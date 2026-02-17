Asta se întâmplă astăzi în România: Efectul de stup a intrecut efectul de turmă!
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Efectul de turmă este super cunoscut, îl știe toată lumea și este mereu folosit pentru a coordona masele. În schimb, de ceva ani, efectul de turmă a evoluat într-o formă mult mai periculoasă, și anume efectul de stup, ceea ce schimbă total datele problemei.
În ce constă diferența?
Ca să înțelegeți diferența, haideți să vedem ce este concret un efect de „stup". Efectul de „stup" la oameni poate fi descris ca o formă intensificată și mai agresivă a efectului de turmă, în care nu mai vorbim doar despre imitare pasivă, ci despre aliniere emoțională rapidă, reacții sincronizate și suspendarea gândirii individuale.
Dacă efectul de turmă înseamnă „fac ce fac ceilalți pentru că pare sigur", efectul de stup înseamnă „reacționez ca toți ceilalți pentru că simt ce simt ei".
Care sunt trăsăturile clare ale efectului de „stup"?
1. Contagiune emoțională
Emoțiile se transmit instantaneu. Furia, entuziasmul, frica sau ura se amplifică în grup până când individul nu mai face diferența între ce simte el și ce simte colectivul.
2. Dizolvarea identității individuale
Individul nu mai gândește ca persoană, ci ca „celulă" a unui organism mai mare. Responsabilitatea personală se estompează. Apare logica „nu eu, noi".
3. Reacție defensivă la gândirea diferită
Orice voce disonantă este percepută ca un pericol pentru coeziunea stupului. Nu este combătută rațional, ci atacată emoțional sau ridiculizată.
4. Răspuns rapid, nu reflecție
Stupul reacționează imediat. Nu analizează, nu așteaptă. Viteza devine o virtute, iar îndoiala un semn de trădare.
5. Iluzia superiorității morale
Grupul ajunge să creadă că are automat dreptate doar pentru că este numeros și unit. Asta justifică excesele, abuzurile și incoerența.
Efectul de turmă este conformism. Efectul de stup este conformism emoțional militant.
Turma urmează. Stupul atacă, apără și reacționează ca un singur organism.
Din acest motiv vedem astăzi cum fiecare grupare devine extrem de agresivă și la unison când își apără propriile convingeri, liderii, narațiunile sau interesele, indiferent cât de fragile sau contradictorii ar fi în realitate.
Nu mai există dialog, ci doar reacție. Nu mai există dezbatere, ci reflex de apărare. Orice întrebare este interpretată ca atac, orice nuanță ca trădare. Stupul nu caută adevărul, caută confirmarea.
Practic vorbind, în acest nou mecanism, radicalizarea nu mai este o excepție, ci o consecință firească. Agresivitatea devine un liant intern, iar adversarul este necesar nu pentru a fi înțeles, ci pentru a justifica existența stupului.
De aici apar agresivitatea verbală, demonizarea celuilalt, anularea simbolică a oricărei opinii diferite. Individul nu mai vorbește în nume propriu, ci ca purtător al unei identități colective, iar gândirea critică este sacrificată pentru sentimentul de apartenență.
Este extrem de dificil să scoți o persoană din „stup" pentru că nu ai de-a face cu o convingere izolată, ci cu o identitate completă.
În momentul în care cineva intră într-un stup, el nu mai apără doar o idee, ci sensul propriei apartenențe. A renunța la stup ar însemna să accepte că a greșit, dar și să piardă comunitatea, validarea, protecția emoțională și sentimentul de siguranță. Psihologic, costul este uriaș.
În al doilea rând, stupul funcționează pe baza recompensei emoționale imediate. Aplauzele, like-urile, susținerea colectivă oferă o doză constantă de validare. Creierul se obișnuiește cu acest circuit de recompensă, iar ieșirea din stup provoacă un disconfort comparabil cu sevrajul. Critica rațională nu poate concura cu sentimentul de apartenență.
Mai apare și frica de ostracizare. Stupul sancționează sever deviația. Cine pune întrebări este ironizat, atacat sau exclus. Pentru mulți oameni, mai ales într-o societate fragmentată, izolarea socială este percepută ca o amenințare existențială. Mai bine greșit în grup decât singur cu dreptate.
Stupul își definește identitatea prin opoziție. „Cei din afară" sunt prezentați ca răuvoitori, proști sau manipulați. Astfel, orice argument venit din exterior este respins automat, indiferent de validitatea lui. Nu contează ce se spune, contează cine o spune.
Din acest motiv nu vezi aproape niciodată pe nimeni care să iasă din stup, decât în cazuri foarte rare. Iar atunci când cineva o face, nu o face prin confruntare directă.
Există chiar și un paradox. Cu cât încerci mai tare să scoți pe cineva din stup, cu atât îl împingi mai adânc în el.
Din acest motiv am spus că efectul de turmă a evoluat într-o formă mult mai periculoasă. Pentru că cine conduce stupul nu mai influențează doar opinii, ci declanșează reacții colective automate.
Liderul stupului nu trebuie să demonstreze, să argumenteze sau să convingă. Este suficient să indice o direcție emoțională. Restul vine de la sine. Furia se activează, apărarea se strânge, atacul pornește. Nu mai vorbim despre persuasiune, ci despre comandă emoțională.
Cu alte cuvinte, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, atunci când vorbim despre liderul unui stup nu ne mai putem referi la el ca la un ghid călăuzitor, ci ca la un factor declanșator.
De aceea, această evoluție este extrem de periculoasă. Nu pentru că oamenii ar fi devenit mai răi, ci pentru că mecanismele de control s-au mutat din zona rațiunii în zona emoției colective. Iar emoția, odată scăpată de sub control, nu mai poate fi oprită prin argumente.
Când efectul de turmă se transformă în efect de stup, nu mai ai mase care urmează, ci organisme colective care reacționează. Iar cine le conduce, chiar și pentru câteva clipe, deține o putere disproporționată față de orice formă clasică de influență.
Asta se întâmplă, în opinia mea, astăzi în România. România este divizată în câțiva stupi, iar cei care îi conduc și îi declanșează înțeleg foarte bine mecanismul. Odată activat, efectul de stup nu mai poate fi controlat prin argumente, explicații sau apeluri la rațiune.
Iar în fața efectului de stup există, în realitate, o singură rezolvare, pe care nu o voi scrie.
Florin Ursache
