AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă

Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat şi implementat la scară largă Inteligenţa Artificială (IA) în aproape toate iniţiativele, însă doar o treime dintre acestea dispun de măsuri de control adecvate pentru modelele actuale dedicate noii tehnologii.

Conform unei cercetări globale, 99% dintre liderii executivi au declarat că sunt "cel puţin pe cale" de a implementa pe scară largă IA, în timp ce aproape două treimi (63%) consideră că sunt pe aceeaşi lungime de undă cu consumatorii în ceea ce priveşte percepţiile referitoare la inteligenţa artificială şi utilizarea acesteia. Printre preocupările exprimate se numără măsura în care organizaţiile nu îşi asumă responsabilitatea în situaţiile de utilizare negativă a inteligenţei artificiale (58% dintre consumatori, faţă de 23% dintre executivi), precum şi nerespectarea de către organizaţii a politicilor şi reglementărilor privind inteligenţa artificială (52% dintre consumatori, faţă de 23% dintre executivi).

În rândul liderilor executivi, directorii generali (CEO) manifestă un scepticism şi o prudenţă mai pronunţate, fiind constant cel mai puţin înclinaţi să afirme că organizaţiile lor dispun de măsuri de control solide cu privire la Inteligenţa Artificială. Astfel, 18% din totalul celor chestionaţi afirmă că organizaţia lor dispune de măsuri de control robuste pentru echitatea şi imparţialitatea IA, comparativ cu media de 33% la nivelul tuturor executivilor. În plus, doar 14% dintre directorii generali sunt de părere că sistemele lor de inteligenţă artificială respectă reglementările, în comparaţie cu 29% dintre colegii lor din conducerile executive.

Nivelul mediu de preocupare în rândul directorilor generali faţă de principiile utilizării adecvate a inteligenţei artificiale este de 38%, sub nivelul mediu în rândul consumatorilor (53%), dar semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat în cazul celorlalte funcţii de conducere, care variază între 23% şi 28%. Deşi liderii executivi cred pe deplin în potenţialul tehnologiei, aproximativ jumătate dintre aceştia recunosc că este dificil să elaboreze sisteme de guvernanţă pentru actualele tehnologii de inteligenţă artificială şi că sistemele existente nu sunt pregătite pentru următoarea generaţie de tehnologii de inteligenţă artificială. 50% dintre organizaţii realizează investiţii semnificative în elaborarea unor cadre de guvernanţă pentru riscurile acestor tehnologii emergente în domeniul inteligenţei artificiale.

Cât priveşte viitorul, aproape toţi liderii executivi se aşteaptă să utilizeze tehnologii emergente de inteligenţă artificială în următorul an. În ciuda faptului că, la ora actuală, trei sferturi (76%) dintre companii folosesc sau intenţionează să utilizeze IA autonomă în următorul an, doar 56% sunt familiarizate cu riscurile asociate. Discrepanţe şi mai mari se înregistrează în alte domenii emergente, cum ar fi generarea de date sintetice, unde 88% dintre companii utilizează deja această tehnologie, însă doar 55% sunt conştiente de riscuri.