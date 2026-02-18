Semnal de alarmă la nivel global. SUA vor să reia testele nucleare: "Nu vom rămâne într-o poziţie intolerabilă de dezavantaj față de China și Rusia"

Statele Unite sunt pregătite să efectueze teste nucleare de mică putere şi să pună capăt moratoriului lor în vigoare de decenii pentru a se alinia la presupusele explozii secrete ale Chinei şi Rusiei, a declarat marţi un oficial american de rang înalt.

Expirarea la începutul lunii februarie a tratatului New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară între Statele Unite şi Rusia, a readus la viaţă temerile privind proliferarea. Washingtonul a cerut între timp lansarea negocierilor multilaterale privind controlul armelor nucleare care să includă şi China.

Christopher Yeaw, înalt responsabil în cadrul Departamentului de Stat american însărcinat cu controlul armelor şi neproliferarea, a lăsat să se înţeleagă că preşedintele Donald Trump vorbea serios când a declarat în octombrie, fără a oferi detalii, că Statele Unite vor relua testele nucleare.

"Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite vor relua testele +în condiţii de egalitate+", a afirmat el la think tank-ul conservator Hudson Institute. El a subliniat, însă, că acest lucru nu înseamnă că Washingtonul va reveni la testele atmosferice intensive din anii 1950, ci mai degrabă că ar trebui văzut ca un răspuns la "standardele" stabilite, în opinia sa, de China şi Rusia.

Christopher Yeaw nu a oferit o dată pentru un eventual test, precizând că Donald Trump va lua decizia. "Nu vom rămâne într-o poziţie intolerabilă de dezavantaj", a afirmat el. Statele Unite acuză China că a efectuat teste nucleare secrete, în special în iunie 2020, şi că pregăteşte alte explozii cu o putere mai mare.

Beijingul a catalogat aceste afirmaţii drept "minciuni" şi a acuzat Statele Unite că ar căuta pretexte pentru a-şi relua propriile teste. Departamentul de Stat a acuzat, de asemenea, Rusia în 2024 că a efectuat teste. Ultimul test nuclear american datează din 1992. De atunci, au efectuat aşa-numitele teste de laborator "subcritice" fără nicio eliberare de energie. Arsenalul nuclear al Chinei rămâne mult mai limitat decât cel al Rusiei şi Statelor Unite, dar se dezvoltă rapid.