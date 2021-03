Anchetatorul Mihai Belu explica de ce trebuie desfiintata SIIJ ținând cont de Universitatea Craiova

Jurnalistul de investigatii Mihai Belu explica pe pagina sa de facebook ce s-a intamplat in realitate cu sentinta judecatoreasca referitoare la Universitatea Craiova si cum intreg sistemul este subordonat anumitor interese, motiv pentru considera ca e oportuna desfiintarea SIIJ:

Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. "Be gay", "do crime" si "LGBT" sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei.