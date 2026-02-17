Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Marii bărbați adevărați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei să repare ce-au distrus cu nesaț, în prostia lor fudulă. „Zeci de ani" de alianțe și parteneriate ruinate, în doar câteva luni. Era de natura evidenței că nu avea cum să funcționeze, oricâte declarații de amor, exemplificate prin trecut, prezent și viitor, ar fi revărsat talentatul domn Rubio asupra audienței de la Munchen.
Suceala tipic trumpistă n-are echivalent european. Dimpotrivă, în lentoarea ei birocratică, UE a înțeles imediat mesajul american și a trecut la fapte. Drept dovadă stau motivația și mobilizarea ce-au cuprins cancelariile europene, mai ceva ca în vremurile lui Schuman, Monet și Adenauer. Sute de miliarde pentru reînarmare, debirocratizare accelerată, unificarea piețelor de capital, simplificarea antreprenoriatului paneuropean, Mercosur, acorduri cu India, cu Canada și peste toate acestea necesitatea strategică ca UE să fie jucător geopolitic de sine stătător. Apare chiar și varianta Europei cu două viteze, ca formulă de neutralizare a cozilor de topor de pe Bătrânul Continent.
Bully-ing-ul MAGA dă rezultate. Atât de terifiante pentru America Profundă încât a fost nevoie să se scoată de la naftalină scandalul Epstein ca să fie oprită nebunia. Nebunia care a izolat America! Și risca să o consacre în izolare. Ori într-o lume atât de globalizată ca cea de astăzi, izolarea este sinonimă cu sinuciderea. De aici și tăcerea asurzitoare de la Casa Albă, din ultima vreme. MAGA a murit, trăiască Noua Americă. Nici nu se putea altfel, fiind doar o chestiune de timp, până când anticorpii aveau să reacționeze la asemenea devieri de comportament. America nu poate fi condusă ca pe Wall-Street și tranzacționată ca la bursă. Așa că Epstein. Brutal. Murdar. Eficient!
Ce se va întâmpla mai departe? O nouă Americă. O nouă Europă. Și o nouă lume occidentală. Așezate pe baze concrete, clare, asumate și nu insinuate precum cele de după Malta ‘89. Războiul Rece s-a încheiat fără învinși și învingători. N-am avut o pace care să valideze victoria americanilor și înfrângerea sovieticilor. Dimpotrivă, nu americanii, ci rușii au băgat URSS în disoluție, convinși că sovietele și-au atins limita existenței și blocau „sine die" orice nouă evoluție.
Pe acest fond de schimbări profunde ale lumii de la finalul secolului războaielor, SUA și-au atribuit rolul de unică superputere mondială. Pentru care a trebuit să plătească prețul. Să finanțeze consistent din banii contribuabililor americani un colos industrial militar care să-i consacre hegemonia și rolul de Jandarm Mondial. Plus descătușarea CIA și variațiunile sale adiacente. Sigur că Europa a fost prima care beneficiat de acest siaj geopolitic extrem de convenabil. Dar n-a făcut-o samavolnic. Ci dintr-o inerție statuată după Al doilea Război Mondial, în care Vestul a trebuit să se conformeze cerințelor de peste Ocean. După Malta, America n-a oprit această tendință. Iar Vestului Europei s-a alăturat și Estul, în subordonarea transatlantică, mai ales că întreg Blocul Socialist fusese abandonat de sovietici, preocupați cu disoluția URSS.
Ei bine, abia acum, se închide tranziția de după Malta. O perioadă tranzitorie, post-război în care s-a mers din inerție. În care America a stăpânit lumea și tot Occidentul s-a aliniat interesat. Până la Trump. Până la această administrație care se crede precum în anii '70, în care SUA chiar nu aveau rival în lume, conformarea fiind singura cale acceptată. Însă acea Americă e de mult apusă, lăsând loc uneia cu fragilități sistemice, cu datorii și deficite astronomice, o Americă ce își tratează vechii aliați precum clienți condiționați. De aici și reacția de apărare. De autonomie și desprindere forțată din siajul american. Vechea ordine mondială și-a epuizat absolut toate formulele de prelungire a existenței sale, fiind inevitabilă această Nouă Lume Occidentală care se întrezărește, în care SUA nu mai sunt factotum.
Prima care se avântă cu elan este Europa. Marea Britanie se alătură și ea proiectului, revenită din capcana Brexit. Canada pare că vrea să joace singură, deocamdată. Rămâne de văzut cum se va poziționa Japonia. Dispare NATO. Cel puțin în formula sa de până acum, drept principalul instrument de diseminare a puterii americane, urmând să revină la rolul său strict militar. În care vor plăti cu toții, nu doar SUA, întrucât Lumea Occidentală nu mai reprezintă responsabilitatea exclusivă a Unchiului Sam.
Asta nu înseamnă că nu va mai exista cooperare transatlantică, doar că nu va mai fi una intrinsecă, automată sau garantată, ca până acum. Ci una reanalizată în detaliu, pe fiecare palier în parte și regândită într-o arhitectură de cooperare în locul celei de subordonare. Cel mai probabil se va păstra cvasi-intactă colaborarea pe chestiuni de securitate și intelligence. In schimb economic, politic, cultural sau tehnologic, vom mai vedea sincope, adversități și tot felul de comportamente ciudate care să confirme resetarea definitivă a vechii ordini mondiale și apariția Noii Lumi Occidentale, despre care nu se pot spune prea multe deocamdată, însă avem privilegiul de a fi contemporani cu forjarea ei.
Ciprian Purice
-
Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii ...
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun? - "Vom fi mereu un copil al Europei".- Pentru ca dupa ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
-
Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Sunt induioșatori oamenii care cred ca au facut o mare descoperire și insista sa demonstreze ca nu sunt neaparat foarte ...
-
Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Liderii UEropeni, alaturi de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discuta despre fe ...
-
De ce a fost sacrificată România pentru a procesa pământurile rare ale SUA
Romania a semnat pe 4 februarie la Washington Memorandumul de Înțelegere pentru Securizarea Lanțurilor de Aprovizi ...
-
Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!
Maestrul Sufletului romanesc nu sufera de viciul fundamental al așa-zisului intelectual roman. Nu este un deștept care a ...
-
Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume
Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministeriala dedicata Mineralelor Critice (Inaugural Critical Min ...
-
Ponta ce-a pohtit!
Doua stiri bantuie netul. Prima vehiculeaza schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O varianta pe ca ...
-
Închideţi, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Şi muzeele! Şi şcolile, toate!
Închideti, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Si muzeele ! Si scolile, toate ! Nu va temeti, dragi politicieni, ...
-
Inelele puterii. Prin concubinaj se ține!
Mirabela Gradinaru, partenera de viața a președintelui Dan Daniel-Nicușor, are originile in Zapodeni, Vaslui, comuna nat ...
-
Cum răsplătește Ucraina binele pe care i-l face România
Nicicum. Ucraina nu mai este nici independenta, nici suverana, nici unitara și nici indivizibila. Unitatea Ucrainei in f ...
-
Susținerea SUA pentru Coridorul Vertical de Gaze și repoziționarea geopolitică a României
Saptamana trecuta s-a anunțat in cadrul Summitului de Energie de la Atena ca administrația Trump sprijina in totalitate ...
-
Congresul SUA a preluat balonul de la vârful de atac George Simion
Cata vreme nu a facut obiectul unei dezbateri oficiale, cel puțin la nivelul unei comisii parlamentare, procesul anulari ...
-
Bătălia pentru Controlul Absolut
Rețelele sociale au devenit un adevarat coșmar pentru elitele globaliste și slugile lor din mass-media mainstream. De ca ...
-
2026 va fi al treilea an cu stagflație
Inflația va ramane extrem de ridicata și in 2026, facand din Romania țara cu cea mai mare pierdere de competitivitate a ...
-
Cine a creat Iadul din Ucraina?! Șeful Biroului Prezidențial al lui Zelensky folosea vrăjitori pentru magie neagră
M-am documentat, inca dinainte de a incepe razboiul ucrainean, despre fel de fel de acțiuni ciudate care se petreceau in ...
-
Și totuși, ce face președintele când merge la servici?
Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentarii externe catre MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul arunc ...
-
Doar că „La început a fost Cuvântul"...
La Davos 2026, Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre viitor cu acea liniște impecabila a omului care știe totul desp ...
-
Ticăloșia cu primăriile
Proiectul de lege de "imbunatațire" a capacitații financiare a primariilor, pe care guvernul Bolojan vrea sa iși "asume ...
-
Tensiunile trans-atlantice amenință structurile de securitate ale lumii
În urma cu foarte puțin timp, daca ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea ...
-
Reîntemeierea lumii prin tehnologie
Din perspectiva științei, ChatGPT este deja depașit. Și nu doar ChatGPT, ci toate aplicațiile de tip Large Language Mode ...
-
Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei
În ultima suta de ani, in Europa nu a mai existat niciodata și nicaieri o administrație atat de incompetenta precu ...
-
Cum a fost numită și renumită Laur(eat)a Kovesi procuror general
Dupa ultima diversiune a organizației sorosisto- bolșevice Recorder, și-a scos capșorul și gurița la vedere și auz și La ...
-
Contextul este cel mai important!
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ...
-
Ordinea lumii de acum
Care este sensul istoriei care se face astazi? Care sunt forțele care duc spre viitor? Ce este de așteptat? Ce vine de f ...
-
Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a inceput sa scada dramatic. Dupa ce, de la 1 i ...
-
Roiurile AI
Ați observat și dumneavoastra explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne invața ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu