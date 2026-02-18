Cursa submarinelor nucleare e pe cale să inceapă, iar Washingtonul are motive serioase de îngrijorare
China și-a intensificat producția de submarine nucleare în ultimii cinci ani până în punctul în care lansează submarine mai rapid decât Statele Unite, amenințând să anuleze avantajul naval pe care Washingtonul l-a deținut mult timp, arată un raport recent al unui think tank.
Creșterea forței de submarine nucleare a Marinei Armatei Populare de Eliberare include atât submarine cu rachete balistice, cât și submarine de atac, potrivit raportului Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În perioada 2021-2025, China a depășit Statele Unite atât la numărul de submarine lansate - 10 față de 7 -, cât și la tonaj - 79.000 de tone față de 55.500, precizează raportul, care a folosit imagini prin satelit ale șantierelor navale pentru a estima producția Chinei.
Beijingul nu dezvăluie cifrele flotei. Este o schimbare clară față de perioada 2016-2020, când China a adăugat doar trei submarine (23.000 de tone), comparativ cu cele șapte ale Marinei SUA (55.500 de tone), conform analizei IISS. Aceste cifre reprezintă submarinele lansate, dar nu neapărat finalizate și integrate în flota activă, unde SUA încă deține un avantaj semnificativ.
La începutul anului 2025, China avea 12 submarine nucleare active: șase submarine cu rachete balistice și șase submarine de atac sau cu rachete ghidate, potrivit „Military Balance 2025" al IISS. SUA avea 65 de submarine în total, dintre care 14 erau cu rachete balistice.
China mai menține și o flotă mare de submarine convenționale, cu 46 de nave, potrivit aceluiași raport. SUA nu mai deține submarine convenționale, care - spre deosebire de cele nucleare - necesită realimentare periodică. Pentru a susține creșterea flotei sale nucleare, Beijingul a extins semnificativ șantierul Huludao al Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. în nordul Chinei, potrivit raportului intitulat „Boomtime at Bohai".
Aceasta vine după ce un raport al Congressional Research Service din luna trecută a arătat că Marina SUA rămâne în urmă față de obiectivul său de a construi două submarine de atac din clasa Virginia pe an, șantierele navale americane livrând doar 1,1-1,2 submarine pe an din 2022. SUA construiește și submarine cu rachete balistice din clasa Columbia, dar programul este cu cel puțin un an întârziat, primul submarin, USS District of Columbia, urmând să fie livrat abia în 2028, a declarat amiralul responsabil pentru program pentru Breaking Defense.
„Numărul mai mare de submarine pe apă reprezintă o provocare tot mai mare pentru SUA și alte țări occidentale, care încearcă să-și crească propriile capacități", arată raportul IISS.
Raportul evidențiază două submarine cu rachete balistice din clasa Type 094 (SSBN) lansate la șantierul Huludao. Aceste submarine, capabile să lanseze rachete balistice cu încărcătură nucleară, completează triada nucleară în creștere a Chinei, alături de rachetele intercontinentale terestre și bombardiere, precizează raportul. China dezvoltă și submarine SSBN mai performante, Type 096, care ar urma să intre în producție în acest deceniu, intrând în serviciu la sfârșitul anilor 2020 sau începutul anilor 2030.
Pe lângă SSBN-uri, numărul de lansări nucleare ale Marinei chineze din ultimii cinci ani include cel puțin șase submarine cu rachete ghidate (SSGN), care dispun de sisteme de lansare verticală (VLS), capabile să lanseze noile rachete anti-navă prezentate la parada de Ziua Victoriei din Beijing, anul trecut.
Totuși, raportul IISS nu aduce doar vești proaste pentru Washington și aliații săi. „Designurile chineze aproape sigur rămân în urmă față de submarinele americane și europene din punct de vedere al calității", menționează raportul. Cele mai noi submarine chineze nu se crede că sunt la fel de silențioase ca cele americane, lăsând avantajul stealth Marinei SUA.
Cu toate acestea, experții subliniază că în luptele navale forța mai mare prevalează de obicei. Iar China deține deja cea mai mare flotă din lume de distrugătoare, fregate și nave de luptă de suprafață. Între timp, Washingtonul întâmpină dificultăți. Secretarul Marinei, John Phelan, a declarat vara trecută într-o audiere a Camerei Reprezentanților că construcția navală a SUA se află într-o stare critică. „Toate programele noastre sunt un dezastru", a spus Phelan. „Cred că cel mai bun program dintre ele are șase luni întârziere și depășește bugetul cu 57%... și acesta e cel mai bun."
În ceea ce privește numărul de submarine pentru următorii cinci ani, raportul CRS estimează că submarinele de atac ale SUA vor ajunge la „fundul văii", la 47 de unități în 2030, pe măsură ce submarinele din clasa Los Angeles vor fi retrase.
Creșterea numărului la 50 de submarine de atac nu este anticipată înainte de 2032 - dacă obiectivele de construcție vor fi atinse -, precizează raportul. Totuși, vânzarea a trei până la cinci submarine din clasa Virginia către Australia, în cadrul acordului AUKUS, ar putea afecta planurile de creștere a flotei americane pe termen scurt.
Această „vale" a forței submarine a fost remarcată pentru prima dată în 1995, adaugă raportul CRS, care avertizează că ar putea duce la o perioadă de presiune operațională crescută asupra forței SSN și posibil la o diminuare a descurajării convenționale împotriva adversarilor potențiali, cum ar fi China.
