Alexandru Rafila: Masca să fie purtată în zonele aglomerate, identificate de autoritățile locale.

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, este de acord cu măsura care ar putea fi luată de guvernul Orban, privind obligativitatea purtării măștii de protecție în unele spații deschise și aglomerate.

„Da, sunt de acord pentru că ea se aplică în foarte foarte multe țări, de exemplu, în Spania se poartă și unde nu e aglomerație. De ce purtăm mască în spații deschise? Nu purtăm mască în spații deschise decât acolo unde acea distanțare fizică de 1,5 m nu este posibilă. Dacă ai pe o suprafață de 1000 de metri pătrați, 1000 de persoane, nu este posibilă distanțarea la 1,5 metri pentru că suprafața, în mod evident, este prea mică. Această măsură cred că ar trebui aplicată în funcție de, nu neapărat să se întâmple la nivel național, ci în zonele aglomerate care sunt identificate de autoritățile locale și în intervalele de timp în care sunt aglomerate. Dacă cineva se plimbă într-un parc de la 10 seară încolo, e puțin probabil să existe o aglomerație care să pună pe cineva în pericol. Dar probabil că la ora 14, aglomerația poate fi suficient de mare încât să impună utlizarea măștii. Atunci lucrurile se pot adapta, dar implicarea și participarea autorităților locale cred că este unul dintre elementele care poate duce la rezolvarea acestei probleme, cu o condiție: să nu fie partizane sau să fie partizanele sănătății comunității pe care o conduc. Pentru că dacă vor exista la nivelul autorităților locale păreri divergente, atunci se ajunge din nou la acea senzație de neîncredere și de ineficientă a măsurilor.

Dar repet, cum explicăm lucrul asta: dacă mesajul o să fie: „nu vă ajunge că ne obliogați să purtăm mască în spații închise, acum ne forțați să purtăm și pe stradă", sigur că este un mesaj distructiv, nu o să prindă aproape la nimeni. Dar dacă spunem că, „uite, avem comunități sănătoase pentru că majoritatea locuitorilor poartă mască și în mijloacele de transport și în zonele închise și cele câteva cazuri care au apărut, au apărut pentru că în zonele aglomerate, oamenii sunt prea apropiați. Și acolo unde suntem prea apropiați, într-un anumit interval de timp, este bine să purtăm mască". Oamenii trebuie solidarizați, nu trebuie ostilizați", a declarat Rafila la Digi24.

Referitor la purtarea măștilor pe plajă, medicul Rafila nu este convins de posibilitatea implementării acestei măsuri: „Masca la plajă, nu știu, nu înțeleg procedura. Dar, probabil că există un argument. Cred că mai degrabă în zonele foarte aglomerate, de faleză, în zonele comerciale, în aer liber. Acum, la plajă, să porți masca nu știu dacă e posibil. Nu am comentarii legate de acest subiect, nu m-am gândit la el suficient".

Rafila a precizat că Italia, țară grav lovită de pandemie, a devenit precaută după tragedia prin care a trecut în aceste luni. „Noi nu am avut de ce să ne speriem, pentru că lucrurile au fost ţinute sub control şi am crezut că în momentul în care s-a ridicat starea de urgenţă nu mai trebuie să facem altceva, decât să revenim la o activitate sau la o viaţă normală. Noi putem să revenim, nu e niciun fel de problemă, cu un foarte mic efort şi cu un foarte mic efort de înţelegere a motivului pentru care respectăm aceste măsuri care nu sunt doar legate de protecţia individului, sunt legate de protecţia comunităţii, sunt legate de funcţionarea economiei pentru că toate astea sunt legate între ele, nu sunt lucruri separate", a spus Rafila la același post de televiziune.

Rafila nu poate preciza exact când se va opri trendul crescător al infectărilor cu coronavirus: „Nu ştiu să vă răspund. Dacă nu se schimbă câteva lucruri importante în ceea ce priveşte abordarea din perspectiva sănătăţii publice şi din perspectiva mesajelor care se transmit oamenilor, cred că nu avem foarte multe motive să credem că acest trend se schimbă".

Masca de unică folosință își pierde proprietățile de protecție, dacă este reutilizată, semnalează medicul infecționist Carmen Dorobăț. Masca trebuie ținută într-o pungă sigilată, nu agățată de oglinda retrovizoare, a explicat medicul la Digi24. „Cele mai ieftine, cele mai uşoare, cele mai comode sunt aceste măşti în trei pliuri. Dezavantajul lor este că nu pot fi purtate pentru o perioadă lungă de timp deoarece respiraţia noastră conţine vapori de apă care modifică calitatea materialului şi atunci masca ar putea permite agenţilor infectanţi să pătrundă prin nas în căile respiratorii. Aşa că o îndepărtăm, pentru că nu mai este eficace. După care, obligatoriu, ne spălăm cu apă şi săpun", a explicat Carmen Dorobăţ.