Printre initiații planetei avem si noi unul. Foarte important. Cine a fost, de fapt, Zalmoxis?

Zalmoxis. Un profet, un inițiat, un zeu coborât printre oameni sau doar un om ce a atins o treaptă spirituală atât de înaltă încât a fost confundat cu o divinitate? Bine, unii dintre voi o să spuneți că pe vremea aia oricine urma "cursurile" uneia din "școlile misterelor", alea de prin Egipt, Babilonia, Grecia, Tibet (un fel de Harvard sau Oxford ale zilelor noastre)... putea parea zeu pe langă ceilalți. Nu e chiar așa. Acolo nu intra oricine si nu absolvea orice doritor.

Scrierile vechi îl prezintă pe Zalmoxe / Zalmoxis ca un învățător dacic, dar și ca un nemuritor, un „zeu" care a coborât printre oameni nu să-i înspăimânte, ci să le ofere o viziune complet nouă asupra existenței. Filosofii greci erau bulversați de el. Pitagora l-ar fi întâlnit. Herodot îl menționează, dar cu o umbră de teamă. Dar ce-l face atât de special pe Zalmoxis? A fost pregătit, se pare, așa cum v-am spus, în școlile misterelor egiptene și babiloniene, locurile alea in care au coborât "zeii" cu navele lor, locuri în care erai „dezbrăcat" de identitatea ta umană și transformat prin ritualuri de moarte simbolică și renaștere. Se spune că a stat ani de zile în Egipt, unde a învățat arta vindecării, inițierea în tăcere, misterele vibrațiilor și tainele sufletului după moarte.

Întors în Dacia, nu s-a comportat ca un conducător, ci ca un maestru spiritual. A învățat oamenii că moartea nu e sfârșit, ci o poartă. Că sufletul e etern și că frica e singura închisoare reală. Legenda spune că a stat trei ani într-o peșteră, „mort" pentru lume, retrăgându-se în adâncul Pământului. Unii cred că acest act a fost o simulare a morții. Alții - că a fost teleportat sau dus într-o lume interioară, poate chiar în Agartha. Când a revenit, era altul. Metamorfozat. O ființă iluminată care vorbea despre nemurire ca despre o stare de fapt, nu ca despre o promisiune mistică.

Era un trimis? Sau un cautător care a reușit? Tot mai mulți ezoteriști susțin că Zalmoxis nu era un simplu inițiat, ci parte a unui program spiritual planetar, trimis - poate chiar creat - de o civilizație extraterestră sau intraterestră care veghea asupra evoluției omenirii. Era un „fiul al stelelor", un adept de rang înalt în marile lanțuri de cunoaștere universală. Mesajul lui central era tulburător de simplu: "Nu te teme. Trăiește curajos. Moartea nu e decât o iluzie. Tu ești mai mult decât carne."

A fost ucis? S-a retras? S-a înălțat? Nimeni nu știe exact. Dar vibrația numelui lui persistă ca o rană vie pe trupul unei istorii amputate de Adevăr. Dacii nu îl venerau cu teamă. Erau convinși ca el e în ceruri cu convingerea că acolo ajung și ei. Zalmoxis nu a venit să creeze o religie. A venit să le amintească oamenilor că sunt ființe cosmice într-un exil temporar.

Mădălin Ionescu