Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres
Postat la: 15.09.2026 |
Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut față de minimul istoric înregistrat anterior, însă tot mai mulți americani își exprimă sprijinul pentru trecerea controlului Congresului SUA către democrați. Datele provin dintr-un sondaj Reuters/Ipsos, realizat după primul congres din istorie al Partidului Republican organizat înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, desfășurat săptămâna trecută.
Sondajul, derulat pe parcursul a patru zile, arată că 63% dintre americani, printre care patru din zece republicani și nouă din zece democrați, nu susțin propunerea făcută de Trump în cadrul discursului de la congres. Președintele a promis o plată de 5.000 de dolari pentru fiecare american, în cazul în care republicanii vor păstra controlul Congresului în urma alegerilor din noiembrie.
La sondaj au participat 1.143 de americani din întreaga țară, marja de eroare fiind de aproximativ trei puncte procentuale în ambele direcții.
Aproximativ 35% dintre americani aprobă modul în care Trump își exercită mandatul de președinte, procent ușor mai mare decât cel de 33% înregistrat în sondajul Reuters/Ipsos realizat între 28 și 31 august, care marcase cel mai scăzut nivel de susținere din întreaga sa carieră politică.
Popularitatea lui Trump este în scădere încă din februarie, de când acesta a declanșat conflictul cu Iranul, care a perturbat livrările de petrol din Orientul Mijlociu și a împins prețurile la carburanți aproape de niveluri record, afectând bugetele gospodăriilor americane.
Alegătorii au acordat democraților un avantaj ușor și în privința administrării economiei
De la începutul conflictului, republicanii apropiați lui Trump au pierdut, de asemenea, o parte din sprijinul electoral, iar în ultimele săptămâni au cedat avantajul de care se bucurau de mai mulți ani în fața democraților în privința politicii economice.
Întrebați cu ce partid ar vota dacă alegerile pentru Congres ar avea loc astăzi, 44% dintre respondenți au ales democrații, iar 37% republicanii.
Diferența de șapte puncte procentuale este cea mai mare înregistrată de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.
Alegătorii au acordat democraților un avantaj ușor și în privința administrării economiei: 38% îi consideră mai buni în acest domeniu, față de 37% care preferă republicanii.
Democrații au obținut acest avantaj începând din vară, pentru prima dată în aproximativ un deceniu.
Proiectele de construcții derulate de Trump la Washington, printre care ridicarea unei săli de bal pentru Casa Albă, au polarizat puternic opinia publică americană, atitudinile fiind clar împărțite pe criterii partizane.
Dintre democrații chestionați, 91% s-au declarat împotriva acestor planuri, în timp ce, în rândul republicanilor, aproximativ unul din patru nu le susține.
Circa două treimi dintre americani, inclusiv jumătate dintre republicani, consideră că aceste proiecte de construcții nu reprezintă o prioritate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Săptămână decisivă la Strasbourg: Ursula von der Leyen va prezenta "Starea Uniunii"
Parlamentul European se reunește in aceasta saptamana la Strasbourg, in perioada 14-17 septembrie, pentru o sesiune plen ...
-
Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de inalta ...
-
Tucker Carlson: Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca Moscova este un oraș cu mult mai bun decat New Yorkul și a recunoscut ...
-
Rezultatele summit-ului BRICS: China propune o serie de iniţiative economice, inclusiv crearea unei "zone open source AI"
Presedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminica, la summitul BRICS de la New Delhi, initiative in domenii mergand de ...
-
După Brexist urmează Ukexit? Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc la Cardiff pentu a-și pregăti independența
Liderii Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni pentru a semna un acord menit sa dea startul proces ...
-
Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei
Comandamentul militar sud-coreean a indicat ca a detectat un foc de arma, fara a oferi detalii suplimentare. Coreea de N ...
-
Iranul ar putea realiza inginerie inversă asupra unei drone subacvatice americane capturate
Capturarea de catre Iran a unei drone subacvatice militare americane ofera Teheranului posibilitatea de a-i analiza comp ...
-
FBI extinde investigația asupra lui A. Fauci în dosarul COVID: anchetatorii se uită și la bani
Un nou raport sugereaza ca FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigați ...
-
Germania este în stare de șoc, după victoria AfD: Situație foarte complicată pentru cancelarul Merz, cel venit la putere cu promisiunea de a stăvili extremismul
Cancelarul german Friedrich Merz se afla luni in fata provocarii de a reactiona la triumful electoral al partidului anti ...
-
Omul momentului în AfD ține să-i mulțumească în mod special lui Elon Musk: Miliardarul american s-a implicat masiv în alegerile din Germania
Omul momentului pentru AfD, Ulrich Siegmund, ține sa-i mulțumeasca in mod special miliardarului american Elon Musk, cel ...
-
Cutremur politic în Germania! AfD, partidul radical, trece de 40%! De ce alegerile de duminică din Germania pot schimba multe și pentru România
Unul dintre cele mai importante partide de extrema dreapta din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD), condus de ca ...
-
SUA avertizează aliații NATO să se pregătească pentru un posibil atac al Rusiei: "Trebuie să fim cu toții cu ochii-n patru
Statele Unite le cer aliaților NATO sa se pregateasca pentru eventualitatea in care Vladimir Putin ar decide sa atace un ...
-
Serghei Lavrov anunță sfârșitul NATO: „Nu cred că vor rezista mult timp". Ce spune despre Uniunea Europeană
Alianta Nord-Atlantica nu va mai rezista mult timp, iar incercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existent ...
-
Medvedev a admis posibilitatea unui atac direct asupra fabricilor germane de echipament militar destinat Kievului
Dupa ce Rusia a fost acuzata fara dovezi de atacul asupra aeroportului din Leipzig, Germania merita un atac direct asupr ...
-
Joc periculos: mișcările prin care Beijingul anulează sancțiunile SUA împotriva Iranului
Avertismentele venite de la Washington privind sancțiunile economice secundare au intampinat un zid de nepatruns la Beij ...
-
Resurse de un trilion de dolari - După cel mai lung război din istoria SUA, Washingtonul are acces la bogăţiile Afganistanului
Afganistanul a oferit SUA acces la resursele sale minerale extrem de bogate in incercarea de a ridica sancțiunile și de ...
-
Rusia schimbă total tactica: atacuri fără oprire pentru a paraliza Ucraina. Moscova taie și accesul la Marea Neagră
Cel puțin 38 de persoane au fost ucise in urma unui bombardament rus in apropierea capitalei ucrainene Kiev, au declarat ...
-
Bloomberg: Vizita șefului CIA la Moscova - apar indicii despre tema principală
Problema este ca apar informații despre vizita efectuata de șeful CIA la Casa Alba imediat dupa intoarcerea de la Moscov ...
-
Prima reacție a UE după ce islandezii au respins reluarea negocierilor de aderare
Prima reacție a UE dupa ce islandezii au respins reluarea negocierilor de aderareUniunea Europeana a transmis duminica p ...
-
Se naște versiunea musulmană a NATO. Țările semnatare ale Pactului de la Mecca se întâlnesc la Istanbul
Trei mari puteri sunnite se reunesc, luni, la Istanbul, pentru a pune bazele unei variante musulmane a NATO formata, pen ...
-
"Lovitura de ciocan" a lui Putin: plănuiește o ofensivă terestră asupra Kievului cu 300.000 de soldați, susțin oficiali ucraineni
Rusia pregatește mai multe scenarii operaționale pentru o posibila ofensiva in nordul Ucrainei, inclusiv in direcția Kie ...
-
Mega-interviul integral al ministrului de externe Serghei Lavrov acordat postului de televiziune RBC - Moscova, 28 august 2026
Întrebare: Domnule Lavrov, va mulțumim foarte mult ca ați acceptat sa discutați cu noi. Prima intrebare este, s-ar ...
-
Fostul ministru al Apărării din Ucraina, destituit de Zelenski, a primit un post de consilier într-o țară NATO. După demitere, Fedorov criticase corupția de la Kiev
Fostul ministru ucrainean al apararii, Mihailo Fedorov, care a devenit un critic al președintelui Volodimir Zelenski, a ...
-
Rusia nu va ataca NATO așa cum a făcut în cazul Ucrainei. Moscova pregătește un scenariu diferit
O recenta vizita a directorului CIA la Moscova indica posibilitatea ca Rusia sa pregateasca o provocare militara impotri ...
-
Sondajele din Israel prezic un cutremur politic: Benjamin Netanyahu este foarte aproape să piardă puterea
Ultimele sondaje indica o situație dificila pentru Benjamin Netanyahu inaintea alegerilor din Israel. Chiar și cu spriji ...
-
Ucraina știa despre vizita neanunțată a directorului CIA la Moscova. Budanov dă detalii
Șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a confirmat ca autoritațile de la Kiev știau despre deplasarea d ...
-
Noapte de foc la Kiev: Rușii au atacat extrem de puternic capitala Ucrainei. Oamenii s-au refugiat la metrou
În noaptea de joi spre vineri, un atac cu drone deasupra Kievului a ranit 6 persoane, intre care o mama și un copi ...
-
Șeful CIA avea informații și s-a dus direct la Moscova pentru a opri un atac al Rusiei împotriva unor țări NATO
Calatoria neobisnuita a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova in aceasta saptamana a avut ca scop avertizarea Rus ...
-
Escaladează conflictul Rusia - Japonia: Moscova amenință cu armele nucleare, din cauza revendicărilor asupra Insulelor Kurile
Japonia ar trebui sa-și aminteasca ca Rusia deține arme nucleare și sa nu recurga la retorica confruntaționala in legatu ...
-
Senzaționalul interviu al lui Alexander Dughin: "Războiul Rusiei împotriva Rusiei. Uniunea Sovietică nu ar fi trebuit să fie distrusă în 1991"
Alexander Dughin susține ca Operațiunea Militara Speciala este intervenția chirurgicala a Rusiei, așteptata de mult timp ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu