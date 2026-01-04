Un rus din Caracas vorbește de ciudățenia din timpul atacurilor americane

Statele Unite au atacat Venezuela, inclusiv din elicoptere, în timp ce sistemele de avertizare nu au funcționat, a declarat pentru TASS Ivan Pavlov, un rus care lucrează la Caracas.

„Atacurile cu rachete au început noaptea, inclusiv din elicoptere. Un atac cu rachete a fost lansat și asupra mormântului lui Hugo Chavez din Caracas", a spus el. Potrivit acestuia, sistemele de avertizare nu au funcționat în timpul atacului. „Sirenele nu urlau, apărarea aeriană părea să funcționeze pe alocuri, dar asta nu este sigur. La televizor încă este tăcere", a spus rusul.