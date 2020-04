Arafat: Inca nu am ajuns la ce e foarte greu. Va fi o perioada ca in razboi

Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca in Romania, la fel ca in orice tara cu transmitere comunitara a virusului SARS-Cov-2, numarul cazurilor de imbolnavire este "cu mult mai mare" decat cazurile diagnosticate, el sustinand ca in Romania "inca greul nu s-a terminat si inca nu am ajuns la ce este foarte greu".

"Ca in orice tara care are COVID si care se raspandeste comunitar, cum este la noi, cazurile existente sunt mult mai multe decat cazurile care sunt confirmate. Sunt multi simptomatici usor si asimptomatici, asta e si motivul pentru care am recomandat sa poarte masca, pentru ca nu ai cum sa ajungi sa confirmi toate cazurile, este imposibil dar clar ca trebuie crescut numarul testelor. Lucrurile vor deveni mai usoare pe parcurs, depinde acum si cum evolueaza lucrurile", a afirmat Raed Arafat sambata seara, la Digi 24.

Pe de alta parte, acesta a precizat ca in Romania nu a trecut perioada cea mai dificila in ceea ce priveste gestionarea epidemiei. "Inca greul nu s-a terminat si inca nu am ajuns la ce este foarte greu. Va trebui sa intelegem ca va fi o perioada ca in razboi pentru ca va creste inca numarul inainte sa scada. (...) Este posibil ca numarul pacientilor de terapie intensiva sa fie in crestere si nu in scadere in perioada urmatoare", a sublniat Arafat.

El a precizat ca perioada grea despre care sustine ca urmeaza depinde foarte mult de comportamentul populatiei, spunand ca impactul major este pe sectiile de terapie intensiva si la unitatile de primiri urgente care au paturi ATI. Medicul mai afirma ca perioada care urmeaza va fi una foarte grea si pentru personalul medical, ca este posibil sa se treaca la orar de lucru de 12 ore cu 12 ore libere, dar si ca este posibil ca alte specialitati sa trebuiasca sa ii ajute pe anestezisti, infectionisti si internisti.

Raed Arafat a precizat ca din discutiile cu medicii italieni a aflat ca realizarea unei analize cu un computer tomograf poate arata prezenta coronavirusului, fara a mai fi nevoie sa se astepte rezultatul unui test PCR. Raed Arafat relateaza de asemenea ca apar teste din ce in ce mai rapide pentru depistarea bolii, care nu dureaza ore, ci doar cateva zeci de minute si se va ajunge ca pacientii sa fie testati pe sectiile spitalelor. "Numarul aparatelor PCR a crescut mult in tara si inteleg ca si numarul testelor este in crestere, asa ca vom depista din ce in cel mai multe cazuri si asta poate sa explice si cresterea numarului cazurilor", a precizat Arafat.