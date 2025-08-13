Austeritatea lui Bolojan: Să rămâna doar multinaționalele care jupuiesc țara - Firmele românești se mută în Bulgaria din cauza taxelor uriașe de la noi

Creșterea anunțată mult prea din scurt a taxelor în această vară a declanșat un adevărat val de nemulțumire în mediul de afaceri românesc. Tot mai mulți antreprenori își muta firmele în Bulgaria, unde fiscalitatea este mult mai prietenoasă. Țara vecină practică un impozit pe profit de doar 10% și unul pe dividende de 5%, aproape la jumătate față de România.

Bulgarii au speculat interesul crescut al românilor și au pus la punct rețele extinse de consultanță. În prezent, peste 7.400 de companii cu capital românesc s-au mutat deja peste graniță. Internetul este plin de anunțuri și oferte pentru mutarea afacerilor în Bulgaria sau pentru deschiderea rapidă a unei firme noi acolo. Consultanții promit că, în schimbul a 500 de euro, pot deschide o firmă în Bulgaria în doar câteva zile. Cei mai mulți avertizează însă că, dacă punctul de lucru rămâne în România, impozitul trebuie plătit aici. In ritmul acesta de transfer de afaceri, in România o sa ramana doar multinationalele, care si asa exporta profitul.

În Bulgaria, impozitul pe profit este de 10%, faţă de 16% la noi în ţară. Cel pe dividende este de 5%, în timp ce la noi este de 10% şi de la 1 ianuarie 2026 va fi de 15%. Adrian Sipos, manager dezvoltare afaceri Camera de Comerţ Bulgaro-Română susține că aproximativ 16% din companiile românești înregistrate în Bulgaria au cifre de afaceri de peste 100.000 euro anual fiecare dintre ele. Aproximativ 9% depășesc 500.000 euro. Aproape 200 de firme românești stabilite in Bulgaria, adică puțin sub 3% din total, au cifre de afaceri anuale de peste 5 milioane de euro.