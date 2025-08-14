O invitație la șpagă și evaziune fiscală
Postat la: 14.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministerul Finanțelor vehiculează un proiect de lege de amnistie fiscală mascată a corporațiilor care practică optimizarea fiscală (care este un fel de trans-evaziune fiscală, adică o evaziune fiscală care nu se identifică drept bărbat, ci pisică). În loc de impozitul suplimentar de 1% pe cifra de afaceri, Ministerul Finanțelor propune un impozit de 16% pe suma reprezentând optimizarea fiscală dintr-un an.
În august 2023 circula o listă de 100 de corporații care făceau în România cifre de afaceri de zeci de miliarde de lei anual, dar erau pe zero profit sau chiar pe pierderi, deci nu achitau impozit și, de regulă, nu virau tva pentru livrările din România. De ce? Pentru că aveau costuri fictive foarte mari cu serviciile de "consultanță" și alte invenții de coafură contabilă importate din Austria, Germania, Franța, Olanda, Italia. Nu s-a schimbat nimic în bine de atunci. Dimpotrivă, lucrurile stau cu siguranță mult mai rău azi.
Un impozit de 1% pe o cifră de afaceri de 10 miliarde înseamnă 100 de milioane. Un impozit de 16% pe o optimizare fiscală de 500 de milioane de lei înseamnă 80 de milioane. Restul de 420 de milioane, optimizat fiscal, pleacă sănătos în străinătate. Prin aplicarea fără dublă măsură a legii de azi, impozitele pe profit și dividend ar fi fost mult mai mari. Plus că suma de 500 de milioane ar fi fost confiscată, ca venit ilicit.
Proiectul MF este nu doar o amnistie mascată a unei evaziuni fiscale. Este și o amnistie instantanee a unor fapte de corupție. Dacă există o optimizare fiscală de 500 de milioane este evident că avem de-a face cu șpăgi de lăcomie (nu șpăgi de supraviețuire, pe care le plătea „bietul" Anastasiu) și cu alte forme de comerț cu indulgențe și influențe. Toți mituitorii și mituiții scapă de pedepse, alături de optimizatorul fiscal...
Un astfel de proiect nu e altceva decât o invitație la șpagă și evaziune fiscală. Este aberant, dar pare că austeritatea bolojaniană nu e altceva decât o rapidă ștergere a urmelor și vinovățiilor celor care au dus România pe marginea prăpastiei. Iar aceștia nu sunt suveraniștii, conservatorii, negaționiștii, extremiștii sau putiniștii. Sunt afaceriștii și optimizatorii fiscali/judiciari pro-europenii.
Gheorghe Piperea
-
"Dar noi am furat mai puțin!"
Cand a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat sa opreasca risipirea și jefuirea banului public? ...
-
Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România
Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului in Romania consemneaza in debutu ...
-
Ce vrea Rusia?
a) În UcrainaDemantelarea Ucrainei in actuala forma, transformarea ei intr-un stat marioneta, stat clientelar, sta ...
-
Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!
Voi ați observat ca nicușoriștii au o nevoie patologica de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterinca, se ...
-
Taxele pe salarii să scadă cu 30%. Guvernul să ia bani de la șpăguitori!
Masurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de masuri și cele care urmeaza in Pachetul 2, vor b ...
-
Avatarurile inteligenței artificiale
Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt facuți dupa chipul și asemanarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e t ...
-
Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii
Daca tot nu va era clar pana acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicata de guvern și ASF asiguraților la pensii priv ...
-
Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Scriu la cald despre scelerata manevra a Guvernului Bolojan care vrea sa exproprieze banii deținuți de romani in fonduri ...
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
-
O SINISTRĂ DEZNĂDEJDE
Îmi cer scuze, de la bun inceput, ca am sa va ocup timpul cu un text desprte mine. Parțial mai mult despre mine de ...
-
Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Pe vremea cand Liviu Dragnea a vrut sa modifice la fel regulile privind pensiile private, romanii au ieșit in strada. 17 ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de la Con ...
-
Minciuna că Iliescu, și nu rușii, a reușit salvarea RO de la dezintegrare în 1990, este, culmea, promovată azi de către vechi securiști, unii foști agenți de influență KGB!
Informația ca Ion Iliescu a fost impus ca lider al Romaniei de catre ruși, in 1989 a inceput, in sfarșit, sa circule lib ...
-
Între obligație și considerație, la catafalcul lui Ion Iliescu
Osatura statului roman este cladita pe temelia pusa de Ion Iliescu. Cartea de vizita a Romaniei, credibilitatea și predi ...
-
Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Reziștii se adreseaza la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare in aceeași zi cu inmormantarea l ...
-
Un mediocru longeviv, viclean și norocos, care i-a trădat în mod succesiv pe toți cei ce l-au sprijinit, inclusiv pe români ca popor. Dumnezeu să-l ierte!
Titlul de azi l-am redactat și publicat ieri, la puține minute dupa ce am aflat vestea morții lui Ion Iliescu. Așa mi s- ...
-
Ultimul comunist autentic din Romania
A murit ultimul comunist autentic din Romania. Cel care s-a agatat de comunism si s-a uitat dupa lumina Moscovei pana ca ...
-
Șefa CSM știe că o pensie de 3500 de euro e insuficientă, dar refuză să evalueze nocivitatea activității magistraților români din ultimele decenii!
Dupa decizia fatala și incorecta de ucidere a cuplului Ceaușescu, in decembrie 1989, decizie careia noi, romanii, i-am p ...
-
Bolojan și acoliții săi continuă mătrășirea fostei primărițe din Brusturi
Am prezentat pe larg in acest an execuția politica, mediatica și judiciara la care a fost supusa ex-primarița social-dem ...
-
Jaful din Sănătate. Gura păcătosului de la CNAS adevăr grăiește!
Iata de ce a pus Bolojan cass și pe mațe, iata unde se duc banii din asigurari de sanatate storși de guvern de la mamici ...
-
Lupta pentru primăria București se întețește în plină vară! Care sunt mizele extinse și ce situații politice se pot genera?
Anul trecut, in primavara, am acceptat propunerea lui George Simion de a candida, eu, Cozmin Gușa, ca independent susțin ...
-
Administrația von der Leyen nu este un partner de dialog
Dupa o scurta perioada de surpriza totala, in care toata lumea a incercat sa gaseasca partea buna a acordului comercial ...
-
Fondul „Proprietatea 2”
In ultimile saptamani, fostul ambasador, Adrian Zuckermann, parasit de americani in Romania la terminarea mandatului, co ...
-
Marea finanță occidentală a decis. E cu război, cu UE pusă la cheremul economico-militar. Trump pus cu botul pe labe!
De mai bine de 24 de ore, se analizeaza peste tot, nu doar in lumea occidentala, ci și in cealalta lume geopolitica comp ...
-
Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea
O Biserica inacrita, o Securitate reițita și o Justiție tuta și-au dat mana in republica bolojana de la Oradea in pedeps ...
-
De ce ne sparg kaghebistii via Moldova si de unde pleaca totul? - o scurta poveste
Chestiunea cu Moldova - chiar daca nu pare, ca mediatizare, este una dintre cele mai importante teme ale Romaniei - fie ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. Inclusiv capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea.(I)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de l ...
-
Ne atacă extratereștrii, zice știința main stream. Cică pe fix 3 noiembrie 2025.
E vorba de un obiect intergalactic, care poate fi un asteroid sau o cometa, dar poate fi și nava spațiala, caci are o fo ...
-
Nea Ilie Bolojan, e cu dublă măsură? Pentru Anastasiu, mumă, dar pentru Piedone ciumă?!
Înca din prima clipa de la investire, Guvernul Coaliției Toxice de Guvernare (unde a intrat și USR-ul, dovedind ca ...
-
România după Anastasiu
Dupa ce vom consuma si acest episod sporadic de conserva Rio mare, putem trece linistiti mai departe. Acest personaj era ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu