"Furtuna uscată", noul fenomen apocaliptic: Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă. Trăznetele produc masive incendii la sol

Un peisaj apocaliptic de caniculă: peste care se abat nori negri și fulgere amenințătoare, dar fără ca vreo picătură de ploaie să atingă pământul. Acesta este scenariul furtunilor uscate, un fenomen meteorologic real și periculos, adesea trecut cu vederea, dar care își face resimțită prezența în verile toride.

O furtună uscată se formează ca orice furtună obișnuită, dar precipitațiile se evaporă înainte de a ajunge la sol, traversând un strat de aer fierbinte și uscat. Fenomenul vizibil poartă numele de 'virga', adică dâre de ploaie care dispar în aer, semn al unui potențial pericol, notează Euronews. Căldura extremă nu doar pregătește atmosfera pentru formarea furtunilor, ci și usucă vegetația până la punctul în care orice scânteie o poate aprinde. În lipsa ploii, fulgerele devin surse directe de incendii.

Totul se petrece pe repede înainte. Fulgerul uscat poate aprinde instantaneu vegetația, vânturile violente ce depășesc 120 km/h pot alimenta rapid incendiile, iar fumul și praful pot compromite calitatea aerului la sute de kilometri distanță. În contextul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură, acest tip de furtună devine din ce în ce mai frecvent și mai periculos. În Europa, valurile de căldură extremă au favorizat izbucnirea unor incendii devastatoare.

În Spania și Portugalia, temperaturile au depășit 40°C, iar în Grecia au fost raportate șapte incendii majore, inclusiv în apropierea insulelor turistice. În America de Nord, Canada se confruntă cu a doua cea mai gravă sezon de incendii din istorie, cu peste 470 de focare active și 7,25 milioane de hectare arse. În Statele Unite, Colorado a mobilizat peste 1.000 de pompieri pentru a combate două incendii majore, iar în California, focul Gifford a ars aproape 120.000 de acri.