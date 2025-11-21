Armata de comentatori. Cum a transformat inteligența artificială fermele rusești de boți în arme de influență
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Anul 2024 a marcat un punct fără precedent în istoria internetului: pentru prima dată, activitatea roboților online a depășit traficul generat de oameni, potrivit raportului anual Bad Bot Report al companiei Imperva, care monitorizează traficul automatizat de pe internet.
Această creștere spectaculoasă se datorează inteligenței artificiale, care a permis extinderea rapidă și scalabilă a operațiunilor de influență online. Fermele rusești de boți, active de ani de zile în încercarea de a influența opinia publică din Ucraina, s-au transformat astfel în ecosisteme autonome de comentatori automați, capabili să genereze sute de mii de comentarii lunar, fără intervenția umană.
Comentatorii roboți au apărut pe rețelele sociale ucrainene încă din timpul Revoluției Demnității. Atunci, Agenția de Cercetare pe Internet a lui Evgheni Prigojin, cunoscută drept „trolurile lui Olghin", angaja sute de ruși care, contra cost, rescriau știri sau postau comentarii conform unor ghiduri transmise de sus.
Astăzi, aceste metode par depășite: avatarele sunt generate de AI, iar roboții discută online mai convingător decât mulți oameni. Generativul AI a înlocuit angajații din birourile din Sankt Petersburg, oferind o muncă mai rapidă și mai ieftină, fără pauze sau concedii. Astfel, campaniile de influență pot depăși granițele regionale și lingvistice, atingând audiențe mult mai mari.
În vara acestui an, echipele OpenMinds și DFRLab, specializate în analiza dezinformării, au identificat peste 3.600 de roboți activi în canale Telegram din teritoriile ocupate ale Ucrainei. În mai puțin de 18 luni, aceștia au publicat peste 316.000 de comentarii menite să legitimizeze ocupația. Aproximativ un sfert dintre comentarii erau unice, deși mesajele promovate erau similare: elogii pentru Putin și armata rusă, demonizare a președintelui Zelenski și susținere a autorităților de ocupație.
Un singur bot putea posta zilnic în zeci de canale, acoperind subiecte diverse, de la cultură la alimentarea cu electricitate și apă. Într-un caz documentat, un utilizator anonim a postat 1.449 de comentarii în 65 de canale în doar o zi, fiind ulterior blocat de Telegram pentru activitate excesivă.
Roboții au început să imite comportamentul uman - postând în orele active și evitând nopțile - ceea ce face identificarea lor tot mai dificilă pentru moderatori și utilizatori.
Aceeași tehnologie a fost folosită și în Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2024. Aproximativ 500 de roboți au generat peste 80.000 de comentarii în limba rusă și română, promovând partide prorusești, denigrând guvernul și îndemnând la proteste. Analiza a arătat că peste 75% dintre acești roboți erau deja activi în Telegram-ul din Ucraina și Rusia, confirmând conexiunea cu aceleași ferme rusești de boți.
În Moldova, algoritmii AI au produs comentarii în proporție de 95% unice și adaptate fiecărui post, ceea ce le-a făcut mult mai convingătoare decât textele standardizate utilizate anterior. Cu toate acestea, algoritmii mai fac greșeli, de exemplu asociind comentarii irelevante unor postări despre vreme sau infrastructură.
Procesul este simplu în principiu: un algoritm monitorizează rețelele sociale, identifică postările relevante și generează comentarii adaptate temei fiecărui mesaj, fără a necesita intervenție umană constantă. Cea mai dificilă parte este învățarea contextului: roboții trebuie să posteze mesaje potrivite sub fiecare tip de conținut, fără a crea contradicții evidente.
Cu cât algoritmul învață din mai multe date, cu atât erorile devin mai rare. Astăzi, majoritatea comentariilor generate de roboți sunt aproape imposibil de diferențiat de cele ale oamenilor, fără a analiza activitatea lor pe mai multe canale.
=Platformele încearcă să limiteze conturile neautentice, dar motivația este redusă: roboții cresc numărul utilizatorilor și veniturile din publicitate. Chiar dacă sunt identificați și șterși, noi conturi pot fi create rapid, ceea ce face ca problema să fie persistentă. Fact-checking-ul nu rezolvă problema, deoarece multe comentarii nu sunt știri false, ci opinii aparent autonome, greu de combătut.
Scopul principal al acestor campanii nu este doar dezinformarea, ci crearea unui consens fals. Comentariile generate de roboți pot crea impresia că majoritatea populației susține anumite poziții, chiar dacă realitatea este diferită.
Specialiștii recomandă informarea publicului despre aceste tehnologii și limitarea interacțiunii cu comentarii anonime sau nemoderate, pentru a reduce eficiența campaniilor de manipulare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Witkoff are nevoie de un psihiatru". Europenii, revoltați de planul lui Trump de a profita de pe urma activelor rusești înghețate
Diplomați și oficiali europeni reacționeaza cu indignare la noile detalii privind planul american de pace, avertizand ca ...
-
Facturile la energie vor rămâne ridicate mulți ani de acum încolo. Ce umflă prețurile, potrivit furnizorilor
Pe final de an, au inceput sa apara numeroase prognoze de preț in ceea ce privește tarifele la energie pentru 2026, dar ...
-
Femeia care a agresat-o pe senatoarea POT pe o stradă din București, declarații despre conflict, înainte să fie reținută. „Este amanta soțului meu de foarte mulți ani"
Femeia care ar fi agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea pe o strada din București a facut declarații imediat dupa ...
-
Zelenski, cu privire la planul de pace propus de SUA: Ucraina are de ales între a pierde un partener major sau a-și pierde demnitatea
Ucraina va trebui sa aleaga intre a pierde un partener major sau a-și pierde propria demnitate, a declarat președintele ...
-
Noile reguli ale SUA: Ţările care promovează diversitatea sau echitatea de gen sau rasială sau subvenționează avortul încalcă drepturile omului
Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme catre toate ambasadele si consulatele americane implicate in intocmirea ra ...
-
Prima rachetă de croazieră produsă în România. Compania Oves Enterprise îşi extinde portofoliul cu racheta Sahara care poate atinge o viteză de 0.85 Mach
Cand Guvernul Romaniei vorbeste despre intarirea industriei romanesti de aprarare sau achizitia prin programul SAFE de d ...
-
Ceva cu totul neașteptat a fost descoperit pe Lună. Apare marea întrebare: Sunt resturi aduse de pe Pământ sau sunt 'de-ale locului'?
O noua analiza a probelor aduse de misiunea Chang'e-6 indica prezența unor particule extrem de mici de rugina de fier in ...
-
Motivul pentru care tot mai mulți oameni se îndrăgostesc de chatboturi. Psihologii sunt îngrijorați de noile relații
Pentru unii oameni, relațiile cu inteligența artificiala au depașit limitele normalitații și au ajuns sa fie la fel de p ...
-
"Era ca bunica mea" - Tânăr român, în centrul unei crime care a șocat Austria: Ruinat de pariuri, ar fi ucis o bătrână ca să pună mâna pe casa ei
Un proces cutremurator se desfașoara in Austria, unde un roman de 28 de ani este judecat pentru uciderea unei femei de 8 ...
-
Elon Musk, definiția narcisismului: Este cel mai inteligent om din istorie și mai în formă decât orice sportiv
Inteligenta artificiala a lui Elon Musk, Grok, le-a spus utilizatorilor ca cea mai bogata persoana din lume este mai int ...
-
COVID-19 - Măsura care ar fi putut salva zeci de mii de oameni în Anglia: "De neiertat"
Aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate in Anglia daca primul lockdown impus la inceputul pandemiei de COVID ...
-
DOCUMENT Planul de pace propus de SUA în Ucraina: Primește garanții de securitate dar cu foarte multe condiții
Planul de pace al președintelui SUA, Donald Trump, pentru Ucraina a fost publicat de deputatul ucrainean Oleksiy Honchar ...
-
Șase zile de ninsori în București! Prognoza AccuWeather de iarnă care îi sperie pe locuitorii Capitalei
Recent, mai multe localitați din Romania au avut parte de ninsori, iar AccuWeather, o companie care furnizeaza prognoze ...
-
Fumatul ocazional rămâne extrem de periculos: Riscuri ridicate de boli cardiace și deces
O analiza a datelor din aproape douazeci de studii pe termen lung arata ca și fumatorii ocazionali au un risc mult mai m ...
-
Operațiunea "Calul Troian", escaladare spectaculoasă: 15 lideri ai grupării reținuți, 12 sub control judiciar. Arsenale întregi, droguri și mașini de lux confiscate
Operațiunea „Calul Troian" de la Constanța, una dintre cele mai ample acțiuni DIICOT din ultimii ani, a intrat joi ...
-
Samsung prins cu mâta-n sac! Aplicația de pe telefoane care nu se poate șterge și colectează date personale non stop
Gigantul Tech Samsung se trezește in mijlocul unui scandal internațional, dupa ce o aplicație preinstalata pe telefoanel ...
-
Planul de pace al SUA: Europenii transmit un mesaj clar că nu vor accepta condiții umilitoare pentru Ucraina
Statele europene se poziționeaza deschis impotriva planului de „pace" susținut de Washington, un proiect care, pot ...
-
CCR blochează temporar majorarea impozitelor locale și a taxelor auto. Legea rămâne în aer până în februarie 2026
Una dintre cele mai controversate inițiative fiscale ale ultimelor luni intra din nou in zona de incertitudine, dupa ce ...
-
ANAF deschide acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu pentru casa lui Iohannis
Statul Roman, prin DGRFP Brașov, a inregistrat la instanta competenta o acțiune prin care solicita obligarea fostului pr ...
-
Trump cedează presiunilor din Congres și semnează legea care obligă la publicarea fișierelor Epstein
Președintele american Donald Trump iși schimba poziția și semneaza legea care obliga DOJ sa publice toate fișierele Epst ...
-
Sondaj INSCOP Bătaie între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
Un sondaj INSCOP efectuat in București ne arata o cursa extrem de palpitanta pentru Primaria Capitalei. Daniel Baluța (P ...
-
A căzut tavanul la Facultatea de Medicină deasupra intrarii principale. Dacă prindea pe cineva il omora pe loc!
Am primit o fotografie la redactie pe adresa de mail, cu tavanul cazut deasupra intrarii principale in incinta Facultati ...
-
Operaţia „Citadela" prin care ruşii au dat o palmă occidentului
Langa Odesa, NATO a construit un centru logistic, de unde conducea operatiile ucrainiene si tirul de rachete asupra teri ...
-
Se schimbă modul de calcul la impozitul mașinilor pe combustie. Mașinile electrice, în schimb, vor avea o taxă unică
Mașinile vor fi impozitate atat in funcție de capacitatea motorului, cat și in funcție de cat polueaza. Practic, mașinil ...
-
Scandalul AMEPIP continuă: Un candidat la conducere contestă în instanță procedura de selecție. România riscă sa piardă 330 de milioane de euro
Un candidat la conducerea AMEPIP contesta in instanța procedura de selecție. Acesta a depus contestația la Curtea de Ape ...
-
Ce trucuri folosește Ucraina pentru a-și ascunde avioanele de dronele rusești: "Vârâți pilotul în el și puneți-vă în adăpost!"
Ucrainenii reușesc sa-și mențina in viața flota redusa de F-16 printr-o serie de tactici ingenioase, adaptate unui razbo ...
-
Ce e teoria conspiratiei sau ce e adevarat că se întâmplă în corpul nostru când suntem expuși la o supradoză de unde 5G
Disputa despre 5G a inceput odata cu instalarea primelor antene și a continuat fara pauza. Tehnologia a venit la pachet ...
-
Moartea Dianei Șoșoacă putea declanșa un război internațional
Daca decesul Dianei Sosoaca ar fi survenit in timpul vizitei europarlamentarului roman la Moscova s-ar fi putut declansa ...
-
Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă pe 160 de kilometri
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Calatorii au nevoie de doua ore pentru a-l traversa și ...
-
Bill Gates cere ca minorilor să le fie interzise telefoanele mobile: Ironia e că părinții sunt protectori
Omul de afaceri Bill Gates cere la tinerilor și copiilor sa le fie interzis accesul la telefoane mobile. Gates spune ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu