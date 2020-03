Anunț important! România a descoperit vaccinul împotriva Covid-19

Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului - OncoGen, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, este primul centru de cercetare în domeniul terapiilor genice cu dotări de ultimă generație din România și singurul de acest tip din Europa de Est care dispune de facilități de cercetare fundamentală și aplicată pentru medicina translațională.

Virgil Păunescu spune că echipa de cercetători, pe care o coordonează, a terminat ieri sinteza vaccinului, iar azi a început deja testele pentru vaccinul împotriva Covid-19.

„Undeva în luna ianuarie când am văzut ce se întâmplă în China noi lucram la o tehnologie care se numește vaccinare personalizată în cancer și aceasta este un pic diferită de vaccinurile clasice. Și am lăsat-o un pic deoparte când am văzut ce se întâmplă în China și am început testele în raport cu acest virus, coronavirusul, mai ales că structura lui a fost publicată pe internet de cercetătorii chinezi și apoi de cei americani. (...)

Noi am extrapolat o cercetare din cancer la vaccinarea împotriva virușilor, în cazul nostru împotriva COVID-19 și am dezvoltat un concept, că nu e vorba numai de o vaccinare cu consecințe mai largi. E un vaccin flexibil care se poate adapta rapid. (...) Dacă îmi cereți un pronostic, eu zic că 90% avem vaccinul", a declarat prof.dr.Virgil Păunescu.