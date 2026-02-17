Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii o numesc totusi "In civil", au ei motivele lor) si ajungi sus de tot la varful Statului, nu ti se garanteaza imunitate in fata criticilor. Tocmai a patit-o Nicusor Dan! A intrat in colimatorul DECLIC (renumiti pentru petitii, campanii online, presiune pe autoritati in domeniul mediului samd) pe motiv de... carbune!
I se reproseaza presedintelui ca il tine la Cotroceni pe post de consilier pe Radu Burnete care ar promova o agenda "pro minerit cu orice pret si facilitati pentru companii extractive". Aici e nevoie de o paranteza pentru cei care nu au idee despre tot contextul... Romania s-a angajat fara sa i se ceara ca inchide niste mine in 2025 si 2026 desi in PNRR dead line-ul era 2032! De ce s-a intamplat asta e o alta chestiune care ar putea tine de curiozitatea procurorilor...
Ideea e ca acum e criza in Europa, mai ales energetica, pe preturi mult mai mari in industrial decat competitia directa ( SUA si China in principal) iar asta duce la dauna geopolitica totala daca nu se iau masuri! Romania a tot scos capacitati din productie fara sa puna nimic in loc si s-a trezit fix acum ca incepe sa-i lipseasca energia in banda. E bun solarul, dar noaptea nu poate fi inlocuit cu... lunarul. E bun eolianul dar pe ala il ai doar cand e vant... E bun nuclearul dar cu ala esti in urma rau de tot si dureaza ani de zile pana ce mai construiesti doua reactoare la Cernavoda...
E bun si hidro dar ce te faci cand stai cu niste baraje si centrale pe loc desi sunt finalizate unele in proportie de peste 80% din simplul motiv ca ti le contesta pe motiv de mediu structuri precum... DECLIC de exemplu? Pentru un anumit tip de ONG pare ca e nasol cand un ministru amana inchiderea unor mine si centrale pe carbune iar un consilier prezidential (care vine totusi din industrie - Confederatia patronala Concordia ce reprezinta 16 sectoare economice) se ocupa de legislatia privind domeniul extractiv pentru ca intelege unde am ajuns cu politicile astea aberante!
Ce nu vad, nu vor sa vada si nu vor semnala vreodata unele entitati de tip ONG: In 2022 in Germania incepea demontarea unui parc eolian pentru extinderea unei mine de lignit! Atunci presa de specialitate scria că RWE renunta la un parc eolian din apropierea minei Garzweiler, prima turbină fiind deja dată jos în octombrie 2022 pentru a face loc extinderii exploatării de lignit (la vremea respectiva am semnalat la SUBIECTIV povestea). Acolo se poate ca e Germania! Doar astia mai mici si pricajiti nu au voie ca nu cumva sa se ingrase?
Răzvan Dumitrescu
P.S. Sunt curios ce note au avut la fizica personajele astea din entitati civile care propaga astfel de idei si sunt tari in a pune presiune (cu succes de altfel!) pe autoritati. Nu de alta dar ar putea sa preseze Parlamentul sa anuleze o lege naspa de tot: legea gravitatiei! Ar fi misto pentru ca le-ar perimte si lor sa pluteasca de facto!
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun? - "Vom fi mereu un copil al Europei".- Pentru ca dupa ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
-
Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Sunt induioșatori oamenii care cred ca au facut o mare descoperire și insista sa demonstreze ca nu sunt neaparat foarte ...
-
Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Liderii UEropeni, alaturi de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discuta despre fe ...
-
De ce a fost sacrificată România pentru a procesa pământurile rare ale SUA
Romania a semnat pe 4 februarie la Washington Memorandumul de Înțelegere pentru Securizarea Lanțurilor de Aprovizi ...
-
Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!
Maestrul Sufletului romanesc nu sufera de viciul fundamental al așa-zisului intelectual roman. Nu este un deștept care a ...
-
Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume
Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministeriala dedicata Mineralelor Critice (Inaugural Critical Min ...
-
Ponta ce-a pohtit!
Doua stiri bantuie netul. Prima vehiculeaza schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O varianta pe ca ...
-
Închideţi, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Şi muzeele! Şi şcolile, toate!
Închideti, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Si muzeele ! Si scolile, toate ! Nu va temeti, dragi politicieni, ...
-
Inelele puterii. Prin concubinaj se ține!
Mirabela Gradinaru, partenera de viața a președintelui Dan Daniel-Nicușor, are originile in Zapodeni, Vaslui, comuna nat ...
-
Cum răsplătește Ucraina binele pe care i-l face România
Nicicum. Ucraina nu mai este nici independenta, nici suverana, nici unitara și nici indivizibila. Unitatea Ucrainei in f ...
-
Susținerea SUA pentru Coridorul Vertical de Gaze și repoziționarea geopolitică a României
Saptamana trecuta s-a anunțat in cadrul Summitului de Energie de la Atena ca administrația Trump sprijina in totalitate ...
-
Congresul SUA a preluat balonul de la vârful de atac George Simion
Cata vreme nu a facut obiectul unei dezbateri oficiale, cel puțin la nivelul unei comisii parlamentare, procesul anulari ...
-
Bătălia pentru Controlul Absolut
Rețelele sociale au devenit un adevarat coșmar pentru elitele globaliste și slugile lor din mass-media mainstream. De ca ...
-
2026 va fi al treilea an cu stagflație
Inflația va ramane extrem de ridicata și in 2026, facand din Romania țara cu cea mai mare pierdere de competitivitate a ...
-
Cine a creat Iadul din Ucraina?! Șeful Biroului Prezidențial al lui Zelensky folosea vrăjitori pentru magie neagră
M-am documentat, inca dinainte de a incepe razboiul ucrainean, despre fel de fel de acțiuni ciudate care se petreceau in ...
-
Și totuși, ce face președintele când merge la servici?
Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentarii externe catre MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul arunc ...
-
Doar că „La început a fost Cuvântul"...
La Davos 2026, Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre viitor cu acea liniște impecabila a omului care știe totul desp ...
-
Ticăloșia cu primăriile
Proiectul de lege de "imbunatațire" a capacitații financiare a primariilor, pe care guvernul Bolojan vrea sa iși "asume ...
-
Tensiunile trans-atlantice amenință structurile de securitate ale lumii
În urma cu foarte puțin timp, daca ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea ...
-
Reîntemeierea lumii prin tehnologie
Din perspectiva științei, ChatGPT este deja depașit. Și nu doar ChatGPT, ci toate aplicațiile de tip Large Language Mode ...
-
Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei
În ultima suta de ani, in Europa nu a mai existat niciodata și nicaieri o administrație atat de incompetenta precu ...
-
Cum a fost numită și renumită Laur(eat)a Kovesi procuror general
Dupa ultima diversiune a organizației sorosisto- bolșevice Recorder, și-a scos capșorul și gurița la vedere și auz și La ...
-
Contextul este cel mai important!
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ...
-
Ordinea lumii de acum
Care este sensul istoriei care se face astazi? Care sunt forțele care duc spre viitor? Ce este de așteptat? Ce vine de f ...
-
Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a inceput sa scada dramatic. Dupa ce, de la 1 i ...
-
Roiurile AI
Ați observat și dumneavoastra explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne invața ...
-
Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!
Daca vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, ca ii aduci intr-un sac, intr-o sacoșa, intr-o pung ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu