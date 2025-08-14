De la bătaia de joc la bătaia pe bune: Un bărbat și-a oprit brățara de monitorizare ca să își agreseze soția

Teoretic, odată instalată brățara de monitorizare, agresorul poate fi urmărit de oamenii legii și poate fi ridicat rapid în caz că atacă victima. În practică sistemul poate fi fentat ușor.

Un bărbat din Stăuceni, județul Botoșani, și-a agresat soția, provocându-i leziuni, iar ulterior a dezactivat dispozitivul electronic de supraveghere montat după incident. Polițiștii l-au găsit, miercuri, într-o lizieră, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au prins și reținut un bărbat de 66 de ani, din comuna Stăuceni, care și-a dezactivat brățara electronică de supraveghere pusă după ce fusese implicat într-un caz de violență în familie.

Marți, soția sa, în vârstă de 56 de ani, a sunat la poliție și a spus că a fost agresată de bărbat, suferind leziuni. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au montat agresorului un dispozitiv de supraveghere electronică. Bărbatul a dezactivat însă brățara, ceea ce a declanșat o alertă în dispeceratul SIME.

Echipajele de poliție l-au găsit pe bărbat într-o lizieră din satul Tocileni. Acesta a fost imobilizat și dus la sediul poliției, iar față de el s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Victima a rămas în siguranță pe tot parcursul intervenției, sub protecția polițiștilor.