Adio zilei de 24 de ore: Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore

Dacă ați auzit vreodată că Pământul va avea „în curând" zile de 25 de ore, cheia este chiar „în curând". Rotația planetei încetinește treptat, dar procesul este atât de lent încât nu este perceput în viața de zi cu zi. Fenomenul este real și se reduce la o luptă subtilă între Pământ și Lună. Forțele care generează mareele acționează și ca o mică frână, prelungind ușor durata zilei cu fiecare ciclu.

Ziua, așa cum o măsurăm noi, nu este o constantă absolută. În timp ce învățăm că o zi are 24 de ore, această măsură este legată de rotația Pământului în raport cu Soarele. Dacă însă folosim stele îndepărtate, obținem ziua siderală, puțin mai scurtă. Diferența nu este o eroare, ci doar două moduri de a cuantifica mișcarea planetei, care trebuie să se rotească puțin mai mult pentru ca Soarele să reapară în aceeași poziție pe cer.

Încetinirea rotației este cauzată în principal de Luna. Gravitația sa ridică maree în oceane, iar acestea nu se aliniază perfect cu satelitul. Frecarea creată între ape și fundul mării extrage puțină energie de rotație de la Pământ. Efectul este gradual: ziua se lungește, iar Luna se îndepărtează treptat. Imaginați-vă un scaun rotativ pe care trageți ușor de podea: continuă să se rotească, dar pierde încet din viteză.

Cum știu oamenii de știință că planeta încetinește? Prin comparația dintre ceasuri extrem de precise și observații astronomice, inclusiv înregistrări istorice ale eclipselor. Instituții precum Serviciul Internațional de Rotație a Pământului sau Institutul Național de Standarde și Tehnologie urmăresc aceste diferențe, publicând secunde intercalare pentru a menține timpul civil sincronizat cu rotația planetară.

Estimările arată că acest moment ar putea fi atins peste aproximativ 200 de milioane de ani, dacă evoluția sistemului Pământ-Lună continuă în același ritm. Astrofizicienii de la Universitatea din Toronto, printre care Norman Murray, studiază modul în care durata zilei s-a schimbat de-a lungul timpului. Practic, o zi de 25 de ore este „în cronologie", dar atât de îndepărtată încât nu va afecta omul sau civilizația actuală.

Pe lângă maree, rotația Pământului poate fi influențată de mișcarea maselor de gheață, redistribuirea apei sau proiecte inginerești majore. Toate acestea arată că ziua nu este niciodată perfect constantă, ci rezultatul unui echilibru complex între forțele naturale și activitățile planetare.