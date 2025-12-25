Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. Ce a mai spus Pavel Durov despre șeful Franței

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a glumit pe seama orientării sexuale a președintelui francez Emmanuel Macron, și l-a numit homosexual, în timpul unei discuții despre logo-ul programului său de donare de spermă.

Totul a început cu postarea șefului Telegram, în care acesta a prezentat o schiță a „programului său de donare de spermă". Aceasta constă din literele latine „pd", o referință la prenumele și numele de familie ale omului de afaceri.

Unul dintre utilizatorii X a precizat că această abreviere este folosită pentru a desemna persoane cu orientare sexuală netradițională în Franța. În urma acestui comentariu, Durov a făcut o glumă la adresa lui Macron.

„Atunci ar fi un proiect non-homosexual care se dă drept homosexual. Ca președintele Franței, doar că invers", a declarat Durov.

Pavel Durov a criticat constant autoritățile franceze de la arestarea sa pe un aeroport din Paris, în august 2024. Fondatorul Telegram a fost arestat sub acuzații legate de moderarea inadecvată a conținutului pe aplicația de mesagerie. Mai târziu, omul de afaceri a fost eliberat pe cauțiune de 5 milioane de euro.