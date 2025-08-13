Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
Postat la: 13.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Sistemul antirachetă Golden Dome, proiect emblematic al administrației Trump, va fi alcătuit din patru straturi integrate - unul spațial și trei terestre - și va include 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate în SUA continentală, Alaska și Hawaii.
Conceput să ofere o protecție împotriva rachetelor balistice, sistemul se inspiră din Iron Dome al Israelului, dar este semnificativ mai complex, cu interceptoare de generație următoare, radare avansate și posibile lasere, și se estimează că va costa 175 de miliarde de dolari. Golden Dome va introduce, de asemenea, o nouă bază de lansare în Midwest (n.r. centrul SUA) și va urmări interceptarea rachetelor în faza de propulsie, utilizând atât vehicule spațiale, cât și sisteme modulare terestre pentru o apărare flexibilă și rapid implementabilă, arată Reuters.
Detaliile au apărut într-o prezentare făcute de Pentagon în fața a 3.000 de oameni, reprezentanți ai unor companii din industria de apărare. Încă planează incertitudini asupra arhitecturii de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptoare, stații terestre și amplasamente de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă stabilit.
Generalul Forțelor Spațiale Michael Guetlein, confirmat luna trecută să conducă proiectul Golden Dome, are la dispoziție 30 de zile de la confirmarea sa din 17 iulie pentru a forma o echipă, încă 60 de zile pentru a livra un proiect inițial al sistemului și 120 de zile pentru a prezenta un plan complet de implementare, inclusiv detalii despre satelit și stația terestră, au declarat pentru Reuters persoane informate cu privire la un memoriu semnat de secretarul Apărării, Pete Hegseth.
„Au mulți bani, dar nu au încă o țintă privind costurile", a declarat un oficial american. Până acum, Congresul a alocat 25 de miliarde de dolari pentru Golden Dome în cadrul proiectului de lege privind taxele și cheltuielile al lui Trump, adoptat în iulie. Alte 45,3 miliarde de dolari sunt destinate Golden Dome în cererea sa de buget prezidențial pentru 2026.
Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Golden Dome se inspiră din Iron Dome al Israelului, dar este semnificativ mai mare datorită zonei pe care va trebui să o protejeze și complexității datorate amenințărilor variate cu care se va confrunta. Arhitectura sistemului este formată din patru straturi integrate: un strat de detectare și direcționare spațială pentru avertizarea și urmărirea rachetelor, precum și pentru "apărarea antirachetă" și trei straturi terestre, constând din interceptoare de rachete, rețele radar și, eventual, lasere.
O surpriză a fost un nou câmp mare de rachete - aparent în centrul SUA, conform unei hărți conținute în prezentare - pentru Interceptoarele de Generație Următoare (NGI), fabricate de Lockheed Martin, și ar face parte din „stratul superior" alături de sistemele Aegis (n.r. ca la Deveselu) și THAAD, care sunt tot fabricate de Lockheed.
NGI este racheta modernizată pentru rețeaua de radare, interceptori și alte echipamente GMD (Ground-Based Midcourse Defense) - în prezent principalul scut antirachetă pentru a proteja Statele Unite de rachetele balistice intercontinentale din partea statelor ostile. SUA operează baze de lansare GMD în sudul Californiei și Alaska. Acest plan ar adăuga o a treia bază în Midwest pentru a contracara amenințări suplimentare.
Alte obstacole tehnice au inclus latența comunicării pe parcursul „lanțului" de sisteme. Contractori precum Lockheed, Northrop Grumman, RTX (n.r. fostă Raytheon) și Boeing au o varietate de sisteme de apărare antirachetă. Compania SpaceX a lui Elon Musk a făcut parte dintr-o licitație pentru contracte Golden Dome alături de producătorul de software Palantir și producătorul de sisteme de apărare Anduril. Pentagonul a declarat că adună informații „de la industrie, mediul academic, laboratoare naționale și alte agenții guvernamentale pentru sprijinirea programului Golden Dome", dar ar fi „imprudent" să publice mai multe informații despre un program în aceste etape incipiente.
Un obiectiv cheie al Golden Dome este de a doborî ținte în timpul „fazei de propulsie", ascensiunea lentă și previzibilă a unei rachete prin atmosfera Pământului. Își propune să plaseze interceptoare spațiale care pot intercepta mai rapid rachetele care sosesc. Prezentarea a subliniat că Statele Unite „au construit atât interceptoare, cât și vehicule de reintrare (n.r. obiecte spațiale care rezistă temperaturilor și forțelor extreme de la reintrarea în atmosferă)", dar nu au construit niciodată un vehicul care să poată face față căldurii reintrării în timp ce vizează o rachetă inamică.
Ultimele linii de apărare, denumite „stratul inferior" și „Apărarea pe zonă limitată", vor include radare noi și sisteme actuale, precum sistemul de apărare antirachetă Patriot și un nou lansator „comun" care va lansa interceptoare actuale și viitoare împotriva tuturor tipurilor de amenințări. Aceste sisteme modulare și relocabile ar fi proiectate pentru a reduce la minimum dependența de locațiile pregătite, permițând implementarea rapidă în mai multe teatre de operațiuni.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România
Departamentul de Stat al SUA consemneaza in raportul sau privind situatia drepturilor omului in Romania in anul 2024, pu ...
-
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm
15% din romani sunt retardați clinic, iar 40% din populația țarii e analfabeta funcțional. Asta spune economistul Andrei ...
-
Înapoi la haiducie. O soluție din bătrâni pentru poporul român oropsit
Folclorul romanesc vechi este o fereastra spre adancurile mentalului colectiv al epocii sale, dar și a noastre, cei care ...
-
Inteligența artificială "generează" noi miliardari într-un ritm record
Potrivit CB Insights, in prezent exista aproape 500 de unicorni legați de inteligența artificiala, adica companii din se ...
-
Tensiune și suspans la masa de joc: Tehnici cinematografice folosite în scenele de jocuri de noroc
De-a lungul istoriei cinematografiei, jocurile de noroc au servit drept inspirație pentru explorarea emoțiilor umane ext ...
-
O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare
O companie de familie ungara se pregatește sa deschida o mina de sare la Valea Florilor, judetul Cluj, dupa ce a caștiga ...
-
Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite ca va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar insemna pract ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos
Datele financiare publicate de Banca Naționala a Romaniei, dupa ce a primit raportarile de la Ministerul Finanțelor ale ...
-
CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale
Începand de anul viitor, cardul național de sanatate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea e ...
-
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii
O audiere recenta la Capitol Hill a readus in atenție misterul OZN-urilor, dupa ce un fizician implicat in proiecte secr ...
-
Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie
În anul 2023 speranța medie de viața in UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viața tot cre ...
-
Alege salteaua ideală pentru un somn fără insomnii
Un somn odihnitor este fundamentul unei vieți sanatoase, iar alegerea saltelei potrivite joaca un rol crucial in preveni ...
-
DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel
Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul platește", cel mai mult urmand sa plateasca cei cu mașini mai ...
-
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar
Analiza unui meteorit antic sugereaza ca planetele formate din roci, atat cele apropiate, cat și cele mai indepartate de ...
-
Cea mai spectaculoasă lună plină a verii, „Luna Sturionului", se vede sâmbătă
Luna plina din august, cunoscuta sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi vazuta in noaptea de sambata spre d ...
-
Trăim zorii unei crize de proporții: Europa ar putea fi lovită direct de deciziile lui Trump; prețul aurului atinge un nou maxim istoric
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pe ...
-
Mutare surpriză a lui Donald Trump, pentru Vladimir Putin: S-ar putea trezi față în față cu Zelenski, la marea întâlnire din Alaska
Casa Alba ia in calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programa ...
-
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie
Alternarea intre mersul rapid și cel lent este potrivita in special pentru persoanele care nu fac multa mișcare in mod r ...
-
Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei
Casa Regala a Romaniei nu a avut nicio reacție dupa decesul lui Ion Iliescu, nici macar un mesaj de complezența cum au t ...
-
Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului
Dupa scumpirile intrate in vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge sa plateasca, ...
-
Unde trebuia sa fie de fapt inmormantat Ion Iliescu: Totul era pregătit
Ion Iliescu a incetat din viața marți, 5 august 2025, la varsta de 95 de ani. A fost inmormantat joi, 7 august, in Cimit ...
-
Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
Un focar major de virus chikungunya, transmis prin ințepatura țanțarilor, a declanșat masuri de carantina in China și at ...
-
Ca in Biblie: Marea Galileei s-a înroșit ca pe vremea lui Moise când fenomenul a fost interpretat ca "semn rău"
Marea Galileei, cea care apare și in Biblie, a devenit sangerie, la fel ca pe vremea lui Moise și amintesc de povestea b ...
-
Prețurile vor exploda până-n cer: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport
Un incendiu de vegetație izbucnit in nord-vestul Turciei a forțat autoritațile sa inchida traficul maritim prin stramtoa ...
-
Oprirea războiului nu aduce profit! Scad acțiunile companiilor europene de apărare, pe fondul zvonurilor unui posibil acord SUA-Rusia pentru pace în Ucraina
Actiunile principalelor companii europene din industria de aparare au scazut miercuri, contrar evolutiei generale poziti ...
-
România suspectează un mare sabotaj al Rusiei: Au contaminat țițeiul și au generat o criză de proporții în țara noastră
Saptamana trecuta, Romania a primit un lot contaminat de țiței din Azerbaidjan, ceea ce a dereglat serios sistemul energ ...
-
Noua mutatie a COVID-19 lovește de data asta copiii - cazurile cresc alarmant în spitale
INSP semnaleaza o creștere semnificativa a cazurilor de COVID-19 tratate in spitalele de specialitate, comparativ cu inc ...
-
Descoperire fabuloasa a roverul Curiosity al NASA: imagini cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte
Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucata de coral pe planeta Marte. Obiectul ...
-
Bolojan trage frâna de mână în constructia autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Premierul Ilie Bolojan a avut astazi o reacție cel puțin ambigua la avertismentul constructorului roman ca va reduce rit ...
-
Guvernul a lăsat un milion de pensionari amărâți fără bani din cauza situației economice a României. Recalcularea pensiilor a picat in vreme ce pensiile speciale sunt bine-merci
Promisiunea de recalculare a pensiilor pentru un milion de romani nu va fi onorata. Statul nu mai are bani, iar lipsa fo ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu