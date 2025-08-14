Incompetentii de la Hidroelectrica au reusit să piardă 41% din profit în prima jumătate a anului la cel mai mare producator de energie din România

Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut cu 41% în primele șase luni din 2025, la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie. Practic, compania este condusa de niste incompetenti, dupa cum a aratat Ziuanews in mai multe articole de presa.

"Grupul Hidroelectrica înregistrează în primul semestru al anului 2025 rezultate operaţionale şi financiare uşor peste nivelul estimărilor bugetului din 2025. Contextul operaţional dificil, marcat de condiţii hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 27% a producţiei nete de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Recuperarea din trimestrul II 2025 s-a bazat, în principal, pe achiziţia de energie din piaţă. Aceste două tendinţe majore - reducerea producţiei proprii pe fondul secetei severe şi creşterea nivelului achiziţiilor de energie din piaţă - reprezintă contextul determinant al transformării: de la un model construit aproape exclusiv pe producţia hidro proprie, compania evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate din piaţă pentru a susţine evoluţia livrărilor şi poziţia competitivă ca furnizor", conform raportului companiei.

Veniturile au scăzut în primele şase luni ale acestui an cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, la 4,315 miliarde lei „Veniturile au totalizat 4,315 miliarde lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 41% şi o marjă netă de 37%, ceea ce reflectă diminuarea avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul scăzut al producţiei hidro proprii. Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare au influenţat nivelul marjelor", precizează compania.

În prima jumătate a acestui an, producţia netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% faţă de semestrul 1 din 2024. „După un început de an marcat de o reducere accentuată a producţiei, pe fondul condiţiilor hidrologice nefavorabile, respectiv o perioadă de secetă hidrologică severă, cu un debit mediu al Dunării în trimestrul I 2025 de doar 4.257 mc/s, în scădere cu aproximativ 40% faţă de perioada similară a anului 2024, compania a reuşit o recuperare semnificativă în trimestrul 2, susţinută în special de achiziţii de energie şi de atenuarea scăderii producţiei", se menţionează în raportul companiei.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică din România şi principalul furnizor de servicii de sistem din România, cu un rol esenţial în securitatea Sistemului Energetic Naţional (SEN). Societatea deţine şi exploatează 188 de centrale hidroelectrice şi microhidrocentrale (inclusiv cinci staţii de pompare), cu o capacitate totală instalată de producere a energiei hidroelectrice de circa 6,3 GW şi un parc eolian cu o putere instalată totală de 108 MW. Societatea are 7 sucursale hidroelectrice şi o sucursală care administrează parcul eolian Crucea. Compania are o capitalizare de 54,96 miliarde lei. Începând cu data de 12 iulie 2023, acţiunile emise de către societate se tranzacţionează pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.