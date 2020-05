18 bucuresteni s-au ales cu dosare penale dupa ce au folosit de 1 Mai adeverinte false pentru a iesi din casa

Politistii bucuresteni au deschis vineri 18 dosare penale unor persoane care au prezentat adeverinte false emise de angajator pentru a-si justifica deplasarile.

"In data de 01.05, in cadrul actiunilor de verificare a masurilor privind restrictionarea circulatiei, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada Rutiera, au intocmit 18 dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals si uz de fals sub semnatura privata. In urma verificarii documentelor prezentate, a unor adeverinte emise de angajator, s-a stabilit ca persoanele in cauza, fie aveau contractele de munca suspendate, fie nu au fost niciodata angajati ai societatilor respective", anunta Politia.

Cercetarile sunt continuate sub supravegherea unitatilor de parchet, urmand a se stabili modul in care persoanele respective au intrat in posesia adeverintelor. "Va informam ca aceste actiuni continua si incercarile de eludare a legii vor fi descoperite. Falsul in declaratii este infractiune si este pedepsit de legea penala", amintesc politistii. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anuntat joi ca zeci de mii de oameni ai legii vor fi la datorie atat pe 1 Mai, cat si in weekend pentru a se asigura ca romanii respecta restrictiile impuse de starea de urgenta si evita raspandirea noului coronavirus.