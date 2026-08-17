Discurs agresiv al lui Egor Kornev, rivalul lui David Popovici la medalia de aur la CE de nataţie de la Paris: 'E un tip obișnuit. El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?'

David Popovici s-a calificat fără probleme, marţi, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de nataţie, la Paris. Românul a reușit cel mai bun timp în serii, dar rivalul său la medalia de aur, rusul Egor Kornev nu a fost deloc impresionat.

David Popovic, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în semifinalele probei de 100 m liber, cu cel mai bun timp din serii, 47,13 secunde, la CE de nataţie de la Paris. Rusul Egor Kornev a reușit al 5-lea timp, 47,97 secunde. După cursele din această dimineață, Kornev a declarat că a discutat cu Popovici și că nu îl consideră deosebit. Înotătorul a mai transmis că el nu a forțat pentru că avea doar nevoie să se califice.

"Am înotat calm, fără să mă forțez. Obiectivul a fost să mă calific ușor pentru sesiunea de seară, fără prea mult efort, pentru că mai am de înotat două probe. Nu trebuia să-mi consum energia inutil. Am vorbit cu românul, e un tip obișnuit.

David Popovici trebuia să înoate rapid, să forțeze, pentru a prinde viteză pentru sesiunea de seară și pentru ziua următoare. Altfel nu funcționează. Eu sunt deja plin de energie, de ce să trag tare acum? Nu-mi pasă de chestiile astea", a declarat Egor Kornev, potrivit championat.com.

Kornev și Popovici se vor duela în a doua semifinală, care are loc în această seară de la ora 20.36. Finala probei de 100 m liber se dispută miercuri, de la ora 19:52.

"Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul, dar o să îmi doresc să văd în ce se traduce diseară, mâine și la 200 de m, dar cu siguranță mi-a prins bine. Și mie, și lui. Sunt convins că vom avea niște sezoane bune. Niciodată nu știi unde se va ajunge, dar eu cred că mă pot apropia de recordul mondial. Cel puțin", a declarat David Popovici, după ce s-a calificat în semifinale.

Românul este primul înotător care coboară sub 47,20 în serii la competiția continentală.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot, delegația României fiind formată din: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).