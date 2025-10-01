Alegeri Moldova: PAS a câștigat alegerile. Poate forma singur viitorul guvern

Proiecție - cum va arăta noul Parlament al Moldovei PAS ar avea 55 de mandate în noul parlament. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secţiile de vot, care arată că PAS obţine 49,91 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa - 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

Numărarea voturilor exprimate pe teritoriul Republicii Moldova s-a încheiat. După procesarea rezultatelor din toate cele 1.973 de secţii de vot, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care se află la guvernare, a câştigat alegerile cu 44,13 la sută din voturi. Este urmat de Blocul Patriotic, considerat prorus, cu 28,25 la sută din sufragii. Pe locul al treilea este Blocul Alternativa, coprezidat de primarul Chişinăului Ion Ceban, cu 9,22 la sută din voturi. Partidul Nostru al lui Renato Usatîi are 6,35 la sută, iar ultima formaţiune care intră în Parlament este partidul Democraţia Acasă, cu 5,72 la sută, o surpriză.

În capitala Chişinău, în cele 313 secţii de vot alegătorii au optat în proporţie de 52,68 la sută pentru PAS, iar Blocul Patriotic a obţinut 21,26 la sută din sufragii. Pe locul al treilea în preferinţele locuitorilor capitalei este Blocul Alternativa, condus de primar, cu 14,48 la sută din voturi, în timp ce Partidul Nostru are 4,12 la sută, sub pragul electoral. La fel, dacă ar fi după preferinţele locuitorilor capitalei, partidul Democraţia Acasă nu ar prinde parlamentul, obţinând doar 2,49 la sută din sufragii. Pe teritoriul Republicii Moldova au votat 1.327.348 de alegători, ceea ce înseamnă o prezenţă de 47.42%. În Chişinău au votat 370.167 de alegători.