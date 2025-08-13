Date oficiale Eurostat: România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii
Postat la: 13.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Economia României se bazează pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastră a avut cea mai mare creștere din Europa la capitolul bunurilor și serviciilor de consum. România înregistrează o creștere de 5,8% pentru anul 2024. În 2024, rata anuală a inflației în UE a fost de 2,6%.
Prețurile bunurilor și serviciilor de consum au crescut cel mai mult în:
- România (+5,8% față de 2023)
- Belgia (+4,3%)
- Croația (+4,0%).
În contextul în care deja aveam o creștere de prețuri, Guvernul a crescut TVA-ul de la 19% la 21%, ceea ce se traduce printr-o creștere automată a prețurilor. De asemenea, inflația a crescut în România la 7,84%, ceea ce va genera o creștere și mai mare de prețuri.
Rata anuală a inflaţiei în iulie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 7,84%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare cu 8,18%. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%.
La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 39,74%, urmate de fructe și conserve din fructe cu 27,92% și citrice cu 17,32%. Creșteri semnificative se constată și alte legume și conserve de legume care și-au majorat prețurile cu 15,98%. Prețul pâinii este mai mare cu 6,43% față de iulie 2024. Și prețul cafelei crește în iulie cu 13,05% față de perioada similară, iar uleiul comestibil își majorează tariful cu 10,05%. Ouăle se scumpesc la rândul lor în acest interval cu 5,7%. Nu în ultimul rând, legumele și conservele de legume devin mai scumpe cu 11,03%, iar la categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an, cu 4,38%, iar cel al vinului cu 4,94%. O majorare importantă a tarifelor în iulie se constată și la laptele de vacă cu o creștere de 7,38% dar și la margarină cu 6,63%.
În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iulie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul călătoriilor cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se de 16,92%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la cele cu serviciile de igienă și cosmetică 14,06%, urmate de serviciile poștale cu 12,15%. Reparațiile auto continuă să-și majoreze tarifele, de această dată cu 11,06%, o masă la restaurant sau servirea unei cafele s-a scumpit cu 8,38%, iar chiriile au crescut în ultimul an cu 8,49%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 10,59%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 7,09% în același interval.
Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din iulie este tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia electrică, gaze și încălzirea centrală cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 7,36%, detergenți, cu 5,21%, tutun și țigări, cu 5,82%. Și medicamentele și-au majorat prețurile în iulie cu 2,93%.
În perioada iulie 2025 - iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-9,75%), la cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).
Preţurile de consum în iulie comparativ cu luna iunie au crescut cu 2,68%. Un astfel de procent de creștere lunar nu s-a mai repetat din anul 2022 când inflația lunară în aprilie a crescut cu 3,74% față de luna anterioară. În intervalul iulie2025/iunie2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 5,06%, cel al mărfurilor alimentare cu 0,39%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 1,01%. Cele mai mari creşteri lunare la mărfurile alimentare s-au înregistrat, doar la cele aferente categoriei cacao și cafea cu 1,19%. Prețul cafelei s-a majorat cu 1,09%, însă restul alimentelor au consemnat majorări de până într-un procent. Serviciilor aeriene cresc în iulie, cu 7,58%. Prețul biletelor CFR s-au menținut la același nivel cu luna anterioară, iar cele al chiriilor au crescut cu 0,64%. În rest la această categorie, sunt creșteri de mai mică importanță. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a scumpit într-o lună cu 61,57% iar gazele și-au majorat tarifele lunare cu 3,27%, Combustibilii și-au majorat tarifele cu doar 0,15% în luna iulie.
Trebuie precizat faptul că, în calculul inflaţiei începând cu luna iulie 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat si implementat la scara larga Inteligenta Artificiala ...
-
Austeritatea lui Bolojan: Să rămâna doar multinaționalele care jupuiesc țara - Firmele românești se mută în Bulgaria din cauza taxelor uriașe de la noi
Creșterea anunțata mult prea din scurt a taxelor in aceasta vara a declanșat un adevarat val de nemulțumire in mediul de ...
-
"Furtuna uscată", noul fenomen apocaliptic: Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă. Trăznetele produc masive incendii la sol
Un peisaj apocaliptic de canicula: peste care se abat nori negri și fulgere amenințatoare, dar fara ca vreo picatura de ...
-
Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
Sistemul antiracheta Golden Dome, proiect emblematic al administrației Trump, va fi alcatuit din patru straturi integrat ...
-
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România
Departamentul de Stat al SUA consemneaza in raportul sau privind situatia drepturilor omului in Romania in anul 2024, pu ...
-
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm
15% din romani sunt retardați clinic, iar 40% din populația țarii e analfabeta funcțional. Asta spune economistul Andrei ...
-
Înapoi la haiducie. O soluție din bătrâni pentru poporul român oropsit
Folclorul romanesc vechi este o fereastra spre adancurile mentalului colectiv al epocii sale, dar și a noastre, cei care ...
-
Inteligența artificială "generează" noi miliardari într-un ritm record
Potrivit CB Insights, in prezent exista aproape 500 de unicorni legați de inteligența artificiala, adica companii din se ...
-
Tensiune și suspans la masa de joc: Tehnici cinematografice folosite în scenele de jocuri de noroc
De-a lungul istoriei cinematografiei, jocurile de noroc au servit drept inspirație pentru explorarea emoțiilor umane ext ...
-
O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare
O companie de familie ungara se pregatește sa deschida o mina de sare la Valea Florilor, judetul Cluj, dupa ce a caștiga ...
-
Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite ca va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar insemna pract ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos
Datele financiare publicate de Banca Naționala a Romaniei, dupa ce a primit raportarile de la Ministerul Finanțelor ale ...
-
CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale
Începand de anul viitor, cardul național de sanatate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea e ...
-
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii
O audiere recenta la Capitol Hill a readus in atenție misterul OZN-urilor, dupa ce un fizician implicat in proiecte secr ...
-
Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie
În anul 2023 speranța medie de viața in UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viața tot cre ...
-
Alege salteaua ideală pentru un somn fără insomnii
Un somn odihnitor este fundamentul unei vieți sanatoase, iar alegerea saltelei potrivite joaca un rol crucial in preveni ...
-
DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel
Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul platește", cel mai mult urmand sa plateasca cei cu mașini mai ...
-
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar
Analiza unui meteorit antic sugereaza ca planetele formate din roci, atat cele apropiate, cat și cele mai indepartate de ...
-
Cea mai spectaculoasă lună plină a verii, „Luna Sturionului", se vede sâmbătă
Luna plina din august, cunoscuta sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi vazuta in noaptea de sambata spre d ...
-
Trăim zorii unei crize de proporții: Europa ar putea fi lovită direct de deciziile lui Trump; prețul aurului atinge un nou maxim istoric
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pe ...
-
Mutare surpriză a lui Donald Trump, pentru Vladimir Putin: S-ar putea trezi față în față cu Zelenski, la marea întâlnire din Alaska
Casa Alba ia in calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programa ...
-
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie
Alternarea intre mersul rapid și cel lent este potrivita in special pentru persoanele care nu fac multa mișcare in mod r ...
-
Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei
Casa Regala a Romaniei nu a avut nicio reacție dupa decesul lui Ion Iliescu, nici macar un mesaj de complezența cum au t ...
-
Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului
Dupa scumpirile intrate in vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge sa plateasca, ...
-
Unde trebuia sa fie de fapt inmormantat Ion Iliescu: Totul era pregătit
Ion Iliescu a incetat din viața marți, 5 august 2025, la varsta de 95 de ani. A fost inmormantat joi, 7 august, in Cimit ...
-
Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
Un focar major de virus chikungunya, transmis prin ințepatura țanțarilor, a declanșat masuri de carantina in China și at ...
-
Ca in Biblie: Marea Galileei s-a înroșit ca pe vremea lui Moise când fenomenul a fost interpretat ca "semn rău"
Marea Galileei, cea care apare și in Biblie, a devenit sangerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea b ...
-
Prețurile vor exploda până-n cer: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport
Un incendiu de vegetație izbucnit in nord-vestul Turciei a forțat autoritațile sa inchida traficul maritim prin stramtoa ...
-
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA-Rusia pentru pace în Ucraina
Actiunile principalelor companii europene din industria de aparare au scazut miercuri, contrar evolutiei generale poziti ...
-
România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră
Saptamana trecuta, Romania a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energ ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu