Alexandru Rafila, criza de ras in timpul unei emisiuni la auzul ultimelor declaratii facute de Nelu Tataru

Profesorul Alexandru Rafila a suferit o criza de ras in timpul emisiunii moderate de Marius Tuca, marti seara, 4 august, dupa ce a auzit ultimele declaratii facute de ministrul Sanatatii Nelu Tataru la TVR.

Marius Tuca i-a citit lui Alexandru Rafila urmatoarele declaratii: "Suntem pe acel trend crescator, dar scazand ca si intensitate a cresterii numarului de cazuri de la o zi la asta - nu suntem in scadere - suntem in momentul in care, daca respectam urmatoarele saptamani niste lucruri, ar trebui sa ajungem la un platou." si "Inca este primul val, dar noi nu putem transforma acest prim val intr-un val cu doua cocoase. Putem face o a doua cocoasa care poate fi mai violenta decat prima, in conditiile in care daca atunci actiona un instinct de conservare, acum parca acest instinct de conservare este dat la o parte de concetatenii nostri." Profesorul Alexandru Rafila nu si-a putut stapani rasul pentru cateva minute, in timp ce prezentatorul ii citea aceste declaratii.