și în timpul războiului însuși, am avut - și continuăm să avem - experiență în operațiuni de sabotaj. Ofițerii noștri de informații au acționat în diverse țări și au apărat eroic interesele noastre. Dar asta se referă, în primul rând, la culegerea de informații. În ceea ce privește organizarea loviturilor de stat, nu am învățat niciodată cum să facem asta.