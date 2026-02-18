NASA își modifică regulile de securitate pentru a depăși problemele cu rachetele Artemis

NASA are, zilele acestea, un adversar care nu face zgomot, nu apare în poze și nu ține cont de ambiții politice sau de calendare optimiste. Molecula de hidrogen. Mică, volatilă, aproape invizibilă, dar suficient de încăpățânată cât să țină la sol un program lunar de miliarde.

În timp ce misiunea Artemis II își pregătește echipajul pentru ocolul feței ascunse a Lunii, gigantul Space Launch System, SLS pe scurt, rămâne blocat pe rampa din Florida. Nu din cauza unui defect spectaculos, ci a unor scurgeri repetate descoperite la infrastructura de lansare de la Kennedy Space Center.

Problema, aparent banală, s a dovedit o nucă tare. Hidrogenul lichid, răcit la minus 253 de grade Celsius, este un combustibil redutabil prin forța pe care o dezvoltă, dar capricios prin natura sa. Molecula, cea mai mică din univers, pătrunde prin cele mai fine interstiții ale metalului și ale garniturilor. Ce pentru alte substanțe ar fi un perete solid, pentru hidrogen devine o simplă sită.

La ultimele repetiții ale numărătorii inverse, inginerii au constatat că scurgerile nu vin din rachetă, ci din brațele articulate ale platformei, așa numitele ombilicale, structuri care alimentează rezervoarele înainte de decolare și se retrag în ultima clipă. Garnituri schimbate, proceduri ajustate, secvențe de umplere modificate. Și totuși, fisura microscopică persistă, iar fiecare test se transformă într un exercițiu de răbdare colectivă.

În lipsa unei soluții definitive, conducerea agenției a ales o mișcare riscantă, dar calculată. Pragul de siguranță pentru concentrația de hidrogen în aer a fost extins de la 4 la 16 la sută. O decizie susținută de teste care arată că la acest nivel nu se poate produce aprinderea. Practic, în loc să elimine complet scăparea, NASA a lărgit marja de toleranță pentru a ține programul în viață. O soluție pragmatică, dar departe de ideal.

Noul administrator, Jared Isaacman, a admis fără ocolișuri că situația nu este confortabilă și a promis o revizie amplă a sistemelor pentru următoarea misiune. În joc nu este doar un calendar, ci credibilitatea celui mai puternic lansator construit vreodată.

SLS rămâne o piesă unicat, cu un cost ce depășește două miliarde de dolari per exemplar, o bijuterie tehnologică apăsată de povara propriului preț. Iar infrastructura de la sol, care consumă aproape 900 de milioane de dolari anual, alimentează dezbaterea privind sustenabilitatea pe termen lung a modelului actual. Din ce în ce mai des se vorbește despre viitorul reutilizabil, despre implicarea mai consistentă a industriei private și despre o arhitectură mai suplă pentru programul Artemis.

Fereastra din martie 2026 devine, astfel, un prag psihologic și tehnic. Dacă racheta nu pleacă până atunci, va urma o retragere în clădirea de asamblare pentru verificări complete, un pas înapoi care poate costa ani.

În fond, cursa spre Lună nu se decide doar în discursuri solemne sau în imagini spectaculoase, ci în detaliile aproape invizibile ale unor conducte înghețate. Uneori, destinul unei misiuni istorice stă într o moleculă care scapă printre degete. Iar aici, în tăcerea criogenică a rampei, se vede cât de fragilă poate fi granița dintre ambiție și realitate.