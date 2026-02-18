Cui bono?! O întrebare importantă rămâne deocamdată fără răspuns: cine a scos brusc dosarele Epstein și cu ce scop?

Autor: Peter Hänseler

Masele se bucură de căderea celor bogați și puternici, împotmoliți în imbroglio-uri perverse pe care odinioară le consideram simple teorii ale conspirației. Punem întrebări periculoase, deoarece perversiunea sexuală nu este cea mai fundamentală problemă. Dosarele Epstein au fost publicate oficial de biroul procurorului general al Statelor Unite. Această publicare a fost cerută de legea privind transparența dosarelor Epstein, adoptată de Congresul american. Președintele Trump a semnat proiectul de lege pentru a intra în vigoare. Comportamentul său ulterior este totuși revelator: încearcă să acopere cazul. Or, atunci când un președinte american declară că „este timpul să întoarcem pagina", acesta este exact semnalul pentru a face contrariul - și exact asta se întâmplă.

Trump are cel puțin un motiv bun să vrea să acopere acest caz: soția sa Melania a fost denunțată ca fiind o „fată a lui Epstein" și circulă zvonuri conform cărora ea ar fi fost chiar fosta iubită a lui Epstein, o veste care nu ar trebui să-i placă președintelui. Aceste circumstanțe nu au pus încă capăt carierei președintelui, dar nu știm ce ar putea fi dezvăluit în continuare, poate fapte care ar putea catapulta Trump din funcțiile sale. În cadrul administrației Trump, nervozitatea este palpabilă. Miercuri trecută, procurorul general Pam Bondi a pierdut complet controlul de sine în timpul unei audiențe tensionate a comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților, citând indicii Dow Jones și S&P 500 și anunțând că acest subiect ar trebui discutat, observați bine, în timpul unei audiențe care trata dosarele Epstein. Ca observator critic, trebuie să presupunem că doamna Bondi - sau mai degrabă cei care fac cu adevărat selecția - vor prezenta dosarele Epstein după bunul plac. Adevăratele puteri din umbră vor încerca să instrumentalizeze aceste scandaluri, care, în opinia mea, nu au explodat încă cu adevărat, pentru a-și elimina adversarii și a proteja pe cei care merită să fie supuși judecății opiniei publice.

Nu ne vom opri asupra lucrurilor de neimaginat dezvăluite în ceea ce a fost publicat până acum. Vom lăsa asta celor care au timpul și energia să parcurgă milioanele de pagini care vor fi făcute publice în următoarele săptămâni și să dezgroape acolo orori și mai abjecte. Până de curând, adolescenții erau victime ale abuzurilor sexuale - ceea ce este deja insuportabil. Dar dosarele Epstein conțin imagini care sugerează fapte pe care le relegam recent la rangul de teorii ale conspirației: acte sexuale implicând copii mici, bebeluși plângând și indicii tulburătoare care sugerează că copii mici ar fi fost consumați în cadrul ritualurilor - ceea ce se numea „Pizza Gate". La acestea se adaugă sute de e-mailuri care evocă aceste subiecte prin cuvinte codificate. Acestea sunt fapte care depășesc înțelegerea unei persoane normal constituite și care vor provoca probabil nopți nedormite celor care, din motive profesionale sau personale, se vor hotărî să examineze aceste documente.

În plus, circulă zvonuri pe Internet conform cărora Epstein ar fi încă în viață și ar locui în Israel. Fotografiile vin să susțină această ipoteză, chiar dacă, în era inteligenței artificiale, valoarea lor probantă rămâne limitată. Ipoteza că Epstein ar fi încă în viață nu este de exclus. Un angajat al închisorii, Roberto Grijalva, a declarat de fapt că, în noaptea „decesului" lui Epstein, acesta ar fi fost dus cu scaunul cu rotile și încărcat într-o furgonetă. Cel puțin aceasta este ceea ce a raportat Jimmy Dore în emisiunea sa. În cele din urmă, se afirmă că contul Fortnite al lui Epstein (Fortnite este un joc de tip shooter cunoscut la nivel mondial) este activ și utilizat din Israel.

Este important de menționat că aproximativ 2,7 milioane de documente au fost publicate până în prezent, în timp ce alte 3,3 milioane nu au fost încă divulgate. Cele mai multe documente conțin numeroase cuvinte, expeditori, destinatari sau secțiuni întregi cenzurate. Guvernul justifică această cenzură prin protecția victimelor. Cu toate acestea, este o minciună. Numeroase documente conținând comunicații despre activități ilegale între Epstein și terți sunt cenzurate, inclusiv expeditorii și destinatarii - aici, autorii sunt protejați ca „victime". Mai puțin de jumătate dintre documente au fost publicate, iar publicul este obligat să creadă pe cuvânt autoritățile atunci când afirmă că există în total doar șase milioane de documente. Cu toate acestea, o autoritate care acum câteva luni afirma că videoclipurile conțineau doar pornografie infantilă descărcată de pe Internet - ceea ce s-a dovedit a fi fals - nu este absolut deloc demnă de încredere.

"Perversiunea sexuală are scopul de a distrage atenția de la perversiunea geopolitică"

Nimic nu garantează că vor fi publicate și alte documente - și dacă va fi cazul, că vor fi toate și că vor fi intacte. Ceea ce a fost deja făcut public conturează un tablou copleșitor, permițând tragerea unor concluzii pe care le-am fi considerat de neimaginat cu doar câteva luni în urmă. Nu este întâmplător că aceste monstruozități sunt acum făcute publice - nu există întâmplare în lumea noastră: pervaziunea sexuală are scopul de a distrage atenția de la pervaziunea geopolitică. Dacă facem abstracție de perverziunea sexuală, nu rămâne decât un tablou de groază: Occidentul colectiv este controlat de un grup de psihopați care dispun de mijloace ce rămân ascunse publicului. Astfel, răul domnește cu adevărat ca stăpân. Când am publicat articolul „Va învinge răul?" în noiembrie 2025 și am menționat „City of London" și anumite grupuri, inclusiv Rothschild, scepticii au observat că erau povești vechi și că Rothschild, de exemplu, nu mai aveau niciun putere. Acest lucru pare astăzi să fie infirmat.

În cele ce urmează, vom aborda câteva personalități și fapte, subliniind clar că o evaluare exhaustivă este imposibilă și probabil va rămâne așa din cauza structurilor de putere existente. Următoarele exemple arată că teoria - disprețuită în mod condescendent ca „teorie a conspirației" în mass-media - conform căreia geopolitica occidentală este controlată de un grup care operează în secret este adevărată.

Cine l-a făcut pe Bill Gates să cadă?

Bill Gates exercită, sau mai degrabă exercita, o influență considerabilă asupra problemelor globale datorită averii sale, Fundației Gates și rețelelor sale personale, în special în domeniile sănătății globale, reducerii sărăciei, agriculturii și, din ce în ce mai mult, schimbărilor climatice. Gates nu era un politician ales, dar miliardele și rețelele sale îl făceau unul dintre cei mai influenți actori privați din lume. Influența considerabilă exercitată de donațiile financiare către mass-media nu-l va salva pe Gates. După ce și-a minimizat relația cu Epstein, Bill Gates se confruntă astăzi cu revelații care îl fac o persoană non grata la nivel internațional; lovitura de grație i-a fost fără îndoială dată de fosta sa soție Melinda. Bill Gates a fost una dintre cele mai influente persoane care au fost distruse până acum, dar lista se extinde. Aceasta include persoane care sunt deja terminate (prințul Andrew, Sarah Ferguson, Peter Mandelson) sau care riscă să cadă (Donald Trump, Bill Clinton, Howard Lutnick, Keir Starmer). Toate numele menționate aici sunt reprezentative pentru multe altele.

Cine va moșteni puterea lui Bill Gates? Ce a făcut pentru a-i irita pe adevărații puteri din umbră? Nu poate fi vorba despre comportamentul său neplăcut. Potrivit Euronews, Fundația Bill & Melinda Gates este responsabilă pentru mai mult de 88% din suma totală a donațiilor acordate OMS de către fundațiile filantropice. Conform Bibliotecii Naționale de Medicină, fundația lui Bill Gates a acordat 540 de subvenții în valoare totală de 5,5 miliarde de dolari între 2000 și 2024. OMS nu a fost doar unul dintre actorii principali în timpul pandemiei de Covid. Acordul OMS privind pandemiile (adoptat pe 20 mai 2025 în cadrul celei de-a 78-a Adunări Mondiale a Sănătății) este primul tratat specific din lume privind pandemiile. Este un acord care îi îngrijorează pe sceptici, care avertizează împotriva apariției unei noi organizații supranaționale care ar restrânge libertățile individuale și suveranitatea statelor. Elveția, prin vocea OFSP, vrea să fie liniștitoare: fără noi puteri pentru OMS, suveranitatea rămâne intactă. Germania, UE, Statele Unite și altele susțin un discurs similar. Naivitatea - sau corupția - acestor responsabili politici pare să nu aibă limite. În lumina dosarelor Epstein, vor reconsidera ei cui transferă puterea? Nimic nu este mai puțin sigur. Statele Unite s-au retras din OMS în ianuarie - Gates a fost victima unor lupte interne?

COVID - Teorie a conspirației sau afacere profitabilă?

Dosarele Epstein conțin o corespondență între Gates și Epstein care ar putea sugera că catastrofa Covid nu a fost nimic altceva decât o uriașă afacere comercială, pregătită cu mult înainte. Desigur, aceste afirmații sunt respinse ca teorii ale conspirației, ca întotdeauna. Cu toate acestea, dacă aceste afirmații s-ar dovedi adevărate, persoanele care le-au formulat ar fi putut să se poziționeze financiar, profitând de prăbușirea piețelor financiare, de crearea de bani, de avalanșa de vaccinuri etc. Conform Universității din Cambridge, Covid a generat costuri de până la 82 de trilioane de dolari, suportate de contribuabilii din întreaga lume. Aceasta reprezintă de două ori și jumătate PIB-ul Statelor Unite. Putem presupune că cei care au organizat asta au câștigat mii de miliarde, și nu miliarde.

Rothschild-ii sunt bine-mersi

Rothschild-ii, care au inventat banca internațională, au finanțat ambele tabere în timpul războaielor, au finanțat și controlat canalul Suez, au fost chiar celebrați de poeții secolului al XIX-lea pentru bogăția lor. Apoi, începând cu Al Doilea Război Mondial, această familie a părut să-și piardă influența și s-a retras în câteva bănci private de pe continentul european. Ea afirma că nu mai avea nicio influență. Pentru a da mai multă greutate acestei afirmații, au apelat la serviciile lui Niall Ferguson. Celebrul autor britanic, care ar fi fost remunerat de Rothschild, a obținut un acces „liber" la arhivele familiale pentru a compila „faptele" istoriei familiei. În 1999 (The House of Rothschild: 1798-1848) și 2000 (The House of Rothschild: 1849-1999), Ferguson a publicat două volume voluminoase destinate să confirme povestea Rothschild: „Nimic de văzut!"

Mulți au aderat la acest poveste seducătoare despre familia odinioară cea mai puternică din lume care, conform propriilor declarații, nu se mai interesează astăzi decât de vinuri, artă, castele și câțiva clienți privați. Unul dintre argumentele cheie era că a ratat ocazia de a se stabili în Statele Unite. Cu toate acestea, dosarele Epstein nu coroborează această versiune a faptelor: noi detalii despre relația dintre Ariane de Rothschild, directoarea grupului bancar ginevră Edmond de Rothschild, și Epstein sunt dezvăluite aproape zilnic. Cei doi au schimbat mii de e-mailuri, au întreținut o relație strânsă și prietenoasă, iar în 2014, se bucurau de oportunitățile comerciale formidabile pe care Ucraina urma să le ofere. În cadrul unui contract intitulat „Letter of Agreement", Rothschild a plătit 25 de milioane de dolari companiei Southern Trust Company a lui Epstein pentru următoarea serviciu: „STC va continua să colaboreze cu EDR pe problemele EDR, așa cum este specificat și convenit între STC și Rothschild din când în când pe durata de valabilitate a acestui acord („Munca")."

Asta seamănă mai mult cu un contract fictiv, fără o prestație reală, al cărui singur scop este de a satisface serviciile de conformitate ale băncilor. Chiar și Financial Times din 7 februarie 2026, în articolul „Cum s-a implicat casa Rothschild în afacerea Epstein", a raportat că relația era extrem de strânsă - Epstein îi consilia în cele mai intime chestiuni - și că era generos recompensat pentru aceasta. Asta îmi amintește de un articol excelent al lui Alex Krainer din noiembrie 2024. Alex făcea referire la un interviu dat de fostul oligarh Khodorkovsky, care trăiește acum la Londra, în care dezvăluia cu sinceritate că Lord Jacob Rothschild fusese protectorul său.

Jacob Rothschild și prietenul său David Rockefeller - au vorbit despre vin și artă?

Khodorkovsky n-ar fi fost decât o marionetă a Rothschild-ilor. Poutine le-a dat peste cap planurile ordonând Rosneft să răscumpere activele Yukos, transformând-o pe aceasta din urmă într-un gigant petrolier rus. Acest schemă a protectorului și a omului de paie nu este nouă: era deja în vigoare în Statele Unite acum un secol. Krainer scrie: „Când John Pierport Morgan a murit, toată lumea credea că era cel mai bogat om din lume." Dar s-a dovedit că deținea doar aproximativ 9% din banca sa și că acționa pur și simplu ca un fiduciar al adevăraților proprietari ai băncii, care se aflau (și poate că se află încă) în City-ul din Londra. Este foarte probabil ca Rothschild să continue să exercite o influență considerabilă asupra afacerilor mondiale și să-și exercite puterea din culise, așa cum se cuvine unei societăți occidentale democratice și transparente. Ca o paranteză, faptul că Rothschild-ii au fost menționați de peste 12.000 de ori în dosarele publicate și că aceste dosare sunt acum în curs de ștergere dovedește influența actuală a Rothschild-ilor la Washington, așa cum raportează Natali și Clayton Morris în ultima ediție a Redacted, începând cu minutul 13:02.

Băncile prin care aceste tranzacții sunt procesate

Nu sunt surprins că documentele deja publicate conțin foarte puține informații financiare. Totul va fi pus în aplicare pentru a păstra aceste informații secrete. În acest context, doresc să subliniez că persoanele care stau la baza acestor tranzacții apelează în mod regulat la mari bănci internaționale pentru operațiunile lor. Dacă acestea sunt expuse, ele trec pur și simplu la un alt imperiu bancar; ca într-o cursă de ștafetă, măciuca este transmisă. Bank of Credit and Commerce International (BCCI), înregistrată în Luxemburg și care avea 78 de sucursale la apogeul istoriei sale, a fost folosită de astfel de grupuri. A intrat în faliment în 1991 din cauza spălării de bani, corupției, traficului de arme, vânzării de tehnologie nucleară, contrabandei, imigrației ilegale, achiziționării ilegale de bunuri imobiliare și bănci, și promovării prostituției. Mulți dintre clienții săi s-au îndreptat atunci spre imperiul bancar al lui Edmond Safra. Când Safra a murit în Monte Carlo în 1999 în circumstanțe foarte ciudate, HSBC a preluat clienții săi. HSBC a fost în cele din urmă prinsă în flagrant delict de spălare de bani în valoare de peste 800 de milioane de dolari provenind din cartelul Sinola; în afară de o amendă de 1,92 miliarde de dolari, nu au existat consecințe pentru conducere - nimeni nu a fost trimis la închisoare. Nu se știe care bancă/bănci gestionează în prezent afacerile grupurilor criminale. Este puțin probabil ca dosarele Epstein să dezvăluie numele acestor instituții. Veți găsi mai multe informații despre acest subiect pe Whitney Webb.

Cine sau ce era Epstein?

Scandalurile sexuale vor distrage masele de la esențial: amploarea comploturilor, care nu mai sunt teorii, ci fapte acum dovedite. Publicul, ca de obicei, se va delecta cu sordidul fără a înfrunta vreodată o adevăr mult mai deranjant.

Epstein era „concierge-ul răului"

Epstein nu era un criminal care se mulțumea să prindă oameni, să-i seducă, apoi să-i șantajeze. Era mult mai mult decât atât și mult mai important. Se pare că a fost o figură centrală a ceea ce se numește statul profund. Folosea metode de-a dreptul uluitoare, dar dispunea de o rețea de contacte fără egal și controla și coordona marile proiecte ale statului profund. Influența și contactele sale nu se limitau la Statele Unite. Lucrasea evident cu CIA, MI6 și Mossad. Aceasta arată clar că grupul de persoane puternice cunoscut sub numele de stat profund sau cabală operează, cooperează și coordonează activitățile sale în întreaga Occident. Epstein coopéra nu doar cu serviciile secrete, ci și cu întreaga elită politică și economică din numeroase țări occidentale, ba chiar din toate. Epstein era „concierge-ul răului". Rolul său de concierge al răului era esențial pentru funcționarea statului profund. Perversiunea sexuală servea pentru a satisface persoanele implicate și pentru a le șantaja dacă voiau să se distanțeze de ea. Epstein a fost generos recompensat pentru serviciile sale. Afirmarea „victimelor" înstărite conform căreia Epstein ar fi profitat de ele pare puțin plauzibilă având în vedere faptele de care dispunem astăzi.

Epstein a fost singurul?

Cu siguranță nu. Astfel de sisteme sunt organizate în mod redundant, sau un înlocuitor deja existent a preluat rolul lui Epstein. În afară de un personaj precum Epstein, care „se ocupa" evident de elita de vârf, există și alte personaje care „se ocupă", răsfață sau șantajează mass-media, de exemplu, deoarece este nevoie de multă coordonare și gestionare pentru a sincroniza complet mass-media occidentală pe subiecte precum Covid, războiul din Ucraina, Gaza sau Iran. Extinderea acestei „supravegheri" este vizibilă în reportajele practic tuturor mass-mediei din Colectivul occidental. Pentru mine, ca blogger, denunțarea mass-mediei Epstein rămâne deocamdată un vis, dar răbdarea dă roade.

Concluzie

Nu poate exista o concluzie aici, deoarece trebuie să fim conștienți că majoritatea faptelor care au fost dezvăluite până în prezent nu au fost făcute întâmplător. Atunci s-ar putea trasa concluzii dacă toate documentele ar fi publicate fără modificări. Cu toate acestea, acest lucru nu se va întâmpla. Cu toate acestea, o scurtă privire prin gaura cheii oferă multe informații: o mare parte din ceea ce era considerat până de curând teorii ale conspirației poate fi acum considerat dovedit. În viitor, va fi mai greu pentru mass-media occidentale să respingă pur și simplu ca teorii ale conspirației comploturile descoperite sau suspectate că au fost orchestrate de minți obscure. Poate că mass-media își vor aminti să urmeze suspiciunile și să le investigheze în loc să le ridiculizeze. Cu toate acestea, dacă vă uitați la principalele mass-media occidentale care tratează dosarele Epstein, veți observa rapid că se concentrează pe perversiunile sexuale și vorbesc doar despre cei care sunt deja căzuți și iremediabil împotmoliți. Din păcate.