Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!

Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii o numesc totusi "In civil", au ei motivele lor) si ajungi sus de tot la varful Statului, nu ti se garanteaza imunitate in fata criticilor. Tocmai a patit-o Nicusor Dan! A intrat in colimatorul DECLIC (renumiti pentru petitii, campanii online, presiune pe autoritati in domeniul mediului samd) pe motiv de... carbune!

I se reproseaza presedintelui ca il tine la Cotroceni pe post de consilier pe Radu Burnete care ar promova o agenda "pro minerit cu orice pret si facilitati pentru companii extractive". Aici e nevoie de o paranteza pentru cei care nu au idee despre tot contextul... Romania s-a angajat fara sa i se ceara ca inchide niste mine in 2025 si 2026 desi in PNRR dead line-ul era 2032! De ce s-a intamplat asta e o alta chestiune care ar putea tine de curiozitatea procurorilor...

Ideea e ca acum e criza in Europa, mai ales energetica, pe preturi mult mai mari in industrial decat competitia directa ( SUA si China in principal) iar asta duce la dauna geopolitica totala daca nu se iau masuri! Romania a tot scos capacitati din productie fara sa puna nimic in loc si s-a trezit fix acum ca incepe sa-i lipseasca energia in banda. E bun solarul, dar noaptea nu poate fi inlocuit cu... lunarul. E bun eolianul dar pe ala il ai doar cand e vant... E bun nuclearul dar cu ala esti in urma rau de tot si dureaza ani de zile pana ce mai construiesti doua reactoare la Cernavoda...

E bun si hidro dar ce te faci cand stai cu niste baraje si centrale pe loc desi sunt finalizate unele in proportie de peste 80% din simplul motiv ca ti le contesta pe motiv de mediu structuri precum... DECLIC de exemplu? Pentru un anumit tip de ONG pare ca e nasol cand un ministru amana inchiderea unor mine si centrale pe carbune iar un consilier prezidential (care vine totusi din industrie - Confederatia patronala Concordia ce reprezinta 16 sectoare economice) se ocupa de legislatia privind domeniul extractiv pentru ca intelege unde am ajuns cu politicile astea aberante!

Ce nu vad, nu vor sa vada si nu vor semnala vreodata unele entitati de tip ONG: In 2022 in Germania incepea demontarea unui parc eolian pentru extinderea unei mine de lignit! Atunci presa de specialitate scria că RWE renunta la un parc eolian din apropierea minei Garzweiler, prima turbină fiind deja dată jos în octombrie 2022 pentru a face loc extinderii exploatării de lignit (la vremea respectiva am semnalat la SUBIECTIV povestea). Acolo se poate ca e Germania! Doar astia mai mici si pricajiti nu au voie ca nu cumva sa se ingrase?

Răzvan Dumitrescu

P.S. Sunt curios ce note au avut la fizica personajele astea din entitati civile care propaga astfel de idei si sunt tari in a pune presiune (cu succes de altfel!) pe autoritati. Nu de alta dar ar putea sa preseze Parlamentul sa anuleze o lege naspa de tot: legea gravitatiei! Ar fi misto pentru ca le-ar perimte si lor sa pluteasca de facto!