Adeverinta de vaccinare contra COVID-19 disponibila online. Cum poate fi descarcata

​SUA ar plănui o serie de contraatacuri "secrete" asupra unor sisteme web ruseşti ca răspuns la operațiunea SolarWinds, potrivit unor informații publicate de cotidianul New York Times. De partea cealaltă a baricadei, Kremlinul, care a negat mereu că s-ar fi aflat în spatele uneia dintre cele mai mari operațiuni împotriva unor instituții americane, se declară îngrijorat.

Adelina Pestritu este cel mai puternic influencer din Romania, vedeta castigand titlul Best Romanian Influencer la E! People's Choice Awards. Meseria de influencer este una dintre cele mai ravnite in ultima vreme, deoarece se poate castiga foarte bine din ea, facand lucruri chiar si exclusive online.

Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedintele Comitetului National pentru Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) a afirmat ca vaccinul AstraZeneca, fata de care exista o reticenta a populatiei, este chiar mai eficient pentru formele grave de COVID-19 decat serul Pfizer.

Persoanele care s-au vaccinat cu doua doze de ser anti-COVID pot descarca adeverinta de vaccinare, in format electronic, direct din Registrul Electronic National al Vaccinarilor, a declarat seful Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita.

In ciuda scandalurilor din ultima vreme privind promovarea unor oameni total nepregatiti in functii cheie ale statului, se pare ca Partidul National Liberal nu se invata minte si incearca sa promoveze un nou neavenit, de aceasta data la conducerea Garzii Nationalede Mediu - in functia de Comisar General Adjunct.