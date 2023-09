A fost descoperită Sodoma biblică? Dovezi ale unei catastrofe supranaturale au starnit ample controverse stiintifice VIDEO

Toată lumea este de acord că ceva neobișnuit s-a întâmplat la Tall el-Hammam, o așezare antică din apropierea Mării Moarte. Într-un strat de pământ antic, arheologii susțin că au găsit dovezi ale unui eveniment apocaliptic:

Acoperișuri topite.

Ceramică dezintegrată.

Modele neobișnuite în formațiunile stâncoase care pot fi asociate cu o căldură intensă.

Timp de încă trei până la șase secole după 1650 î.Hr., cei 100 de acri ai așezării au stat în paragină.

Dar când Steven Collins, arheologul principal de la Tall el-Hammam, a luat în considerare dovezile oamenilor de știință într-un articol publicat anul trecut în respectabila revistă științifică Nature, a susținut că incinerarea se potrivea cu locul și momentul relatării biblice a Sodomei și Gomorei. Acest lucru a atras asupra sa ceea ce în cercurile academice ar putea fi numit focul iadului.

Acea poveste a Sodomei și a orașului său înfrățit Gomora este una dintre cele mai cunoscute povești din Biblie. Avraam negociază cu Dumnezeu să cruțe Sodoma - chiar și atunci sinonimă cu păcatul - pentru a-i salva pe puținii săi locuitori neprihăniți. Domnul nu a fost de acord. "Atunci Domnul a plouat cu sulf arzător peste Sodoma și Gomora", spune Cartea Genezei. Avraam se uită înapoi și vede "un fum dens care se ridica din țară, ca fumul dintr-un cuptor".

La prima vedere, nu trebuie să fii un om de știință pentru a vedea posibilele legături între Tell el-Hammam. Dar, în mod real, trebuie să o faci. Conduși de Collins, decanul Colegiului de Arheologie de la Universitatea Trinity Southwest, 21 de experți de la 19 instituții de cercetare au cântărit în legătură cu rămășițele de la Tall el-Hammam, concluzionând că natura distrugerii sugerează o explozie masivă de aer sau o cometă.

"Explozia aeriană propusă a fost mai mare decât explozia din 1908 de deasupra Tunguska, Rusia, unde un bolid de 50 de metri lățime" - un meteorit care explodează în aer - "a detonat cu 1000× mai multă energie decât bomba atomică de la Hiroshima". Acești cercetători, mai mult de jumătate cu posturi științifice, au mai susținut că "matricea de distrugere", pe care o plasează în jurul anului 1650 î.Hr. "este foarte neobișnuită și atipică pentru straturile arheologice din întregul Orient Apropiat Antic".

Ceea ce nu semăna cu distrugerile provocate de cutremure sau războaie erau cioburi de ceramică cu suprafețele exterioare topite în sticlă, unele făceau bule ca și cum ar fi fost fierte, "bolboroseau" și topeau cărămida de construcție și tencuiala, sugerând un eveniment necunoscut de temperatură înaltă. Obiecte din viața de zi cu zi, bucăți carbonizate de grinzi de lemn, cereale carbonizate, oase și pietricele de calcar erau arse până la o consistență asemănătoare cretei.

Dar luna trecută, Steven Jaret, cercetător postdoctoral la Muzeul American de Istorie Naturală, și R. Scott Harris, cercetător spațial la Fernbank Science Center din Atlanta, au contestat aceste concluzii ale celor 21 de cercetători, tot în Nature, sugerând practic că grupul lui Collins a confundat procesele obișnuite de topire și de olărit cu căldura produsă de o explozie aeriană.

Un grup în creștere de oameni de știință sunt de acord cu cei doi, făcând mare caz de faptul că școala lui Collins este "un colegiu biblic neacreditat". Paul Braterman, care scrie pe blogul Primate's Progress, și-a intitulat opinia "o explozie de aer de credulitate".

"Cu siguranță ridică suspiciuni atunci când un arheolog face afirmații dramatice de genul "acest sit este Sodoma biblică" și acea persoană nu este acreditată așa cum ne așteptăm", a declarat James Hoffmeier, profesor emerit de arheologie a Orientului Apropiat și Vechiul Testament la Trinity Evangelical Divinity School, într-un interviu acordat Religion News Service.

Dar Hoffmeier a adăugat: "După cum bine știm, totuși, există arheologi foarte calificați ale căror presupoziții minimaliste trag concluzii negative scandaloase despre Biblie, iar munca lor este rareori supusă unei evaluări critice".

În comentariile pentru RNS, Collins a precizat că majoritatea celor 21 de autori ai lucrării sunt colegi cercetători care au lucrat "șase ani" pentru a-și produce concluziile. Dar el a recunoscut că "chiar dacă afirmațiile celor doi critici sunt valabile în ceea ce privește neîndeplinirea criteriilor cristalizate pentru materia extraterestră, nici măcar nu se atinge de camera topită, de ipsos, de oameni etc.".

El și-a reiterat acordul cu constatările autorilor lucrării originale, făcând un pas mai departe și afirmând că este o dovadă sigură a relatării biblice despre căderea Sodomei. Într-unul dintre numeroasele sale clipuri video, el susține că trece prin poarta de cărămidă de lut a orașului: "Intrăm acum în Sodoma!".

Dar, pe lângă cauzele distrugerii, legătura lui Tall el-Hammam cu evenimentele biblice mai are o altă probă poate mai greu de dovedit - data. Organizația de supraveghere a cronologiei biblice Answers in Genesis, alături de mulți alții, cum ar fi Bryant Wood, editorul revistei Bible and Spade, sunt destul de sinceri în a plasa căderea Sodomei la aproximativ două secole distanță.

În plus, alte detalii ale narațiunii biblice creează probleme. Simon Turpin, director executiv și vorbitor al organizației Answers in Genesis-U.K., susține: "Singura modalitate prin care susținătorii Tall el-Hammam pot să o sincronizeze cu Sodoma biblică este să revizuiască data biblică a Exodului, să adopte o scurtă ședere a israeliților în Egipt și să reducă semnificativ durata de viață a patriarhilor".

Collins a câștigat tracțiune, cel puțin în mass-media, iar câțiva oameni de știință și unii cercetători ai Bibliei îi spun să continue să caute. Tall el-Hammam, cel mai mare oraș cunoscut al epocii sale din regiune, este cel mai bun candidat care a ieșit la suprafață.

Dar criticile intense din partea unei fraternități mai largi de oameni de știință includ afirmații potrivit cărora unii dintre autorii lucrărilor originale au fost prea rapizi în trecut în identificarea bolidelor. Science Integrity Digest a subliniat că opt dintre cei 21 de autori sunt fondatori ai Comet Research Group, care a încercat "să demonstreze că orașele antice au fost frecvent distruse de comete și să facă ceva în legătură cu cometele înainte ca "orașul tău să fie următorul"".

Dar Hoffmeier ne reamintește că dezbaterea științifică poate continua fără ridicol. "Walter Rast și Tom Schaub, în anii '70-'80, au avansat ideea că Bab ed-Dra și Numeira au fost asociate cu Sodoma și Gomora", a spus el. "Ideea lor a fost evaluată de disciplină și respinsă. Cred că lui Collins și echipei sale ar trebui să li se acorde o astfel de curtoazie".