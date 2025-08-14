De la bătaia de joc la bătaia pe bune: Un bărbat și-a oprit brățara de monitorizare ca să își agreseze soția
Postat la: 14.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Teoretic, odată instalată brățara de monitorizare, agresorul poate fi urmărit de oamenii legii și poate fi ridicat rapid în caz că atacă victima. În practică sistemul poate fi fentat ușor.
Un bărbat din Stăuceni, județul Botoșani, și-a agresat soția, provocându-i leziuni, iar ulterior a dezactivat dispozitivul electronic de supraveghere montat după incident. Polițiștii l-au găsit, miercuri, într-o lizieră, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
Miercuri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au prins și reținut un bărbat de 66 de ani, din comuna Stăuceni, care și-a dezactivat brățara electronică de supraveghere pusă după ce fusese implicat într-un caz de violență în familie.
Marți, soția sa, în vârstă de 56 de ani, a sunat la poliție și a spus că a fost agresată de bărbat, suferind leziuni. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au montat agresorului un dispozitiv de supraveghere electronică. Bărbatul a dezactivat însă brățara, ceea ce a declanșat o alertă în dispeceratul SIME.
Echipajele de poliție l-au găsit pe bărbat într-o lizieră din satul Tocileni. Acesta a fost imobilizat și dus la sediul poliției, iar față de el s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Victima a rămas în siguranță pe tot parcursul intervenției, sub protecția polițiștilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un futurolog celebru face o profeție terifiantă: SUA se va rupe de Europa și începe al Doilea Război Rece al omenirii
Philip Cunliffe, profesor de relații internaționale la University College London, celebru futurolog, face o analiza prin ...
-
Printre initiații planetei avem si noi unul. Foarte important. Cine a fost, de fapt, Zalmoxis?
Zalmoxis. Un profet, un inițiat, un zeu coborat printre oameni sau doar un om ce a atins o treapta spirituala atat de in ...
-
Filmele SF-Horror devin realitate: Iepuri Frankenstein arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază că poate trece la om
Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemanatoare cu coarne, ar putea parea desprinse dintr-un film de gro ...
-
Date oficiale Eurostat: România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii
Economia Romaniei se bazeaza pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastra a avut cea mai mare creșter ...
-
AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat si implementat la scara larga Inteligenta Artificiala ...
-
Austeritatea lui Bolojan: Să rămâna doar multinaționalele care jupuiesc țara - Firmele românești se mută în Bulgaria din cauza taxelor uriașe de la noi
Creșterea anunțata mult prea din scurt a taxelor in aceasta vara a declanșat un adevarat val de nemulțumire in mediul de ...
-
"Furtuna uscată", noul fenomen apocaliptic: Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă. Trăznetele produc masive incendii la sol
Un peisaj apocaliptic de canicula: peste care se abat nori negri și fulgere amenințatoare, dar fara ca vreo picatura de ...
-
Cum va arăta sistemul impenetrabil Golden Dome, cu care Donald Trump vrea să protejeze SUA. Are patru straturi, inclusiv unul spațial
Sistemul antiracheta Golden Dome, proiect emblematic al administrației Trump, va fi alcatuit din patru straturi integrat ...
-
Anularea alegerilor din 2024, consemnată în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România
Departamentul de Stat al SUA consemneaza in raportul sau privind situatia drepturilor omului in Romania in anul 2024, pu ...
-
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm
15% din romani sunt retardați clinic, iar 40% din populația țarii e analfabeta funcțional. Asta spune economistul Andrei ...
-
Înapoi la haiducie. O soluție din bătrâni pentru poporul român oropsit
Folclorul romanesc vechi este o fereastra spre adancurile mentalului colectiv al epocii sale, dar și a noastre, cei care ...
-
Inteligența artificială "generează" noi miliardari într-un ritm record
Potrivit CB Insights, in prezent exista aproape 500 de unicorni legați de inteligența artificiala, adica companii din se ...
-
Tensiune și suspans la masa de joc: Tehnici cinematografice folosite în scenele de jocuri de noroc
De-a lungul istoriei cinematografiei, jocurile de noroc au servit drept inspirație pentru explorarea emoțiilor umane ext ...
-
O companie ungară de familie vrea să deschidă o mină de sare în Transilvania. Concesiunea e în curs de autorizare
O companie de familie ungara se pregatește sa deschida o mina de sare la Valea Florilor, judetul Cluj, dupa ce a caștiga ...
-
Donald Trump șochează SUA: Anunță că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite ca va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar insemna pract ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapa de lemn din primele zile: Tot mai multe firme românești intră pe roșu; profitabilitatea scade vertiginos
Datele financiare publicate de Banca Naționala a Romaniei, dupa ce a primit raportarile de la Ministerul Finanțelor ale ...
-
CONTROL TOTAL. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale
Începand de anul viitor, cardul național de sanatate va fi scos definitiv din uz. Locul lui va fi luat de cartea e ...
-
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte: Cenușii, Nordicii, Insectoizii și Reptilienii
O audiere recenta la Capitol Hill a readus in atenție misterul OZN-urilor, dupa ce un fizician implicat in proiecte secr ...
-
Speranța de viață la vârsta de 65 de ani în UE. România se afla la cea mai mare rata din istorie
În anul 2023 speranța medie de viața in UE a unei persoane de 65 de ani era de 20,2 ani. Speranța de viața tot cre ...
-
Alege salteaua ideală pentru un somn fără insomnii
Un somn odihnitor este fundamentul unei vieți sanatoase, iar alegerea saltelei potrivite joaca un rol crucial in preveni ...
-
DOCUMENT: Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife precum cele din tabel
Impozitul auto va crește conform principiului "Poluatorul platește", cel mai mult urmand sa plateasca cei cu mașini mai ...
-
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar
Analiza unui meteorit antic sugereaza ca planetele formate din roci, atat cele apropiate, cat și cele mai indepartate de ...
-
Cea mai spectaculoasă lună plină a verii, „Luna Sturionului", se vede sâmbătă
Luna plina din august, cunoscuta sub numele de „Luna Sturionului", va putea fi vazuta in noaptea de sambata spre d ...
-
Trăim zorii unei crize de proporții: Europa ar putea fi lovită direct de deciziile lui Trump; prețul aurului atinge un nou maxim istoric
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pe ...
-
Mutare surpriză a lui Donald Trump, pentru Vladimir Putin: S-ar putea trezi față în față cu Zelenski, la marea întâlnire din Alaska
Casa Alba ia in calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programa ...
-
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie
Alternarea intre mersul rapid și cel lent este potrivita in special pentru persoanele care nu fac multa mișcare in mod r ...
-
Casa Regală a tăcut mâlc după decesul lui Ion Iliescu. Una dintre fiicele Regelui Mihai era la grătar când a murit vechiul adversar al tatălui ei și al monarhiei
Casa Regala a Romaniei nu a avut nicio reacție dupa decesul lui Ion Iliescu, nici macar un mesaj de complezența cum au t ...
-
Cu cât s-a scumpit, de fapt, coșul de cumpărături pentru o familie: Cum influențează majorarea TVA-ului
Dupa scumpirile intrate in vigoare la 1 august 2025, o familie cu doi adulți și un copil de doi ani ajunge sa plateasca, ...
-
Unde trebuia sa fie de fapt inmormantat Ion Iliescu: Totul era pregătit
Ion Iliescu a incetat din viața marți, 5 august 2025, la varsta de 95 de ani. A fost inmormantat joi, 7 august, in Cimit ...
-
Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
Un focar major de virus chikungunya, transmis prin ințepatura țanțarilor, a declanșat masuri de carantina in China și at ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu