Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul AI", se teme că tehnologia pe care a ajutat-o să o construiască ar putea distruge omenirea. El a dezvăluit, în schimb, o modalitate inedită prin care oamenii pot supraviețui inteligenței artificiale și pot rămâne dominanți în fața acestor modele.

Hinton avertiza în trecut că există o probabilitate de 10% până la 20% ca modelele de inteligență artificială să distrugă omenirea. Cu toate acestea, recent, el s-a declarat îngrijorat în privința modului în care companiile de tehnologie încearcă să se asigure că oamenii rămân „dominanți" față de sistemele de inteligență artificială „supuse". „Vor fi mult mai inteligenți decât noi. Vor avea tot felul de modalități de a ocoli acest lucru", a spus Hinton în cadrul unei conferințe a industriei din Las Vegas.

„Nașul AI" a avertizat că, în viitor, aceste modele ar putea controla oamenii la fel de ușor cum un adult poate mitui un copil de 3 ani cu bomboane. Pentru a nu forța sistemele de inteligență artificială să se supună oamenilor, Hinton a prezentat o soluție interesantă: integrarea „instinctelor materne" în aceste modele. Un asemenea pas ar face ca modelele „să țină cu adevărat la oameni" chiar și în situația în care tehnologia ar deveni mai puternică și mai inteligentă decât oamenii.

Sistemele de inteligență artificială „vor dezvolta foarte repede două subobiective, dacă sunt inteligente: unul este să rămână în viață... (și) celălalt este să obțină mai mult control", a spus Hinton. „Există motive întemeiate să credem că orice tip de inteligență artificială va încerca să rămână în viață. De aceea este important să cultivăm un sentiment de compasiune pentru oameni", a susținut Hinton.