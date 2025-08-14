Filmele SF-Horror devin realitate: Iepuri Frankenstein arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază că poate trece la om

Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemănătoare cu coarne, ar putea părea desprinse dintr-un film de groază. Aceste creaturi blănoase sunt infectate cu un virus.

Iepurii de câmp observați recent în Fort Collins sunt infectați cu virusul papiloma Shope, care provoacă excrescențe asemănătoare cu negii, care ies în afară din fața lor ca niște coarne metastazate. Fotografiile virale au inspirat o serie de porecle, printre care „iepurașii Frankenstein", „iepurii demonici" și „iepurii zombi". Afecțiunea lor nu este nimic nou, virusul inspirând folclorul antic și alimentând cercetarea științifică cu aproape 100 de ani în urmă.

Virusul a influențat probabil mitul vechi de secole al jackalope-ului din America de Nord, care povestea despre un iepure cu coarne sau cornuri, printre alte animale. Boala la iepuri a contribuit, de asemenea, la cunoștințele oamenilor de știință despre legătura dintre viruși și cancer, cum ar fi virusul papiloma uman care provoacă cancerul de col uterin. Virusul care afectează iepurii a fost numit după dr. Richard E. Shope, profesor la Universitatea Rockefeller, care a descoperit boala la iepurii de câmp în anii 1930.