Andreea Berkhout: Am hotărât să îi ajutăm pe toți copiii care au fost afectați de suspendarea școlii, iar apoi de lipsa organizării predării online

În anul 2016, când am înființat Academia online de limbi străine Andreea Berkhout, nu mi-am imaginat cât de multă rezistență va întâmpina tipul acesta de predare în România. Dacă studenții noștri internaționali au fost de la început deschiși la a li se preda de către profesori prin intermediul laptopului, identificând rapid avantajele, chiar dacă provin din state mai puțin dezvoltate tehnologic, precum cele din Africa, la nivelul țării noastre am fost privită cu reticență.

Trăim vremuri surprinzătoare, având printre cele mai bune conexiuni la internet din lume, dar și unele din cele mai slabe dotări la nivel de unități de învățământ. Același lucru s-a reflectat chiar și recent în greutatea cu care s-a organizat învățatul online de către Ministerul Educației, de la suspendarea cursurilor până în prezent. Noua realitate ne-a arătat într-un mod neașteptat cât de importantă este adaptarea învățământului la mediu online, lucru pe care eu l-am anticipat cu ani în urmă. Inovația este importantă și în acest domeniu.

De-a lungul celor patru ani de predat în spațiul virtual, am reușit sa fac din Academia online un instrument de lucru extrem de valoros pentru cei care susțin examene lingvistice internaționale dificile, fie ele IELTS, Cambridge și OET pentru limba engleză, fie DALF și DELF la franceză, Goethe și TELC la germană. Studenții noștri au apreciat că au putut face lecțiile de oriunde s-au aflat, la universitate, în clinici sau birouri. Nu există momente libere în lecții, pentru ca temele se corectează înainte de oră, nu se mai pierde timp în trafic, iar accesul la profesori cu experiență internațională devine astfel facil. Conceptul de profesor care îți "suflă în ceafă" de pe scaunul de vizavi a început să se perimeze în mediul nostru. Cei mai mulți studenți ne vin prin recomandări, deja se ştie modul nostru de predare, și candidații pregătiți de noi, români sau internaționali, nu s-ar mai întoarce la învățatul clasic sub nicio forma.

Pentru că eram atât de bine pregătiți pentru predarea online, în momentul în care a izbucnit pandemia, am hotărât să îi ajutăm pe toți copiii care au fost afectați de suspendarea școlii, iar apoi de lipsa organizării predării online. Am oferit, încă din prima zi de suspendare a școlii, cursuri gratuite online elevilor de la clasa a 3-a până la a 12-a . Și am continuat să o facem, zi de zi, până acum. Nu ne vom opri din a preda gratuit copiilor până când situația gravă provocată de CoviD-19 nu se va remedia. Ce învață micuții și cei mari în aceste lecții cadou? Limba română, limba engleză, franceză și germană, matematică, istorie, dezvoltare personală și cultura generală, necesare atât pentru examenele școlare, cât și pentru formarea lor pentru viață. Succesul acestor lecții gratuite m-a facut sa decid continuarea lor și după terminarea crizei, pentru copii din mediile defavorizate

Mai mult, când am văzut zâmbetele cursanților noștri mici, care uită în intervalul de timp petrecut cu noi de norul realității destul de demoralizante, mi-am dat seama ca îi putem ajuta și pe bunici să depășească mai ușor perioada de izolare. Așa că am anunțat că începem lecțiile de limba engleză și cu seniorii! Este o experiența extraordinară pentru un profesor să motiveze și să atragă către studiu o categorie de vârsta care are alte priorități, într-o țară în care cultura învățării continue, la orice vârstă, nu este foarte promovată și în care vârstnicii nu sunt suficient valorizați și încurajați.

Nu în ultimul rând, în perioada aceasta, cand oamenii se reorientează profesional, antreprenorii beneficiază și ei de cursuri de limba engleză gratuite cu noi. Am început cu Banking/Finance și ne adaptăm continuu la nevoile lor de învățare.

Una dintre marile bucurii pe care le-am trăit în ultimul timp, în ciuda atâtor lucruri negative care se întâmplă, a fost cooptarea mea în proiectul de traducere a Ghidului Coreei de Sud împotriva CoviD-19. Alături de o echipa minunată de voluntari, medici, cercetători și traducători, am reușit traducerea în timp record a acestuia, pentru a îl oferi mediului medical românesc. Coreea de Sud este țara cu cel mai mare succes la ținerea sub control a virusului ucigaș, iar accesul la codul lor de bune practici ușurează munca eroilor noștri din linia întâi, fie ei medici, asistenți sau farmaciști.

Mă bucur că am putut fi solidari în această perioadă dificilă și că ne-am putut oferi resursele acolo unde a fost nevoie de ele. Cred că prin contribuția fiecăruia dintre noi putem schimba această situație nefericită în una în care descoperim forța comunității, cât de multe lucruri extraordinare putem face prin unitate, creativitate și altruism.

Îi așteptăm cu drag pe cei interesați pe pagina de facebook Andreea Berkhout Academy, unde publicăm săptămânal programul cursurilor gratuite. Tot ce trebuie să facă cei care doresc să se înscrie este să trimită un scurt email la adresa contact@andreeaberkhout.com, în care să precizeze titlul lecției și vârsta sau clasa, după caz.

Andreea Berkhout