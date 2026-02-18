Amusnet Interactive: 10 ani de existență și o prezență importantă la ICE Barcelona 2026

Amusnet Interactive (fosta EGT Interactive) a sărbătorit 10 ani de existență cu o prezență importantă la ICE Barcelona, unul dintre cele mai importante evenimente din industria de casino la nivel mondial. Pentru a marca momentul, Amusnet a prezentat noi produse, dar și o retrospectivă a ceea ce au însemnat ultimii 10 ani.

Standul celor de la Amusnet Interactive a fost unul dintre cele mai interesante de la ICE 2026, eveniment organizat pentru al doilea an la rând în Barcelona. Încă din ziua de deschidere, acest stand a fost unul dintre cele mai vizitate de oamenii din industrie.

În același timp, un alt punct de interes a fost prezența fostului mare fotbalist bulgar, Hristo Stoichkov. Considerat cel mai bun fotbalist din istoria Bulgariei, Stoichkov a fost omagiat din nou de Amusnet și a avut întâlniri cu cei prezenți. De fapt, respectul pe care Amusnet Interactive i-l poartă lui Stoichkov este evidențiat și de slotul online dedicat acestuia.

Ce spune CEO-ul Amusnet Interactive

„Am crescut deoarece nu ne-am oprit niciodată. Fiecare produs nou, fiecare piață pe care am intrat, fiecare parteneriat ne-au ajutat să evoluăm. Ceea ce mă încântă și mai tare este că și acum, zece ani mai târziu, continuăm să evoluăm cu aceeași pasiune și același devotament de la început", a spus Ivo Georgiev, CEO-ul Amusnet.

La standul de la ICE Barcelona, vizitatorii au putut să descopere noi jocuri lansate de Amusnet. Acestea sunt create pentru piețe variate și pentru toate tipurile de jucători. De asemenea, Amusnet a lansat noi produse și de live casino, dar și din domeniul land based.

„A 10-a aniversare a Amusnet a adăugat o dimensiune emoțională mai profundă participării sale la ICE, transformând evenimentul într-un moment de reflecție și motivație. Acest prag aniversar a evidențiat nu doar realizările companiei, ci și oamenii, parteneriatele și succesele comune care i-au definit parcursul. Amusnet privește acum înainte cu încredere, concentrându-se pe inovație, dezvoltare și oferirea de valoare durabilă atât partenerilor, cât și jucătorilor, pe măsură ce intră în al doilea deceniu cu ambiție și elan", a transmis compania într-un comunicat de presă.

Povestea Amusnet Interactive

Diviziunea EGT Interactive, actuala Amusnet Interactive, a luat „naștere" în 2016, la ani buni de când compania a apărut în domeniul jocurilor de noroc. Euro Games Technology (EGT) s-a înființat în Bulgaria, în 2002, iar încă de atunci a avut o expansiune totală. În 2005 a deschis un sediu în România și s-a extins în numeroase țări.

EGT Interactive a luat ființă în 2016, scopul fiind unul clar: dedicare totală pentru mediul online, cu distracție responsabilă. Un deceniu mai târziu, Amusnet Interactive a devenit unul dintre cei mai apreciați furnizori de jocuri pentru casino online.

Creșterea este vizibilă de la an la an, dacă ne uităm că această companie avea în 2017 o sută de jocuri în portofoliu, iar numărul acestora a trecut, în prezent, de 300. În același timp, jocurile sunt disponibile în peste 35 de țări, la peste 2.000 de cazinouri online.

Compania se remarcă și prin jocurile distractive pe care le oferă, printre titlurile de succes fiind Burning Hot și Shining Crown. Alte jocuri de top din portofoliul Amusnet Interactive sunt Dice & Roll, Olympus Glory, Versailles Gold, Majestic Forest și multe altele. Varietatea temelor abordate este, în același timp, un punct forte al sloturilor de la Amusnet Interactive.

Compania bulgară și-a dorit să ofere teme cât mai diverse, în așa fel încât să se potrivească tuturor tipologiilor de jucători. De asemenea, se pune accent continuu pe dezvoltare, ceea ce a arătat și evenimentul ICE Barcelona.