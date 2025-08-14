Ministerul Finanțelor vehiculează un proiect de lege de amnistie fiscală mascată a corporațiilor care practică optimizarea fiscală (care este un fel de trans-evaziune fiscală, adică o evaziune fiscală care nu se identifică drept bărbat, ci pisică). În loc de impozitul suplimentar de 1% pe cifra de afaceri, Ministerul Finanțelor propune un impozit de 16% pe suma reprezentând optimizarea fiscală dintr-un an.

În august 2023 circula o listă de 100 de corporații care făceau în România cifre de afaceri de zeci de miliarde de lei anual, dar erau pe zero profit sau chiar pe pierderi, deci nu achitau impozit și, de regulă, nu virau tva pentru livrările din România. De ce? Pentru că aveau costuri fictive foarte mari cu serviciile de "consultanță" și alte invenții de coafură contabilă importate din Austria, Germania, Franța, Olanda, Italia. Nu s-a schimbat nimic în bine de atunci. Dimpotrivă, lucrurile stau cu siguranță mult mai rău azi.

Un impozit de 1% pe o cifră de afaceri de 10 miliarde înseamnă 100 de milioane. Un impozit de 16% pe o optimizare fiscală de 500 de milioane de lei înseamnă 80 de milioane. Restul de 420 de milioane, optimizat fiscal, pleacă sănătos în străinătate. Prin aplicarea fără dublă măsură a legii de azi, impozitele pe profit și dividend ar fi fost mult mai mari. Plus că suma de 500 de milioane ar fi fost confiscată, ca venit ilicit.

Proiectul MF este nu doar o amnistie mascată a unei evaziuni fiscale. Este și o amnistie instantanee a unor fapte de corupție. Dacă există o optimizare fiscală de 500 de milioane este evident că avem de-a face cu șpăgi de lăcomie (nu șpăgi de supraviețuire, pe care le plătea „bietul" Anastasiu) și cu alte forme de comerț cu indulgențe și influențe. Toți mituitorii și mituiții scapă de pedepse, alături de optimizatorul fiscal...

Un astfel de proiect nu e altceva decât o invitație la șpagă și evaziune fiscală. Este aberant, dar pare că austeritatea bolojaniană nu e altceva decât o rapidă ștergere a urmelor și vinovățiilor celor care au dus România pe marginea prăpastiei. Iar aceștia nu sunt suveraniștii, conservatorii, negaționiștii, extremiștii sau putiniștii. Sunt afaceriștii și optimizatorii fiscali/judiciari pro-europenii.

Gheorghe Piperea